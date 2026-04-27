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Визитные карточки Минска

Ворота города, костёл святых Симеона и Елены, проспект Независимости, Троицкое предместье
Что общего у Минска и Рима, почему в Нижнем городе больше не живут люди, как «светлое завтра» воплотилось в минской архитектуре? Об этом и не только вы узнаете на прогулке по самому сердцу города.

Я расскажу главное о его истории и достопримечательностях, а также помогу понять минский образ жизни.
5
1 отзыв
Визитные карточки Минска
Визитные карточки Минска
Визитные карточки Минска

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Ворота города. Вы узнаете, почему две 11-этажные башни появились в Минске.
  • Костёл святых Симеона и Елены. Поймёте, за что его называют «красным» и какая трагедия предшествовала появлению.
  • Двойник фонтана Треви. Разберётесь, что общего между Минском и Римом.
  • Проспект Независимости. Посмотрите, как сталинский ампир и «светлое завтра» воплотились в архитектуре.
  • Верхний город. Расскажу, где находится «нижний» и почему там не живут люди.
  • Троицкое предместье. Станет понятно, почему для украшения фасадов не жалели ярких красок.

Организационные детали

Для посещения храмов женщинам понадобится головной убор.

в среду и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1679 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
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влюблена в Минск и Беларусь! Своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники! Исторические факты преподношу живо, красочно, эмоционально, поэтому на моих экскурсиях не бывает скучно. Предлагаю услуги профессионального гида по Минску и окрестностям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Игорь
Мы вместе прекрасно провели почти 2 часа. Несмотря на жуткую погоду, время пролетело быстро, очень интересно и познавательно, вообщем нам все понравилось. Спасибо. Рекомендую.
Мы вместе прекрасно провели почти 2 часа. Несмотря на жуткую погоду, время пролетело быстро, очень интересно
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