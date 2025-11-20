Как известно, миром правят либидо и мортидо. Поэтому за последние 140 лет белорусам пришлось пережить множество событий: развал империи, две мировых войны, чернобыльскую трагедию. Но люди продолжали любить и заниматься сексом. С годами менялось всё, в том числе и отношение к этому действию. А в лучшую или худшую сторону — вам предстоит узнать на экскурсии!

Описание экскурсии

Проводник в мир белорусской страсти

Я интересуюсь темой секспросвета, и мне очень хочется, чтобы люди поняли: Минск — это не только Советский Союз. Эта экскурсия появилась благодаря тому, что я, вдохновлённая рассказами о Петербургской богеме, поставила себе цель узнать: а было ли что-то подобное в моём любимом городе? И если вы тоже хотите открыть для себя его с другой стороны, я с радостью стану вашим проводником в мир белорусской страсти и культурной жизни!

Минск с необычного ракурса

Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы. Ведь когда-то девушки могли работать там легально и даже платить со своей деятельности налоги! Вы увидите самый знаменитый дворик Минска и попросите о сокровенном ухо Желаний. Рекомендую подумать об этом заранее:)

Также я расскажу, чем ещё забавляли себя минчане в интимном плане. Вы узнаете неожиданные факты о белорусах, которые меняли мир моды и культуры в 20 веке — ведь всё это неразрывно связано с темой сексуальности. А после мы выйдем на площадь Независимости и в колыбели советского Минска поговорим о том, что стало с интимной жизнью советских граждан с приходом новой власти.

Организационные детали