Встретим вас и начнём авто-пешеходную экскурсию по Минску. Посетим площадь и проспект Независимости, побываем в Верхнем городе и полюбуемся старинной архитектурой в Троицком предместье, осмотрим мемориальный комплекс «Остров слёз».

Затем отправимся в Хатынь — мемориал на месте сожжённой нацистами деревни. Здесь установлены символические срубы с обелисками-трубами, где каждые 30 секунд звенят колокола. А также находится единственное в мире Кладбище сожженных сёл.