Почти тысячелетие лежит между этими двумя названиями нашего города, который сейчас называют Птицей Феникс и Городом Солнца.
Город, который умеет удивлять... чистотой, светом, простором, спокойствием...
и своим Духом....
Вы узнаете его историю 📖 города,
познакомитесь с символизмом площади Независимости,
вдохнете воздух улиц 19 века и найдете место супер фотографий -Красный дворик,
прикоснетесь к тени каменного храма 12 века,
увидите ажурную музыку архитектуры кафедрального собора,
насладитесь росписью 400-летнего храма,
почувствуете ритм сердца Минска - Ратушной площади,
узнаете о жизни на Марсе,
секретах Троицкого предместья
поймете секреты архитектора Большого театра
и многое многое другое.