Отправляемся в прошлое — когда по мощёным улочкам мерно цокали копытами лошади, в цитаделях давались балы, а в парках прогуливались прекрасные дамы.
Вы побываете в Мирском и Несвижском замках, познакомитесь с
Вы побываете в Мирском и Несвижском замках, познакомитесь с
Описание тура
Организационные детали
Программа может меняться по вашим пожеланиям.
Программа тура по дням
1 день
Несвиж и Мир: брама, костёлы, замки и синагога
Встретимся в Минске и отправимся в путь. Вас ждёт:
- Ратуша в Несвиже в барочном стиле — наиболее древняя в Беларуси.
- Слуцкая брама — вход в Несвижский замок. Раньше она служила для обороны и выполняла функцию городских ворот.
- Костёл Божьего Тела 16 века — первый барочный храм в Восточной Европе.
- Несвижский замок в стиле ренессанс, некогда резиденция рода Радзивиллов. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Мирский замок — яркий образец белорусского замкового зодчества. Здесь сочетаются готические, ренессансные и барочные стили. Желающие поднимутся на сторожевые башни или спустятся в подземелье — тюремный комплекс.
- Костёл Святого Николая — образец готической архитектуры со старинными фресками, алтарями и иконами.
- Синагогальный двор — исторический центр еврейской общины.
Вечером прибудем в Гродно.
2 день
Замки, костёлы и церкви Гродно и обзорная экскурсия по Минску
Сегодня познакомимся с городом королей — Гродно.
- Старый замок 14 века — одно из самых древних сооружений города, где находилась резиденция литовских князей.
- Новый замок — барочный дворец 18 века для польских королей.
- Синагога — в архитектуре которой сочетаются элементы ренессанса и барокко.
- Костёл святого Ксаверия — фасад украшен изящными скульптурами, а внутри — богатый декор и множество художественных произведений: рокайль-алтарь и фрески с библейскими сюжетами.
- Коложская церковь 12 века — единственный сохранившийся образец самобытной гродненской архитектурной школы.
- Пожарная каланча в неоготическом стиле высотой 32 м.
- Покровский собор — считается одним из самых красивых в Гродно.
Знакомство с Минском. Побываем на проспектах Независимости и Победителей, полюбуемся сталинским ампиром, широкими площадями и современными зданиями. Посетим монастырский квартал, где сохранились древние храмы, а затем — Троицкое предместье с мощёными улочками, уютными двориками и старинными домами. И полюбуемся Красным костёлом — символом Минска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 8:00, точное место встречи по согласованию
Завершение: Минск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1771 туриста
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
Тур входит в следующие категории Минска
Похожие туры на «Индивидуальное путешествие во времени: Несвиж, Мир, Гродно и Минск»
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
49 000 ₽ за всё до 4 чел.
Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира
Посетить Верхний и Нижний города и прогуляться по парковому ансамблю Радзивиллов
Начало: Минск, 11:00 (возможна встреча в удобное время по ...
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
По следам рыцарей: индивидуальный тур к замкам в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде
Увидеть резиденции Радзивиллов, погулять по европейскому городку и осмотреть Августовский канал
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
49 000 ₽ за всё до 4 чел.
5 белорусских городов индивидуально: Мир, Несвиж, Брест, Гродно и Лида
Изучить замки, костёлы, Брестскую крепость, увидеть зубров Беловежской пущи и легендарного фонарщика
Начало: Минск, место по договорённости, 7:00
19 июн в 08:00
22 июн в 08:00
91 500 ₽ за всё до 7 чел.
от 70 000 ₽ за тур