Вечерний Минск

Узнать больше о городе на прогулке после заката

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Ответы на вопросы
Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны.

После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.

Прикоснётесь к денежному мешку Магдебургским правом и разберётесь, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
Вечерний Минск
Вечерний Минск
Вечерний Минск
Вечерний Минск
Вечерний Минск
Вечерний Минск
Вечерний Минск
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Площадь Независимости

Вы увидите костёл Святых Симеона и Елены, Дом правительства, памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты. Услышите о богатой истории этого центрального городского пространства.

Верхний город

Это исторический центр Минска. Вы узнаете происхождение его названия и поймёте, почему на его гербе изображена Богоматерь. Прогуляетесь по Монастырскому кварталу, прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом, услышите бой часов на ратуше и даже посидите в карете мэра.

Троицкое предместье

Маленькая Европа в Минске. Застройка не превышает трёх этажей. Район сочетает в себе атмосферу древнего европейского городка и современное благоустройство.

Организационные детали

  • Часть оплаты гиду можно произвести в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии
  • Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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