Отправьтесь в увлекательный трансфер по знаменитым замкам Беларуси — Мирскому и Несвижскому, а также в парк-музей «Сула», где вы погрузитесь в богатую историю и культуру страны.
Исследуйте великолепие Мирского замка и его усыпальницу, затем насладитесь архитектурными шедеврами Несвижа, включая костел Божьего Тела и роскошный дворцово-парковый ансамбль.
Описание трансферОткройте для себя замки и парк-музей Беларуси Мы организуем для вас трансфер по самым знаменитым замкам Беларуси — Мирскому и Несвижскому, а также посещение парка-музея «Сула», который когда-то принадлежал Радзивиллам и роду Ленских. Этот насыщенный день позволит вам погрузиться в богатую историю и культуру страны через интерактивные программы и познавательные экскурсии. В парке-музее «Сула» вы познакомитесь с традициями и насладитесь природой, а в Мире посетите Мирский замок, построенный в начале XVI века, подниметесь на шестиярусную башню и увидите усыпальницу Святополк-Мирских. В Несвиже вас ждут знаковые сооружения, такие как городская ратуша и Слуцкая брама, а также костел Божьего Тела с криптой Радзивиллов и роскошный дворцово-парковый ансамбль. Важная информация:
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz E-class или аналогичной модели.
- В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi.
- За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк-музей «Сула»
- Мирский замок
- Несвижский замок
Что включено
- Транспорт туда и обратно
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Парк «Сула»: 40 BYN - взрослый, 15 BYN - детский
- Мирский замок: 20 BYN - взрослый, 10 BYN - детский
- Несвижский замок: 18 BYN - взрослый, 9 BYN - детский
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем в удобном для вас месте
Завершение: Отвезем в любое место в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Василина
26 сен 2025
Нам очень понравилось. Александр не просто отвозил к месту, но и рассказывал по пути истории замков, провожал нас прям до кассы, так как в некоторых местах можно было заплутать и
