Что общего у Минска и Рима, почему в Нижнем городе больше не живут люди, как «светлое завтра» воплотилось в минской архитектуре? Об этом и не только вы узнаете на прогулке по самому сердцу города.
Я расскажу главное о его истории и достопримечательностях, а также помогу понять минский образ жизни.
Я расскажу главное о его истории и достопримечательностях, а также помогу понять минский образ жизни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ворота города. Вы узнаете, почему две 11-этажные башни появились в Минске.
- Костёл святых Симеона и Елены. Поймёте, за что его называют «красным» и какая трагедия предшествовала появлению.
- Двойник фонтана Треви. Разберётесь, что общего между Минском и Римом.
- Проспект Независимости. Посмотрите, как сталинский ампир и «светлое завтра» воплотились в архитектуре.
- Верхний город. Расскажу, где находится «нижний» и почему там не живут люди.
- Троицкое предместье. Станет понятно, почему для украшения фасадов не жалели ярких красок.
Организационные детали
Для посещения храмов женщинам понадобится головной убор.
в среду и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1679 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы вместе прекрасно провели почти 2 часа. Несмотря на жуткую погоду, время пролетело быстро, очень интересно и познавательно, вообщем нам все понравилось. Спасибо. Рекомендую.
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