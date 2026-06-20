Сейчас в Минске в категории "Трансфер в замки Мира и Несвижа" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 12 700 до 21 800. Туристы уже оставили гидам 979 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5