Елена А. – Гид из Минска

За двухчасовую прогулку 👣 вы узнаете историю 📖 Минска через повествование о его святых обителях: Храм Пречистой Девы Марии, Верхний город 🏙️, Храм Святого Духа, Храм Петра и Павла, Раковское предместье.