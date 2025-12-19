Мы довезём вас из Минска до Несвижского замка — одного из символов страны.
Здесь вы прикоснётесь к многовековой истории, самостоятельно погуляете по тихим аллеям и насладитесь спокойными видами.
А водитель подождёт вас и доставит обратно в Минск с заездом на ферму улиток — необычное место, которое сделает поездку ещё интереснее.
Описание трансфер
Мы встретим вас в Минске и отвезём в небольшой и по-своему уютный город Несвиж на реке Уша. Здесь вы сможете:
- самостоятельно прогуляться по историческому центру
- посетить Несвижский замок — один из самых красивых и узнаваемых замков Беларуси
- выбрать экскурсионное обслуживание у местных гидов — наш водитель подскажет, куда обратиться
- пообедать в проверенных местах поблизости
Отдельная часть поездки — ферма улиток. Вы увидите, как выращивают этих необычных обитателей, узнаете о тонкостях ухода и при желании попробуете фермерскую продукцию.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Дорога от Минска до Несвижа занимает 1 час
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 130 белорусских руб. Детали уточняйте в переписке
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях:
— Легковые:
Lincoln MKZ
Ford Mondeo
Peugeot 508
Peugeot 308
Volkswagen Polo
Skoda Rapid
Skoda Oktavia
Volkswagen Jetta
Hyundai Accent
— Минивэны:
Volkswagen Caravella
Mercedes Vito
Renault Trafic
Volkswagen Caddi Long
Volkswagen Multivan
Расходы в Несвиже
- Входной билет в Несвижский замок: 17 белорусских руб. взрослый, 8,5 белорусских руб. детский
- Экскурсионное обслуживание в Несвижском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. за чел.
- Аудиогид (по желанию) — 4 белорусских руб. за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 57448 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Входит в следующие категории Минска
