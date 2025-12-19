Мы довезём вас из Минска до Несвижского замка — одного из символов страны. Здесь вы прикоснётесь к многовековой истории, самостоятельно погуляете по тихим аллеям и насладитесь спокойными видами. А водитель подождёт вас и доставит обратно в Минск с заездом на ферму улиток — необычное место, которое сделает поездку ещё интереснее.

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске и отвезём в небольшой и по-своему уютный город Несвиж на реке Уша. Здесь вы сможете:

самостоятельно прогуляться по историческому центру

посетить Несвижский замок — один из самых красивых и узнаваемых замков Беларуси

выбрать экскурсионное обслуживание у местных гидов — наш водитель подскажет, куда обратиться

пообедать в проверенных местах поблизости

Отдельная часть поездки — ферма улиток. Вы увидите, как выращивают этих необычных обитателей, узнаете о тонкостях ухода и при желании попробуете фермерскую продукцию.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно

Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения

Дорога от Минска до Несвижа занимает 1 час

Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 130 белорусских руб. Детали уточняйте в переписке

Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях:

— Легковые:

Lincoln MKZ

Ford Mondeo

Peugeot 508

Peugeot 308

Volkswagen Polo

Skoda Rapid

Skoda Oktavia

Volkswagen Jetta

Hyundai Accent

— Минивэны:

Volkswagen Caravella

Mercedes Vito

Renault Trafic

Volkswagen Caddi Long

Volkswagen Multivan

Расходы в Несвиже