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От Менска до Минска через столетия (пешеходная)

Елена А.
Елена А. – Гид из Минска
За двухчасовую прогулку 👣 вы узнаете историю 📖 Минска через повествование о его святых обителях: Храм Пречистой Девы Марии, Верхний город 🏙️, Храм Святого Духа, Храм Петра и Павла, Раковское предместье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-21 человека

  • $35 за экскурсию

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От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)

Что вы увидите

  • пл. Независимости - Красный костел - ул. Комсомольская - ул. Немига - Храм Петра и Павла - Храм Пречистой Девы Марии - Ратуша -Верхний город - Храм Святого Духа - Замчище - Троицкое предместье - Остров Мужества - Большой театр
Почти тысячелетие лежит между этими двумя названиями нашего города, который сейчас называют Птицей Феникс и Городом Солнца.
Город, который умеет удивлять... чистотой, светом, простором, спокойствием...
и своим Духом....
Вы узнаете его историю 📖 города,
познакомитесь с символизмом площади Независимости,
вдохнете воздух улиц 19 века и найдете место супер фотографий -Красный дворик,
прикоснетесь к тени каменного храма 12 века,
увидите ажурную музыку архитектуры кафедрального собора,
насладитесь росписью 400-летнего храма,
почувствуете ритм сердца Минска - Ратушной площади,
узнаете о жизни на Марсе,
секретах Троицкого предместья
поймете секреты архитектора Большого театра
и многое многое другое.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Елены
Место завершения
🏁 г.Минск, пл.Парижской комунны - Большой театр
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена А.
Елена А.
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Елена А. проводит ещё 2 экскурсии

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