Вечерний Минск в мини-группе

Узнать больше о прошлом и настоящем города на прогулке после заката
Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны.

После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.

Прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
5
4 отзыва
Вечерний Минск в мини-группе
Вечерний Минск в мини-группе
Вечерний Минск в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Площадь Независимости

Вы увидите костёл Святых Симеона и Елены, Дом правительства, памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты. Услышите о богатой истории этого центрального городского пространства.

Верхний город

Это исторический центр Минска. Вы узнаете происхождение его названия и поймёте, почему на его гербе изображена Богоматерь. Прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра.

Троицкое предместье

Маленькая Европа в Минске. Застройка не превышает трёх этажей. Район сочетает в себе атмосферу древнего европейского городка и современное благоустройство.

Организационные детали

  • Часть оплаты гиду можно произвести в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии
  • Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды

ежедневно в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Советской 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Вероника
22 окт 2024
Интересная экскурсия по вечернему Минску.
Благодаря чудесному гиду Сергею Макаревичу узнали много интересного об истории Минска, о его знаковых местах. Сергей великолепный рассказчик, знающий, искренне любящий свой город и его историю. Слушали его с удовольствием.
При ночном освещении, красиво подсвеченный, город играл новыми красками.
Вечер удался. Спасибо организатору Кириллу и гиду Сергею!
Экскурсию рекомендую от чистого сердца!
Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.Интересная экскурсия по вечернему Минску.
Алина
11 окт 2024
Гид Виталий великолепно провёл экскурсию: немного истории, ее влияние на архитектуру, знаковые события, все это живо, динамично, в формате беседы. Получила огромное удовольствие и одногруппники тоже, сердечно благодарили за содержательную и с юмором экскурсию👍от души рекомендую!
П
5 окт 2024
Прекрасная экскурсия, интересный и эрудированный гид.
А
2 окт 2024
19 сентября была на вечерней прогулке по Минску, очень понравился экскурсовод Сергей: все подробно рассказал, показал, имел при себе дополнительный материал (фото и иллюстрации), а также как туристу подсказал какие достопримечательности, не входящие в обзорную экскурсию, еще можно посетить.
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