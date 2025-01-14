Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно

Мы встретим вас в Минске и отправимся в живописный город Несвиж на реке Уша. Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок.
Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у местных экскурсоводов и где можно пообедать.
Затем вы отправитесь в посёлок Мир — и тоже совершите променад по городу и исследуете Мирский замок.
Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у местных экскурсоводов и где можно пообедать.
Затем вы отправитесь в посёлок Мир — и тоже совершите променад по городу и исследуете Мирский замок.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансферЧто вас ожидает: Побывать в Беларуси и не посетить Мирский и Несвижский замки — значит не проникнуться прошлым страны. На удобном автомобиле мы довезём вас до этих мест, где вы окунётесь в многовековую историю. Вы исследуете старинные замки и полюбуетесь белорусской природой. А мы подождём вас, и после вашего путешествия отвезём обратно в Минск. Важная информация:
- Дорога от Минска до Несвижа занимает 1 час 40 минут. Дорога от Несвижа до Мира занимает 35 минут.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель. По запросу он подскажет, где находятся кассы, парки, кафе и пр.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 100 белорусских рублей. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш дом
Завершение: Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 янв 2025
Замечательно съездили, спасибо большое! Дорога оказалась совсем не утомительной, легенды про замки очень скрасили путь. Сами замки красивые. Рядом с Несвижским несколько парков, они довольно большие.
Д
Дарья
11 янв 2025
Было удобно! Заранее внесла небольшую предоплату по карте и получила подтверждение по почте и в мессенджере. Накануне поездки позвонил водитель, чтобы подтвердить заказ. Был вовремя.
Детское кресло предоставили без дополнительной оплаты.
Все было быстро и аккуратно, водитель подъезжал, чтобы нас забрать, по звонку в условленное место буквально за 2-3 минуты.
Детское кресло предоставили без дополнительной оплаты.
Все было быстро и аккуратно, водитель подъезжал, чтобы нас забрать, по звонку в условленное место буквально за 2-3 минуты.
О
Ольга
3 янв 2025
Все очень четко. Водитель связался с нами накануне. Приехал немного заранее. Был всегда на связи, быстро забирал нас после экскурсий
А
Александр
23 ноя 2024
Все супер!
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