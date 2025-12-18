6:40 — прибытие в Минск. Встреча с гидом, трансфер и завтрак.

Загородная экскурсия в Несвиж — дворцово-парковый комплекс Радзивиллов, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок 16-18 веков объединяет ренессанс, барокко и классицизм. Основанный Николаем Христофором Радзивиллом, он окружён парками и прудами. Здесь можно увидеть Золотой, Бальный, Портретный, Каминный и Охотничий залы, а также Фарный костёл Божьего Тела с усыпальницей князей Радзивиллов.

Обед из блюд белорусской кухни. Возвращение в Минск и обзорная экскурсия по столице Беларуси.

Вы познакомитесь с главным проспектом Независимости, площадью Независимости, Верхним городом, где сохранились соборы, монастыри и восстановленная ратуша. Увидите Троицкое предместье, один из самых колоритных районов Минска, и здание Национальной библиотеки — современный символ города.

Окончание экскурсии в районе библиотеки около 18:00–18:30. Свободное время в ТЦ Dana Mall или прогулка по центру города.

Самостоятельное возвращение на вокзал. 23:42 — отправление поезда в Москву.