маршрут экскурсии согласно нашим планам. В этот день погода менялась, солнце/дождь/солнце, но на наше настроение и экскурсию не повлияло. Экскурсия хорошая, в которой показали все основные достопримечательности города. Экскурсовод даже помогла с выбором ресторана)

Договорились о следующей экскурсии по замкам, Несвижский и Мирский, но в этой экскурсии мы отказались от гида, а решили прогуляться по замкам сами)

Заказали автомобильно-пешеходную экскурсию по Минску. Машину, комфортабельный Mercedes-vito подали во время, к отелю, где мы остановились. Экскурсовод тоже не опоздала. Перед экскурсией спросили, куда мы поедем после экскурсии и скорректировали