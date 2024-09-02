Незабываемое путешествие в компании профессиональных гидов в один из самых красивых городов Беларуси.
Гродно поражает своей богатой историей, удивительной архитектурой старинных храмов и величественных замков. Будем рады познакомить вас с этим невероятно красивым городом и нашей удивительной Беларусью!
Гродно поражает своей богатой историей, удивительной архитектурой старинных храмов и величественных замков. Будем рады познакомить вас с этим невероятно красивым городом и нашей удивительной Беларусью!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наше путешествие стартует из г. Минска. С профессиональным гидом дорога к Гродно пролетит незаметно, ведь во время пути вас ожидает погружение в историю нашей страны и мест, через которые вы будете проезжать. Королевский Гродно увлекает своей архитектурой. За это путешествие вы познакомитесь с его главными достопримечательностями: побываете в самом древнем православном храме — Коложской церкви, живописно расположившейся на берегу Немана, узнаете о Большой Хоральной синагоге города, познакомитесь с историей Старого и Нового замков, увидите величественный Фарный костёл, побываете в единственной Лютеранской кирхе страны, где послушаете органный концерт. Вы сможете насладиться вкусным обедом, а в свободное время прогуляться по уютным улочкам города, которые манят кофейнями и красивыми фотолокациями. Это путешествие не оставит равнодушным при любой погоде и в любой сезон. Город каждый раз удивляет красотой, а наши гиды придают своими рассказами поездке удивительное очарование, делая ваше путешествие поистине незабываемым! Важная информация: Обратите внимание: оплата на данную экскурсию производится только заранее. Вы можете воспользоваться электронным счётом для оплаты картой (МИР) или прийти к нам в офис, который удобно располагается в центре города.
согласно расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (2-17 лет)
|от 160 Br
|Взрослый (18+)
|от 185 Br
|Взрослый 16+ (с питанием)
|160 Br
|Детский до 16 лет (с питанием)
|140 Br
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый замок
- Новый замок
- Советская улица
- Парк Жилибера
- Собор Святого Франциска Ксаверия (Фарный костёл)
- Костёл и монастырь бригиток
- Костёл и монастырь бернардинцев
- Покровский собор
- Борисоглебская церковь (Коложская церковь)
- Большая хоральная синагога
- Лютеранская церковь и другие достопримечательности по маршруту экскурсии
Что включено
- Увлекательный рассказ от профессионального русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание (при группе до 18 человек - комфортный микроавтобус, при группе более 20 человек - автобус туристического класса)
- Экскурсионное сопровождение на протяжении всей поездки
- Обзорная экскурсия по г. Гродно
- Входные билеты в Старый замок
- Посещение Коложской церкви, Фарного костёла, Лютеранской кирхи и других объектов по маршруту
- Органный концерт (компания оставляет за собой право изменения данного пункта, в случае непредвиденных и не зависящих от компании обстоятельств)
- Питание (при выборе билетов с включенным питанием)
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Питание (при выборе билетов без включенного питания)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Городская Ратуша)
Завершение: Г. Минск, пл. Свободы 2а (у скульптуры «Войт с ключом»)
Когда и сколько длится?
Когда: согласно расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Внимание! Тщательно ознакомьтесь с маршрутом поездки и условиями, так как на сайте могут быть представлены продукты разных компаний
- Для создания хорошей атмосферы на экскурсии просим решать все организационные вопросы (в частности по оплате) - заранее
- ОСОБЕННОСТИ ЭКСКУРСИИ:
- Данная экскурсия предполагает много прогулок пешком, что может быть затруднительно при наличии проблем с опорно-двигательным аппаратом или с детьми младшего школьного возраста. Пожалуйста, учитывайте этот факт, при выборе поездки
- Просим в данной поездке предусмотреть наличие комфортной одежды и обуви, а так же ориентироваться на погодные условия (предусмотреть защитные средства от солнца/дождя/ветра)
- Экскурсия в сборной группе проводится при наличии необходимого для организации количества человек
- ОПЛАТА:
- В виду раннего выезда на экскурсию, доплата оставшейся после внесения оплаты за бронирование части производится в белорусских рублях заранее
- В день отправления экскурсии гид оплату НЕ принимает
- Оплата возможна любым из вариантов:
- Онлайн картой по счёту
- Наличными белорусскими рублями или картой в офисе компании
- Обращаем Ваше внимание - при оплате в офисе возможно Вам необходимо будет подождать в очереди
- Оплата наличными осуществляется так же путем самостоятельного внесения оставшейся суммы в банке или инфокиоске белорусского банка либо в офисе компании. Для получения подробной информации просим связаться с представителем компании
- МЕСТО ВСТРЕЧИ:
- Наши гиды ждут туристов по адресу: г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры Войт с ключом с табличкой с названием компании
- Место встречи с экскурсоводом может быть скорректировано - в этом случае информация сообщается накануне по номеру телефона, указанному при проведении бронирования путем СМС оповещения или отправки информации через доступные мессенджеры (Viber/WhatsApp/Tellegramm)
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
- Обязательно подтвердите Ваше присутствие на экскурсии - мы заранее бронируем время для посещения объектов, транспорт и билеты! Если Вы не уверены в том, что будете присутствовать на экскурсии - пожалуйста, снимите Вашу заявку заранее
- При отсутствии ответов от туристов по указанным при бронировании контактам, компания может отказать в проведении экскурсии, сняв бронирование как неподтвержденное
- Обращаем Ваше внимание, что необходимо быть не позднее чем за 10 минут до начала экскурсии. Экскурсия отправляется БЕЗ ожидания опаздывающих
- ПОДРОБНУЮ информацию по МЕСТУ ВСТРЕЧИ, СТОИМОСТЯМ, ВАРИАНТАМ ОПЛАТ мы высылаем в ПИСЬМЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИИ на сайте! ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕПИСКУ - сообщения отправляются в личный кабинет и ДУБЛИРУЮТСЯ НА ПОЧТУ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 171 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 сен 2024
Понравилось почти все(экскурсия отличная. гид супер, автобус хороший,)но питание подвело.
Обед был плохой, салат был кислый, никто не ел.
Сьели только первое и криную отбивную. Хорошо не отравились, жара 31 градус и кислый салат.
Обед был плохой, салат был кислый, никто не ел.
Сьели только первое и криную отбивную. Хорошо не отравились, жара 31 градус и кислый салат.
О
Ольга
27 авг 2024
Поездка не состоялась. Компания куда я обратилась написала, что должа быть предоплата, а остальные деньги наличкой экскурсоводу. Предоплату внесла. За день до поездки в 19 часов звонок от компании куда
В
Виктория
26 авг 2024
Все очень понравилось!!!! 🥰
Е
Евгения
24 авг 2024
Нам очень повезло, у нас был очень хороший гид. Супер профессионал и просто интересный рассказчик Сергей, ему отдельное спасибо! Все понравилось. Единственное мало свободного времени в самом Гродно, нам немного не хватило, чтобы походить без гида. Очень качественно организованная экскурсия, все на высоте! Впечатлений масса.
Н
Надежда
21 авг 2024
Экскурсия организована отлично. Передаю большую благодарность нашему гиду Анатолию. Высочайший профессионализм, эрудиция, глубокая погруженность в предмет. Видно, что человек знаток своего дела. Спасибо
П
Пряхин
18 авг 2024
А
Анастасия
17 авг 2024
Экскурсовод был бомбический! Всем советую побывать в Гродно, очень интересная история и необычный сам город)кормили хорошо, было и свободное время на прогулку)
И
Ирина
16 авг 2024
Очень интересно, профессионально с любовью к своему делу рассказывал сопровождающий группу Сергей
П
Пупкова
16 авг 2024
Я первый раз воспользовалась услугами компании Спутник. И нам очень понравилась экскурсия! Все было организовано очень профессионально. Автобус новый, чистый, с кондиционером. По дороге были технические остановки (туалет, кофе). По
И
Ирина
16 авг 2024
Экскурсия не понравилась. Во-первых, гид представляет не только турфирму, но и свою страну. Наш гид Александр, возможно знает материал, НО так нудно и не интересно рассказывает, что нам пришлось отлучиться
С
Светлана
16 авг 2024
А
Александра
15 авг 2024
Замечательно!!!
Т
Татьяна
13 авг 2024
Экскурсия в Гродно погружает в атмосферу, где история и культура переплетаются в единую симфонию. Гид Евгений создал уникальную атмосферу. Мы Смоги почувствовать, как народная музыка, излучая тепло и радость, наполняет
Н
Наталья
12 авг 2024
Отличная экскурсия, году Анатолию большое спасибо! Личного времени бы побольше, но это не критично. Автобус комфортабельный, еда вкусная, но порции не очень большие. Рекомендую взять с собой в дорогу воду, удобную обувь и перекус. В остальном, всё прошло чудесно, организаторы молодцы:)
Л
Лариса
11 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, благодаря экскурсоводу Георгию (Егору) время в автобусе прошло незаметно. Подготовка путешественников к пребыванию в городе была основательной. Сам город очень красивый, Егор провел нас по самым значимым местам города. Экскурсия по замку Стефана Батория была очень интересной, благодаря Илоне, сопровождавшей нас по замку. Спасибо ребятам, которые очень любят свой город и свой край.
Входит в следующие категории Минска
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