Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Как известно, миром правят либидо и мортидо.
Поэтому за последние 140 лет белорусам пришлось пережить множество событий: развал империи, две мировых войны, чернобыльскую трагедию. Но люди продолжали любить и заниматься сексом. С годами менялось всё, в том числе и отношение к этому действию. А в лучшую или худшую сторону — вам предстоит узнать на экскурсии!
Я интересуюсь темой секспросвета, и мне очень хочется, чтобы люди поняли: Минск — это не только Советский Союз. Эта экскурсия появилась благодаря тому, что я, вдохновлённая рассказами о Петербургской богеме, поставила себе цель узнать: а было ли что-то подобное в моём любимом городе? И если вы тоже хотите открыть для себя его с другой стороны, я с радостью стану вашим проводником в мир белорусской страсти и культурной жизни!
Минск с необычного ракурса
Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы. Ведь когда-то девушки могли работать там легально и даже платить со своей деятельности налоги! Вы увидите самый знаменитый дворик Минска и попросите о сокровенном ухо Желаний. Рекомендую подумать об этом заранее:)
Также я расскажу, чем ещё забавляли себя минчане в интимном плане. Вы узнаете неожиданные факты о белорусах, которые меняли мир моды и культуры в 20 веке — ведь всё это неразрывно связано с темой сексуальности. А после мы выйдем на площадь Независимости и в колыбели советского Минска поговорим о том, что стало с интимной жизнью советских граждан с приходом новой власти.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую обращать внимание на погоду: не забывать солнечные очки или, наоборот, зонтик. А с минской погодой может пригодиться и то, и другое:)
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе или бар (напитки и еда оплачиваются отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Французского посольства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1069 туристов
Привет! Меня зовут Виктория, и я минчанка в 5-ом поколении. Любовь к городу росла вместе со мной, в результате чего я стала аттестованным экскурсоводом.
На моих экскурсиях не будет сухих фактов и дат, но будут живые и порой невероятные истории о минчанах и белорусах. Ведь город — это не просто улицы и здания. Это люди!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Серафима
Мы с подружками приехали на концерт Димы Билана:) Искала не банальную обзорную экскурсию, а что-то интересное и наткнулись на экскурсию Виктории. Я очень требовательна к экскурсоводам: мне важно совпасть по читать дальшеуменьшить
энергетике, по темпу прогулки, да и тема необычная, не каждый может приятно преподнести. И Виктория попала в нас на 1000%. Прекрасно провели время, смеялись, обсуждали отстраненные темы, задавали вопросы про жизнь в Белорусии. Виктория нас нигде не торопила, не подгоняла, терпеливо ждала пока с консультантом в магазине духов обсуждали конспирологические теории. В конце подсказала где можно вкусно поужинать и пошопиться. Обязательно вернемся на экскурсию по барам! Виктория, знайте, концерт Димы Билана прошел волшебно!!:)
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Н
Наталья
Добрый день. На новогодние ездили в Минск, не первый раз мы в Беларуси, очень любим здесь бывать. Решили разнообразить свой минский досуг в этот раз и выбрали эту забавную (на читать дальшеуменьшить
первый взгляд) экскурсию. Очень понравилось всё. Виктория так деликатно говорила о некоторых интимных моментах, хотя это были лишь отдельные моменты этой экскурсии. Было интересно, да и сам маршрут очень приятный. Вот так проходишь мимо и не думаешь что и когда было, а даже в маленькой подворотне может скрываться интересная история. Чудесно провели время. Занудам, ханжам и эстетам с большой буквы …? - не подойдет. А веселым и желающим просто отдохнуть - рекомендую. Благодарим нашего экскурсовода, вспоминаем о нашей прогулке с теплотой.
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Лидия
Огромное спасибо Вике за экскурсию! Было всё очень интересно, необычные истории и факты. Хорошая подача и рассказ. Прогулка по центру Минска и очень приятные впечатления. Очень советую всем эту экскурсию. Большое спасибо!
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Т
Татьяна
Когда как не 8 марта знакомиться с интимной историей города М?! Получили массу впечатлений! Классная познавательная экскурсия на нетривиальную тему. Свой интересный рассказ Виктория подкрепляла архивными фотографиями. А в конце вручила маленький подарочек на память. С благодарностью и теплыми воспоминаниями желаем Виктории успеха!
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И
Ирина
Благодарю Викторию за интересную экскурсию! Столько много интересной информации и по теме экскурсии и о жизни Минска! Было очень приятно и весело общаться, задавать вопросы! Время пролетело незаметно, и не читать дальшеуменьшить
хотелось расходиться! Виктория очень яркая и интересная девушка! Обязательно буду рекомендовать ее всем друзьям) особенно если вы не первый раз в Минске, будет очень полезно послушать и узнать о городе с другой стороны)
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A
Alena
Великолепно! Одна из лучших наших экскурсий!
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