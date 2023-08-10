Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Поэтому за последние 140 лет белорусам пришлось пережить множество событий: развал империи, две мировых войны, чернобыльскую трагедию. Но люди продолжали любить и заниматься сексом. С годами менялось всё, в том числе и отношение к этому действию. А в лучшую или худшую сторону — вам предстоит узнать на экскурсии!
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Описание
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Предыстория
Я интересуюсь темой секспросвета, и мне очень хочется, чтобы люди поняли: Минск — это не только Советский Союз. Эта экскурсия появилась благодаря тому, что я, вдохновлённая рассказами о Петербургской богеме, поставила себе цель узнать: а было ли что-то подобное в моём любимом городе? И если вы тоже хотите открыть для себя его с другой стороны, я с радостью стану вашим проводником в мир белорусской страсти и культурной жизни!
Минск с необычного ракурса
Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы. Ведь когда-то девушки могли работать там легально и даже платить со своей деятельности налоги! Вы увидите самый знаменитый дворик Минска и попросите о сокровенном ухо Желаний. Рекомендую подумать об этом заранее:)
Также я расскажу, чем ещё забавляли себя минчане в интимном плане. Вы узнаете неожиданные факты о белорусах, которые меняли мир моды и культуры в 20 веке — ведь всё это неразрывно связано с темой сексуальности. А после мы выйдем на площадь Независимости и в колыбели советского Минска поговорим о том, что стало с интимной жизнью советских граждан с приходом новой власти.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую обращать внимание на погоду: не забывать солнечные очки или, наоборот, зонтик. А с минской погодой может пригодиться и то, и другое:)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе или бар (напитки и еда оплачиваются отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Французского посольства
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
очень много отрыли для себя в части вопросов «ню» начала 20 века.
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