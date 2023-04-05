Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия

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Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия
Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия
Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия
Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия
Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия
Главное в Минске - Групповая обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Немига и Дворец спорта
  • Мариинский костёл
  • ГУМ и ЦУМ
  • Площадь Независимости и Красный костёл
  • Памятник Ленину и Дом правительства
  • Главпочтамп и Проспект Независимости
  • Национальную Библиотеку и Академию Наук
  • Старый город и Верхний город
  • Троицкое предместье и Остров Слёз
  • Академию музыки и Проспект Победителей
  • Минск Арену и Площадь Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Минск — главный город Республики Беларусь, носящий почётное звание города-героя. Более чем за 955 летнюю историю проделал путь от крепости до столицы суверенного государства. Во время нашей авторской экскурсии по Минску вы сможет увидеть не только визитные карточки Минска, но и узнать его изнутри

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги аттестованного экскурсовода
Место начала и завершения?
г. Минск, пр-т Победителей, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в холле гостиницы "Юбилейная"
  • Г. Минск
  • Пр-т Победителей
  • 19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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