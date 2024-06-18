Туры выходного дня в Минске

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Минске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
🚌 На автобусе
1 отзыв
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
14 900 за человека
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
🚗 На машине
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
36 000 за всё до 20 чел.
Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
3 дня
Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
2 сен в 09:00
9 сен в 09:00
990Br за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
  2. Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
  3. Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 990 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Минске на 2024 год на выходные, 1 ⭐ отзыв, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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