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В Беларусь - индивидуально: Минск, замки Мира и Несвижка, Хатынь и комплекс «Дудутки»

Увидеть контрасты столицы, раскрыть тайны старинных замков и познакомиться с ремёслами и бытом
Как в Минске уживается старинное и современное, какие тайны и загадки хранят Мирский и Несвижский замки, что за приведения бродят по коридорам и парадным залам, что символизируют колокольчики на месте
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сожжённых в Хатыни домов? Узнаете это и многое другое в нашем коротком, но насыщенном туре.

А ещё заглянете в ремесленные мастерские, понаблюдаете за работой кузнеца и гончара, познакомитесь с повседневной жизнью шляхетской усадьбы 19 века и сделаете милые кадры с обитателями местной фермы.

В Беларусь - индивидуально: Минск, замки Мира и Несвижка, Хатынь и комплекс «Дудутки»
В Беларусь - индивидуально: Минск, замки Мира и Несвижка, Хатынь и комплекс «Дудутки»
В Беларусь - индивидуально: Минск, замки Мира и Несвижка, Хатынь и комплекс «Дудутки»

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Минск и Хатынь

Встретим вас и начнём авто-пешеходную экскурсию по Минску. Посетим площадь и проспект Независимости, побываем в Верхнем городе и полюбуемся старинной архитектурой в Троицком предместье, осмотрим мемориальный комплекс «Остров слёз».

Затем отправимся в Хатынь — мемориал на месте сожжённой нацистами деревни. Здесь установлены символические срубы с обелисками-трубами, где каждые 30 секунд звенят колокола. А также находится единственное в мире Кладбище сожженных сёл.

Минск и ХатыньМинск и ХатыньМинск и ХатыньМинск и ХатыньМинск и ХатыньМинск и ХатыньМинск и Хатынь
2 день

Мирский и Несвижский замки

Сегодня посетим Мирский и Несвижский замки в стиле ренессанса, барокко и готики. Почувствуем себя знатными особами, прогуливаясь по роскошным паркам и богато украшенным залам. Во время экскурсии вы узнаете:

- кто такие Радзивиллы и какую роль они сыграли в истории Беларуси и Европы
- как строились замки и почему они такие разные по стилю
- как жили князья и их окружение — от роскоши дворцов до оборонительных систем
- какие тайны и легенды, в том числе о приведениях, связаны с замками
- почему Несвиж стал культурным и политическим центром своего времени
- как Мирский замок пережил войны и сохранился до наших дней
- как выглядела жизнь обитателей дворца — балы, приёмы, повседневность

Мирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замки
3 день

Комплекс «Дудутки»

Отправимся в этнографический комплекс «Дудутки» — интерактивный музей народных ремёсел и технологий под открытым небом, воссоздающий атмосферу белорусской шляхетской усадьбы 19 века. Вы заглянете в гончарную и ткаческую мастерские и кузнецу, посетите ферму, конюшню и зоосад, познакомитесь со старинным бытом. Желающие за доплату продегустируют традиционный хлеб из печи, сыр и другие фермерские продукты, угощения и напитки по старинным рецептам.

Комплекс «Дудутки»Комплекс «Дудутки»Комплекс «Дудутки»

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Обзорная экскурсия по Минску, путевая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно
  • Проживание
  • Питание и дегустации
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсия в комплексе «Дудутки» - ок. 120 BYN (~3200 ₽)
  • Экскурсии и входные билеты в музейные экспозиции Мирского и Несвижского замков (оплачиваются на месте по желанию)
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Минск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 367 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
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поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.

Тур входит в следующие категории Минска

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