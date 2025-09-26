читать дальше самое главное не торопил. Это было лучшее решение чем ехать с большой группой! Очень комфортабельно по времени и по транспорту посмотрели все три локации без спешки и суеты. И ресторан который он нам посоветовал и в который сам же и довез с национальной кухней был очень сытным и вкусным! Спасибо Александру!

Нам очень понравилось. Александр не просто отвозил к месту, но и рассказывал по пути истории замков, провожал нас прям до кассы, так как в некоторых местах можно было заплутать и