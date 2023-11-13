Узнать больше о городе на прогулке после заката
Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны.
После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.
Прикоснётесь к денежному мешку Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.
Прикоснётесь к денежному мешку Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Площадь Независимости
Вы увидите костёл Святых Симеона и Елены, Дом правительства, памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты. Услышите о богатой истории этого центрального городского пространства.
Верхний город
Это исторический центр Минска. Вы узнаете происхождение его названия и поймёте, почему на его гербе изображена Богоматерь. Прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра.
Троицкое предместье
Маленькая Европа в Минске. Застройка не превышает трёх этажей. Район сочетает в себе атмосферу древнего европейского городка и современное благоустройство.
Организационные детали
- Часть оплаты гиду можно произвести в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии
- Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Независимости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 10280 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Ратуша
Популярные места
Троицкое предместье
Красный костёл
Улицы и переулки
Площадь Независимости
Верхний город
Дом правительства
Вечерние
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