В Гродно увидите Коложскую церковь 12 века, Старый
Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (по данным из ваучера). 18:18 — отправление с Белорусского вокзала Москвы.
Ночь в поезде.
Гродно
9:58 — прибытие в Гродно. Встреча с гидом, трансфер и завтрак в кафе города.
Экскурсия по одному из старейших городов Беларуси, впервые упомянутому в 1128 году. Гродно сохранил старинные кварталы с храмами, дворцами и замками на берегу Немана. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия включает посещение Старого замка, Коложской церкви 12 века и лютеранской кирхи с возможностью послушать звучание органа. По маршруту вы увидите архитектуру разных эпох — готику, ренессанс, барокко и классицизм, а также Фарный костёл Франциска Ксаверия, где старинные часы работают без остановки с момента постройки.
Посещение Старого и Нового замков напомнит о временах Витовта и Стефана Батория, сыгравших важную роль в истории Речи Посполитой. Замки живописно расположены на берегу Немана.
Обед в кафе города.
Далее — театрализованная экскурсия «В гости к пану Хрептовичу» в Музее религии. Гостей встречает Кароль Хрептович, хозяин дворца 18 века.
Свободное время в центре Гродно. Можно посетить кофейни «Specialty coffee», «Кава па-паустанску», «Кафераука», «Талейран» или Гродненский зоопарк, крупнейший в Беларуси.
Трансфер на вокзал.
23:42 — отправление поезда в Минск.
Несвижский замок и Минск
6:40 — прибытие в Минск. Встреча с гидом, трансфер и завтрак.
Загородная экскурсия в Несвиж — дворцово-парковый комплекс Радзивиллов, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок 16-18 веков объединяет ренессанс, барокко и классицизм. Основанный Николаем Христофором Радзивиллом, он окружён парками и прудами. Здесь можно увидеть Золотой, Бальный, Портретный, Каминный и Охотничий залы, а также Фарный костёл Божьего Тела с усыпальницей князей Радзивиллов.
Обед из блюд белорусской кухни. Возвращение в Минск и обзорная экскурсия по столице Беларуси.
Вы познакомитесь с главным проспектом Независимости, площадью Независимости, Верхним городом, где сохранились соборы, монастыри и восстановленная ратуша. Увидите Троицкое предместье, один из самых колоритных районов Минска, и здание Национальной библиотеки — современный символ города.
Окончание экскурсии в районе библиотеки около 18:00–18:30. Свободное время в ТЦ Dana Mall или прогулка по центру города.
Самостоятельное возвращение на вокзал. 23:42 — отправление поезда в Москву.
Окончание тура
11:14 — прибытие поезда на Белорусский вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, 4-местное купе
|55 000 ₽
|Взрослый, 2-местное купе
|81 100 ₽
|Взрослый, 1-местное размещение в 2-местном купе
|136 500 ₽
|Дети до 9 лет, 4-местное купе (с местом)
|40 850 ₽
|Дети до 9 лет, 2-местное купе (с местом)
|53 100 ₽
|Дети до 4 лет (без предоставления отдельного места), 4-местное купе
|25 200 ₽
|Дети до 4 лет (без предоставления отдельного места), 2-местное купе
|22 500 ₽
|Выкуп 1 доп. места в 4-местном купе
|24 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в купейных вагонах выбранной категории
- Завтраки, обеды
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Переезд до Москвы из вашего города и обратно
- Остальное питание