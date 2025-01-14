Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно

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Мы встретим вас в Минске и отправимся в живописный город Несвиж на реке Уша. Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок.



Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у местных экскурсоводов и где можно пообедать.



Затем вы отправитесь в посёлок Мир — и тоже совершите променад по городу и исследуете Мирский замок.