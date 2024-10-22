Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны.
После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.
Прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.
Прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Площадь Независимости
Вы увидите костёл Святых Симеона и Елены, Дом правительства, памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты. Услышите о богатой истории этого центрального городского пространства.
Верхний город
Это исторический центр Минска. Вы узнаете происхождение его названия и поймёте, почему на его гербе изображена Богоматерь. Прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра.
Троицкое предместье
Маленькая Европа в Минске. Застройка не превышает трёх этажей. Район сочетает в себе атмосферу древнего европейского городка и современное благоустройство.
Организационные детали
- Часть оплаты гиду можно произвести в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии
- Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды
ежедневно в 18:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советской 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 28094 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вероника
22 окт 2024
Интересная экскурсия по вечернему Минску.
Благодаря чудесному гиду Сергею Макаревичу узнали много интересного об истории Минска, о его знаковых местах. Сергей великолепный рассказчик, знающий, искренне любящий свой город и его историю. Слушали его с удовольствием.
При ночном освещении, красиво подсвеченный, город играл новыми красками.
Вечер удался. Спасибо организатору Кириллу и гиду Сергею!
Экскурсию рекомендую от чистого сердца!
Благодаря чудесному гиду Сергею Макаревичу узнали много интересного об истории Минска, о его знаковых местах. Сергей великолепный рассказчик, знающий, искренне любящий свой город и его историю. Слушали его с удовольствием.
При ночном освещении, красиво подсвеченный, город играл новыми красками.
Вечер удался. Спасибо организатору Кириллу и гиду Сергею!
Экскурсию рекомендую от чистого сердца!
Алина
11 окт 2024
Гид Виталий великолепно провёл экскурсию: немного истории, ее влияние на архитектуру, знаковые события, все это живо, динамично, в формате беседы. Получила огромное удовольствие и одногруппники тоже, сердечно благодарили за содержательную и с юмором экскурсию👍от души рекомендую!
П
Полонеев
5 окт 2024
Прекрасная экскурсия, интересный и эрудированный гид.
А
Анна
2 окт 2024
19 сентября была на вечерней прогулке по Минску, очень понравился экскурсовод Сергей: все подробно рассказал, показал, имел при себе дополнительный материал (фото и иллюстрации), а также как туристу подсказал какие достопримечательности, не входящие в обзорную экскурсию, еще можно посетить.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКомфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1194410 750₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
1 ноя в 19:00
2 ноя в 19:00
1 800₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 58004 640₽ за всё до 3 чел.