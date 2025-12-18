Мои заказы

В Беларусь на поезде из Москвы на праздниках: история, архитектура и театрализованная экскурсия

Новогодний белорусский вояж: посетить Гродно, заглянуть в Несвижский замок и погулять по Минску
В этом путешествии вы отправитесь по самым колоритным городам Беларуси: Гродно, Несвижу и Минску. Вас ждут старинные замки, величественные храмы и уютные улицы.

В Гродно увидите Коложскую церковь 12 века, Старый
и Новый замки, услышите звучание органа в старинной кирхе и посетите дворец Хрептовича.

В Несвижском замке Радзивиллов познакомитесь с архитектурой ренессанса и барокко, прогуляетесь по живописным паркам и осмотрите усыпальницу древнего рода.

Минск предстанет перед вами как город с многовековой историей, где старинные монастыри и ратуша соседствуют с современными проспектами и Национальной библиотекой.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд (по данным из ваучера). 18:18 — отправление с Белорусского вокзала Москвы.

Ночь в поезде.

2 день

Гродно

9:58 — прибытие в Гродно. Встреча с гидом, трансфер и завтрак в кафе города.

Экскурсия по одному из старейших городов Беларуси, впервые упомянутому в 1128 году. Гродно сохранил старинные кварталы с храмами, дворцами и замками на берегу Немана. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия включает посещение Старого замка, Коложской церкви 12 века и лютеранской кирхи с возможностью послушать звучание органа. По маршруту вы увидите архитектуру разных эпох — готику, ренессанс, барокко и классицизм, а также Фарный костёл Франциска Ксаверия, где старинные часы работают без остановки с момента постройки.

Посещение Старого и Нового замков напомнит о временах Витовта и Стефана Батория, сыгравших важную роль в истории Речи Посполитой. Замки живописно расположены на берегу Немана.

Обед в кафе города.

Далее — театрализованная экскурсия «В гости к пану Хрептовичу» в Музее религии. Гостей встречает Кароль Хрептович, хозяин дворца 18 века.

Свободное время в центре Гродно. Можно посетить кофейни «Specialty coffee», «Кава па-паустанску», «Кафераука», «Талейран» или Гродненский зоопарк, крупнейший в Беларуси.

Трансфер на вокзал.

23:42 — отправление поезда в Минск.

3 день

Несвижский замок и Минск

6:40 — прибытие в Минск. Встреча с гидом, трансфер и завтрак.

Загородная экскурсия в Несвиж — дворцово-парковый комплекс Радзивиллов, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок 16-18 веков объединяет ренессанс, барокко и классицизм. Основанный Николаем Христофором Радзивиллом, он окружён парками и прудами. Здесь можно увидеть Золотой, Бальный, Портретный, Каминный и Охотничий залы, а также Фарный костёл Божьего Тела с усыпальницей князей Радзивиллов.

Обед из блюд белорусской кухни. Возвращение в Минск и обзорная экскурсия по столице Беларуси.

Вы познакомитесь с главным проспектом Независимости, площадью Независимости, Верхним городом, где сохранились соборы, монастыри и восстановленная ратуша. Увидите Троицкое предместье, один из самых колоритных районов Минска, и здание Национальной библиотеки — современный символ города.

Окончание экскурсии в районе библиотеки около 18:00–18:30. Свободное время в ТЦ Dana Mall или прогулка по центру города.

Самостоятельное возвращение на вокзал. 23:42 — отправление поезда в Москву.

4 день

Окончание тура

11:14 — прибытие поезда на Белорусский вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый, 4-местное купе55 000 ₽
Взрослый, 2-местное купе81 100 ₽
Взрослый, 1-местное размещение в 2-местном купе136 500 ₽
Дети до 9 лет, 4-местное купе (с местом)40 850 ₽
Дети до 9 лет, 2-местное купе (с местом)53 100 ₽
Дети до 4 лет (без предоставления отдельного места), 4-местное купе25 200 ₽
Дети до 4 лет (без предоставления отдельного места), 2-местное купе22 500 ₽
Выкуп 1 доп. места в 4-местном купе24 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в купейных вагонах выбранной категории
  • Завтраки, обеды
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Переезд до Москвы из вашего города и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18 (самостоятельная посадка на поезд по данным из ваучера)
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 11:14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 9 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

