Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны. После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра. Прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.

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Описание экскурсии

Площадь Независимости

Вы увидите костёл Святых Симеона и Елены, Дом правительства, памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты. Услышите о богатой истории этого центрального городского пространства.

Верхний город

Это исторический центр Минска. Вы узнаете происхождение его названия и поймёте, почему на его гербе изображена Богоматерь. Прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра.

Троицкое предместье

Маленькая Европа в Минске. Застройка не превышает трёх этажей. Район сочетает в себе атмосферу древнего европейского городка и современное благоустройство.

Организационные детали