«Про это»: интимная история города М

Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории

5
3 отзыва
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Как известно, миром правят либидо и мортидо.

Поэтому за последние 140 лет белорусам пришлось пережить множество событий: развал империи, две мировых войны, чернобыльскую трагедию. Но люди продолжали любить и заниматься сексом. С годами менялось всё, в том числе и отношение к этому действию. А в лучшую или худшую сторону — вам предстоит узнать на экскурсии!
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
«Про это»: интимная история города М
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Описание

Что вас ожидает

Предыстория

Я интересуюсь темой секспросвета, и мне очень хочется, чтобы люди поняли: Минск — это не только Советский Союз. Эта экскурсия появилась благодаря тому, что я, вдохновлённая рассказами о Петербургской богеме, поставила себе цель узнать: а было ли что-то подобное в моём любимом городе? И если вы тоже хотите открыть для себя его с другой стороны, я с радостью стану вашим проводником в мир белорусской страсти и культурной жизни!

Минск с необычного ракурса

Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы. Ведь когда-то девушки могли работать там легально и даже платить со своей деятельности налоги! Вы увидите самый знаменитый дворик Минска и попросите о сокровенном ухо Желаний. Рекомендую подумать об этом заранее:)

Также я расскажу, чем ещё забавляли себя минчане в интимном плане. Вы узнаете неожиданные факты о белорусах, которые меняли мир моды и культуры в 20 веке — ведь всё это неразрывно связано с темой сексуальности. А после мы выйдем на площадь Независимости и в колыбели советского Минска поговорим о том, что стало с интимной жизнью советских граждан с приходом новой власти.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую обращать внимание на погоду: не забывать солнечные очки или, наоборот, зонтик. А с минской погодой может пригодиться и то, и другое:)
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе или бар (напитки и еда оплачиваются отдельно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Французского посольства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
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Алёна
10 авг 2023
У нас получилась непринуждённая, приятная и очень любопытная прогулка! Особенно мне запомнились рассказы про талантливых выходцев из Беларуси прошлого. Маршрут проходит по симпатичным улочкам и площадям центра. Виктория увлечённая, отвечает на все вопросы и замечательно подаёт эту тонкую тему. Спасибо!)
e
6 авг 2023
нам с женой понравилось.
очень много отрыли для себя в части вопросов «ню» начала 20 века.
Рекомендуем!
Илья
31 июля 2023
Экскурсия покажется удивительной не только для гостей Минска, но и для его жителей! Маршрут не утомительный, все истории подобраны и изложены очень интересно! Время пролетело незаметно

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