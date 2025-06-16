Мои заказы

Обзорная экскурсия по Минску - на авто

Минск - город контрастов: советская архитектура, европейские особняки и уличные граффити. Откройте для себя его уникальность и историю
Минск удивляет сочетанием строгой советской архитектуры и европейских особняков.

Экскурсия на авто позволит увидеть ключевые достопримечательности города: Красный костёл, проспект Независимости, Площадь Победы и многое другое. Прогулка по Верхнему городу и
Троицкому предместью раскроет тайны старинных улиц.

Узнайте, как Минск стал спортивным центром Европы и почему его называют самым европейским городом СНГ. Откройте для себя мифы и легенды, которые живут на улицах столицы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство авто тура
  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📚 Интересные истории
  • 🌳 Зелёные уголки города
  • 📸 Фотогеничные локации
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Красный костёл
  • Проспект Независимости
  • Дом Правительства
  • Площадь Победы
  • Вечный огонь
  • Остров слёз
  • Набережная Свислочи
  • Верхний город
  • Ратуша
  • Троицкое предместье
  • Проспект Победителей
  • Национальная библиотека

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Красный костёл
  • Проспект Независимости и Дом Правительства
  • Площадь Победы и Вечный огонь
  • Остров слёз и набережную Свислочи
  • Верхний город, Ратушу и Троицкое предместье (пешая прогулка)
  • Проспект Победителей, спортивные комплексы и панораму Минск-Сити
  • Архитектуру сталинской эпохи и знаменитое здание КГБ
  • Национальную библиотеку и смотровую площадку (пешая прогулка)

Вы узнаете:

  • Как менялся Минск от средневекового поселения до современной столицы
  • Чем особенна советская архитектура и стиль сталинского ампира
  • Какие мифы и легенды живут на улицах города
  • Где находятся самые зелёные уголки: скверы, парки и уютные дворы
  • Что и где стоит попробовать из местной кухни
  • Где самые фотогеничные локации
  • Почему Минск называют самым европейским городом СНГ
  • В чём разница между довоенной и послевоенной архитектурой
  • Как устроена городская инфраструктура: чистота, транспорт, удобство

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito. Мы сделаем несколько остановок примерно по 15 минут каждая, чтобы осмотреть подробнее Троицкое предместье, ратушу и Национальную библиотеку
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 14). Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьска»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение. Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Вера
Вера
16 июн 2025
Заказали автомобильно-пешеходную экскурсию по Минску. Машину, комфортабельный Mercedes-vito подали во время, к отелю, где мы остановились. Экскурсовод тоже не опоздала. Перед экскурсией спросили, куда мы поедем после экскурсии и скорректировали
маршрут экскурсии согласно нашим планам. В этот день погода менялась, солнце/дождь/солнце, но на наше настроение и экскурсию не повлияло. Экскурсия хорошая, в которой показали все основные достопримечательности города. Экскурсовод даже помогла с выбором ресторана)
Договорились о следующей экскурсии по замкам, Несвижский и Мирский, но в этой экскурсии мы отказались от гида, а решили прогуляться по замкам сами)

Входит в следующие категории Минска

