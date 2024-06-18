1 чел.
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2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
14 900₽ за человека
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
36 000₽ за всё до 20 чел.
3 дня
Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
2 сен в 09:00
9 сен в 09:00
990Br за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 июня 2024Нам все очень понравилось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На выходные»
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Сколько стоит тур в Минске в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 990 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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