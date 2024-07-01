Наш трехдневный маршрут познакомит вас с самыми интересными уголками Беларуси. Вы прогуляетесь по улочкам Минска, увидите памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также побываете в мемориальном комплексе «Брестская крепость». В компании профессионального гида вы узнаете не только историю страны, но и познакомитесь с ее культурой!

Описание тура

По Беларуси за 3 дня В течение 3 дней вы побываете в самых популярных локациях Беларуси. Мы начнем наше путешествие со столицы Республики — Минска, где вы посетите Восточный квартал, ставший символом города, увидите башни «Врата Минска» и Независимости, а также исследуете исторический район Троицкое предместье. На следующий день мы покажем вам памятники ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, а также погрузимся в их историю. Наконец, на третий день нашего путешествия мы отправимся к самому югу Беларуси — в город Брест. Здесь вы посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, побываете в музее и прогуляетесь вместе с гидом по территории комплекса. Важная информация: Важно: встреча туристов производится под все поезда с прибытием до 09:00 утра.