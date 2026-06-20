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Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
C комфортом съездить в средневековые замки с опытным водителем
Сегодня в 08:00
23 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замки Несвиж и Мир. Узнайте о тайнах Радзивиллов и насладитесь уникальной архитектурой
22 июн в 01:30
23 июн в 01:30
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Мира и Несвижа - из Минска
Отправиться в загадочное Средневековье и послушать истории по пути
22 июн в 06:00
23 июн в 06:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска или аэропорта в Несвижский и Мирский замки и обратно
Удобный трансфер из Минска в Несвиж и Мир для ценителей архитектуры. Без спешки, с комфортом и в приятной компании
Начало: Метро октябрьская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир, Несвиж и улиточная ферма - трансфер из Минска
Совершить гастрономические открытия и полюбоваться знаменитыми историческими памятниками
Сегодня в 08:00
22 июн в 19:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
Увидеть сразу три знаковые достопримечательности за один день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
22 июн в 07:30
28 июн в 07:30
21 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - к Несвижскому и Мирскому замкам (и обратно)
С комфортом доехать до дворцов Радзивиллов и самостоятельно исследовать их
Начало: У вашего отеля
22 июн в 08:30
23 июн в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в фэнтези-усадьбу «Литовка», замки Мир и Несвиж
Доехать до сказочного места с комфортом и без лишних хлопот, а также посетить два великолепных замка
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
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