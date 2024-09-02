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дороге были очень живописные виды: поля, леса, речки. Экскурсовод нам рассказывал про Минск, про страну и многое другое. Когда мы приехали в Гродно, то сначала была экскурсия в Старый замок, где были использованы новейшие технологии: оживающие старинные картины, которые мы смотрели как фильм. После замка у нас был обед (первое, второе, кусочек пирога и компот: все очень вкусно). Потом была пешая экскурсия по старому городу. Погода была шикарная, на солнце было даже жарко. Но спасибо нашему экскурсоводу, который понимая, что на жаре стоять и слушать очень тяжело, рассказывал нам о городе в тенечке. Дальше мы зашли в католический костёл. Дочка была впервые в таком месте. Её очень впечатлил костёл. Затем мы сели в автобус и прокатились по городу. Экскурсовод продолжал нам рассказывать интересные моменты истории города. Последним пунктом была самая старая церковь. Очень необычная. И в конце у нас было свободное время. Кто пошёл покушать, кто пошёл за сувенирами, а кто просто погулял. Спасибо организаторам за эту интересную экскурсию в королевский Гродно!