В Беларусь - индивидуально: Минск, замки Мира и Несвижка, Хатынь и комплекс «Дудутки»
Увидеть контрасты столицы, раскрыть тайны старинных замков и познакомиться с ремёслами и бытом
Как в Минске уживается старинное и современное, какие тайны и загадки хранят Мирский и Несвижский замки, что за приведения бродят по коридорам и парадным залам, что символизируют колокольчики на месте читать дальшеуменьшить
сожжённых в Хатыни домов? Узнаете это и многое другое в нашем коротком, но насыщенном туре.
А ещё заглянете в ремесленные мастерские, понаблюдаете за работой кузнеца и гончара, познакомитесь с повседневной жизнью шляхетской усадьбы 19 века и сделаете милые кадры с обитателями местной фермы.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
1 день
Минск и Хатынь
Встретим вас и начнём авто-пешеходную экскурсию по Минску. Посетим площадь и проспект Независимости, побываем в Верхнем городе и полюбуемся старинной архитектурой в Троицком предместье, осмотрим мемориальный комплекс «Остров слёз».
Затем отправимся в Хатынь — мемориал на месте сожжённой нацистами деревни. Здесь установлены символические срубы с обелисками-трубами, где каждые 30 секунд звенят колокола. А также находится единственное в мире Кладбище сожженных сёл.
2 день
Мирский и Несвижский замки
Сегодня посетим Мирский и Несвижский замки в стиле ренессанса, барокко и готики. Почувствуем себя знатными особами, прогуливаясь по роскошным паркам и богато украшенным залам. Во время экскурсии вы узнаете:
- кто такие Радзивиллы и какую роль они сыграли в истории Беларуси и Европы
- как строились замки и почему они такие разные по стилю
- как жили князья и их окружение — от роскоши дворцов до оборонительных систем
- какие тайны и легенды, в том числе о приведениях, связаны с замками
- почему Несвиж стал культурным и политическим центром своего времени
- как Мирский замок пережил войны и сохранился до наших дней
- как выглядела жизнь обитателей дворца — балы, приёмы, повседневность
3 день
Комплекс «Дудутки»
Отправимся в этнографический комплекс «Дудутки» — интерактивный музей народных ремёсел и технологий под открытым небом, воссоздающий атмосферу белорусской шляхетской усадьбы 19 века. Вы заглянете в гончарную и ткаческую мастерские и кузнецу, посетите ферму, конюшню и зоосад, познакомитесь со старинным бытом. Желающие за доплату продегустируют традиционный хлеб из печи, сыр и другие фермерские продукты, угощения и напитки по старинным рецептам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Обзорная экскурсия по Минску, путевая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты в Минск и обратно
Проживание
Питание и дегустации
Трансферы по маршруту
Экскурсия в комплексе «Дудутки» - ок. 120 BYN (~3200 ₽)
Экскурсии и входные билеты в музейные экспозиции Мирского и Несвижского замков (оплачиваются на месте по желанию)
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Минск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 367 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние читать дальшеуменьшить
поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.
Тур входит в следующие категории Минска
Похожие туры на «В Беларусь - индивидуально: Минск, замки Мира и Несвижка, Хатынь и комплекс «Дудутки»»