Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик! Вся информация хорошо структурирована, четко и понятно излагается. Интересно и ни на йоту
- ИИгорь2 ноября 2025Большое спасибо Людмиле! Очень понравилось! Отличная прогулка по городу Несвиж с интересным рассказом про него
- ИИнна2 ноября 2025Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию. Однозначно рекомендую!
- ААлла29 октября 2025Огромное спасибо Андрею за экскурсию! Узнали много интересного об истории Несвижа, прошлись по основным достопримечательностям города. Несмотря на ужасную погоду (+5, дождь), время пролетело незаметно. Рекомендую экскурсию для посещения.
- ААлена22 октября 2025Спасибо за прогулку!
- ДДмитрий20 октября 2025Андрей очень хорошо знает историю города и замка! Мы узнали за время экскурсии множество исторических фактов за что очень благодарны.
- ООльга30 сентября 2025Замечательная экскурсия по городу Несвиж. Андрей обстоятельно рассказал об истории города, становлении и развитии. Познакомил с историей рода Радзивиллов, поделился интересными фактами из жизни представителей как прошлых, так и сегодняшних времён. Благодарю и с удовольствием порекомендую своим знакомым данную экскурсию.
- ААлександр24 сентября 2025Отличный гид! Хорошая экскурсия. Без её поездка в Несвижский замок была бы неполной
- ААлексей20 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. В этот день шел дождь,но не смотря на это гид сумел увлечь и буквально перенести нас в
- ААнна28 августа 2025Спасибо большое за живописную прогулку и интересный рассказ! Было здорово узнать как историю Несвижа, так и мифы, легенды и байки. Гид Андрей всегда с удовольствием отвечал на мои вопросы, возникающие в процессе повествования, благодарю за экскурсию!
- ТТатьяна27 августа 2025Экскурсия превзошла наши ожидания. Сложилось впечатление, что нам не хватило времени - Андрей мог бы рассказать еще больше интересного о
- ААлександр27 августа 2025Андрей провел нам прекрасную экскурсию по Несвижу, рассказал про историю города, показал все знаковые места включая ратушу, костел и замок.
- ССофья22 августа 2025Получили приятные впечатления от экскурсии и от города Несвиж. Андрей был внимателен к нашим запросам. Выбирал комфортные локации для своей программы.
- ЮЮлия20 августа 2025У нас была компания из 4-х взрослых и 2-х подростков, всем было интересно слушать Андрея. Вся экскурсия очень последовательная, много интересных фактов. Андрей обладает обширными знаниями и с удовольствием делился ими с нами. Всем очень понравилось.
- ООльга18 августа 2025В течение 2,5 часов - колоссальный объем интереснейшей информации об истории города - от начала до настоящего времени. О каждом
- ННаталья5 августа 2025Людмила интересный рассказчик, приятная в общении и обхождении экскурсовод. Культурное и деликатное объяснение и ответы на вопросы, не сильно погруженных в историю туристов. Время пролетело незаметно, было очень познавательно для всей семьи (дети 21 и 16 лет).
- ИИлья5 августа 2025Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
- ЯЯнина1 августа 2025Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
- ААнна30 июля 2025Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
- ППритчина30 июля 2025Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
