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Что вас ожидает:
- Немига и Дворец спорта
- Мариинский костёл
- ГУМ и ЦУМ
- Площадь Независимости и Красный костёл
- Памятник Ленину и Дом правительства
- Главпочтамп и Проспект Независимости
- Национальную Библиотеку и Академию Наук
- Старый город и Верхний город
- Троицкое предместье и Остров Слёз
- Академию музыки и Проспект Победителей
- Минск Арену и Площадь Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Минск — главный город Республики Беларусь, носящий почётное звание города-героя. Более чем за 955 летнюю историю проделал путь от крепости до столицы суверенного государства. Во время нашей авторской экскурсии по Минску вы сможет увидеть не только визитные карточки Минска, но и узнать его изнутри
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Место начала и завершения?
- г. Минск, пр-т Победителей, 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Сбор группы в холле гостиницы "Юбилейная"
- Г. Минск
- Пр-т Победителей
- 19
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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