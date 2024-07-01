Наш трехдневный маршрут познакомит вас с самыми интересными уголками Беларуси.
Вы прогуляетесь по улочкам Минска, увидите памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также побываете в мемориальном комплексе «Брестская крепость».
В компании профессионального гида вы узнаете не только историю страны, но и познакомитесь с ее культурой!
Вы прогуляетесь по улочкам Минска, увидите памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также побываете в мемориальном комплексе «Брестская крепость».
В компании профессионального гида вы узнаете не только историю страны, но и познакомитесь с ее культурой!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
По Беларуси за 3 дня В течение 3 дней вы побываете в самых популярных локациях Беларуси. Мы начнем наше путешествие со столицы Республики — Минска, где вы посетите Восточный квартал, ставший символом города, увидите башни «Врата Минска» и Независимости, а также исследуете исторический район Троицкое предместье. На следующий день мы покажем вам памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также погрузимся в их историю. Наконец, на третий день нашего путешествия мы отправимся к самому югу Беларуси — в город Брест. Здесь вы посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, побываете в музее и прогуляетесь вместе с гидом по территории комплекса. Важная информация: Важно: встреча туристов производится под все поезда с прибытием до 09:00 утра.
Каждое воскресенье
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный номер SNGL
|990 Br
|Место в двухместном номере TWIN
|890 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Минск
- Мир
- Несвиж
- Брест
Что включено
- Трансфер по туру на автобусе туристического класса
- Сопровождение аттестованного экскурсовода
- Проживание (2 ночи) в отелях 2-3*** + 2 завтрака
- 3 обеда в кафе городов
- Обзорная экскурсия по Минску, Бресту, Миру, Несвижу
- Входные билеты: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость
- Экскурсионное обслуживание в Мирском замке, Несвижском дворце, Брестской крепости
Что не входит в цену
- Ужины
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Завершение: Г. Брест, ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важно: встреча туристов производится под все поезда с прибытием до 09:00 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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