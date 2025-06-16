Минск удивляет сочетанием строгой советской архитектуры и европейских особняков.
Экскурсия на авто позволит увидеть ключевые достопримечательности города: Красный костёл, проспект Независимости, Площадь Победы и многое другое. Прогулка по Верхнему городу и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство авто тура
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📚 Интересные истории
- 🌳 Зелёные уголки города
- 📸 Фотогеничные локации
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Красный костёл
- Проспект Независимости
- Дом Правительства
- Площадь Победы
- Вечный огонь
- Остров слёз
- Набережная Свислочи
- Верхний город
- Ратуша
- Троицкое предместье
- Проспект Победителей
- Национальная библиотека
Описание экскурсии
Вы увидите:
Вы узнаете:
- Как менялся Минск от средневекового поселения до современной столицы
- Чем особенна советская архитектура и стиль сталинского ампира
- Какие мифы и легенды живут на улицах города
- Где находятся самые зелёные уголки: скверы, парки и уютные дворы
- Что и где стоит попробовать из местной кухни
- Где самые фотогеничные локации
- Почему Минск называют самым европейским городом СНГ
- В чём разница между довоенной и послевоенной архитектурой
- Как устроена городская инфраструктура: чистота, транспорт, удобство
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito. Мы сделаем несколько остановок примерно по 15 минут каждая, чтобы осмотреть подробнее Троицкое предместье, ратушу и Национальную библиотеку
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 14). Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьска»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугороднихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
16 июн 2025
Заказали автомобильно-пешеходную экскурсию по Минску. Машину, комфортабельный Mercedes-vito подали во время, к отелю, где мы остановились. Экскурсовод тоже не опоздала. Перед экскурсией спросили, куда мы поедем после экскурсии и скорректировали
