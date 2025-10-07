Мои заказы

Монастырь бенедиктинок – экскурсии в Несвиже

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь бенедиктинок» в Несвиже, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Загадки вечернего Несвижа
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
9 ноя в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
9 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
По Несвижу - с коренной несвижанкой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
По Несвижу - с коренной несвижанкой
Исследовать архитектурные и ландшафтные памятники и спуститься в некрополь Радзивиллов
Завтра в 09:00
9 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 октября 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Все прошло очень хорошо. Экскурсовод учла наши пожелания по сдвигу экскурсии по времени. Очень интересный рассказ увлеченного своим делом человека. Никаких шаблонных текстов. И в целом Людмила оставила впечатление очень душевного и открытого людям человека. Отличный вечер провели вместе
  • А
    Александр
    24 сентября 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Отличный гид! Хорошая экскурсия. Без её поездка в Несвижский замок была бы неполной
  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    На экскурсии были втроем с подругами, все взрослые. На наш взгляд экскурсия не очень соответствует названию "Загадки вечернего Несвижа". Больше
    читать дальше

    просто истории. Хотелось бы более увлекательной экскурсии, дополнительной информации о загадках этого города с такой богатой историей, если уж такое название. Но в целом экскурсия с этим гидом оставила хорошее впечатление. Спасибо Людмиле за приятный вечер!

  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Толково, информативно, интересно.
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Людмила интересный рассказчик, приятная в общении и обхождении экскурсовод. Культурное и деликатное объяснение и ответы на вопросы, не сильно погруженных в историю туристов. Время пролетело незаметно, было очень познавательно для всей семьи (дети 21 и 16 лет).
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила замечательный гид и очень обаятельный человек. Отлично владеет материалом, сумела увлечь своим рассказом и взрослых, и подростка. Доступно и интересно, с большой любовью к своему городу.
  • Л
    Лягушка
    25 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила, человек влюбленный в свой город, познакомила нас с наследием Радзивиллов в Несвиже, трепетно и с огромной любовью к своему
    читать дальше

    делу знакомила нас с основными историческими вехами Белоруси и городским легендами.
    Уважительное отношение к туристам, подробное и детальное изучение истории рода Радзивиллов украсили экскурсию.

    Людмила, человек влюбленный в свой город, познакомила нас с наследием Радзивиллов в Несвиже, трепетно и с огромной любовью к своему делу знакомила нас с основными историческими вехами Белоруси и городским легендами.
    Уважительное отношение к туристам, подробное и детальное изучение истории рода Радзивиллов украсили экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Очень насыщенная фактами, интересная экскурсия. После рассказа Людмилы захотелось еще раз побывать в Несвиже. Очень рекомендую этого экскурсовода! Настоящий профессионал своего дела, преподносящая все с душой и нетривиально.
  • М
    Марат
    23 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Спасибо за увлекательную и познавательную прогулку!
    Спасибо за увлекательную и познавательную прогулку!
  • И
    Илья
    18 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Всё было отлично. Людмила молодец.
  • А
    Андрей
    15 июля 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Интересная и познавательная экскурсия, пролетела "на одном дыхании", спасибо Людмила!
  • Р
    Раиса
    10 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Посетили город Несвиж в июле 2025 года в сопровождении гида Людмилы. Во время экскурсии Людмила учла усталость детей (было трое),
    читать дальше

    по возможности делала остановки около лавочек. Материал был рассказан интересно и содержательно. Нам поведали о былых временах, владельцах замка Несвиж, о легендах и настоящих событиях. Кроме замковой территории, гид Людмила провела нам по улочкам города Несвиж и показала интересные исторические здания города. Дети слушали не отвлекаясь. Голос у гида приятный, дикция отличная. Экскурсия понравилась, могу рекомендовать.

  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу познакомились с историческими событиями
    читать дальше

    и местами. Конечно больше всего впечатляет Несвижский замок,территория его огромна,возможно удобнее ее объехать на велосипеде. Нужно знать,что после 19 внутрь замка пускают только постояльцев замка и в ресторан. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию,с удовольствием порекомендую туристам,приехавшим в Несвиж

    9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу познакомились с историческими событиями и местами. Конечно больше всего впечатляет Несвижский замок,территория его огромна,возможно удобнее ее объехать на велосипеде. Нужно знать,что после 19 внутрь замка пускают только постояльцев замка и в ресторан. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию,с удовольствием порекомендую туристам,приехавшим в Несвиж
  • Д
    Дмитрий
    8 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Это было необыкновенно!
    Вся семья погрузилась в рассказ Людмилы.
    Большое спасибо за интересно проведенное время в прекрасном городе Несвиж.
    Это было необыкновенно!
  • И
    Ирина
    3 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Экскурсия очень понравилась! Гид увлечен и профессионален, прогулка насыщенная, город очарователен! Однозначно стоит брать такую экскурсию при первом знакомстве с городом, чтобы понять, почувствовать атмосферу и насладиться.
  • И
    Илья
    2 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила во время прогулки искусно комбинирует исторические факты о Несвиже с городскими легендами, создавая запоминающийся рассказ об этом замечательном месте
  • И
    Ирина
    1 июля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила прекрасный экскурсовод! Даже дети слушали не отрываясь, не говоря уже о взрослых!
  • L
    Leka
    28 июня 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Лучшей экскурсии в моей жизни не было) Несвиж заиграл новыми красками. Завтрашний день посвятим церквям и улочкам города. Информацию узнали
    читать дальше

    от человека, любящего свой город 🌝 После экскурсии, могу признаться: рада, что посетила Несвиж. Сегодня первый вечер в Несвеже, когда мне не хочется вернуться скорее домой, а появились планы по исследованию города))) Спасибо, Людмила ♥️Вы действительно чудесный экскурсовод🌞🌞🌞

  • М
    Мария
    23 июня 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Спасибо нашему экскурсоводу Анне. Очень интересная экскурсия. Прогулялись по улочкам Несвижа, посмотрели достопримечательности, узнали их историю, послушали легенды. Два часа пролетели незаметно.
  • А
    Анна
    17 июня 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Очень интересная, познавательная экскурсия! Заворожила подача материала - очень душевно, в любовью к истории и Радзивиллам. Узнали о далёком прошлом
    читать дальше

    и настоящем замка и рода. Посмотрели в городе все самое интересное. Спасибо за такую незабываемую экскурсию🥰."Рыбоньку" узнавали сегодня на всех портретах в замке и радовались, как родному.
    И, кстати, ресторанчик с белорусской кухней, который Вы нам посоветовали - выше всех похвал! 😁

    Очень интересная, познавательная экскурсия! Заворожила подача материала - очень душевно, в любовью к истории и Радзивиллам. Узнали о далёком прошлом и настоящем замка и рода. Посмотрели в городе все самое интересное. Спасибо за такую незабываемую экскурсию🥰."Рыбоньку" узнавали сегодня на всех портретах в замке и радовались, как родному.
    И, кстати, ресторанчик с белорусской кухней, который Вы нам посоветовали - выше всех похвал! 😁

