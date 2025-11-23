Е Евгений Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше не скучно. На все возникшие у нас вопросы у Андрея был ответ). Еще из плюсов - мы не много находились на одном месте, постепенно перемещались от одного объекта к другому. Рекомендуем. Нам очень понравилась экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик! Вся информация хорошо структурирована, четко и понятно излагается. Интересно и ни на йоту

И Игорь Большая прогулка по Несвижу Большое спасибо Людмиле! Очень понравилось! Отличная прогулка по городу Несвиж с интересным рассказом про него

И Инна Большая прогулка по Несвижу Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию. Однозначно рекомендую!

А Алла Несвиж - город-музей под открытым небом Огромное спасибо Андрею за экскурсию! Узнали много интересного об истории Несвижа, прошлись по основным достопримечательностям города. Несмотря на ужасную погоду (+5, дождь), время пролетело незаметно. Рекомендую экскурсию для посещения.

А Алена Большая прогулка по Несвижу Спасибо за прогулку!

Д Дмитрий Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше Оказавшись внутри замка после уличной экскурсии складывалось ощущение, что мы здесь уже все знаем и бывали не первый раз. Большое спасибо! Андрей очень хорошо знает историю города и замка! Мы узнали за время экскурсии множество исторических фактов за что очень благодарны.

О Ольга Несвиж - город-музей под открытым небом Замечательная экскурсия по городу Несвиж. Андрей обстоятельно рассказал об истории города, становлении и развитии. Познакомил с историей рода Радзивиллов, поделился интересными фактами из жизни представителей как прошлых, так и сегодняшних времён. Благодарю и с удовольствием порекомендую своим знакомым данную экскурсию.

А Александр Большая прогулка по Несвижу Отличный гид! Хорошая экскурсия. Без её поездка в Несвижский замок была бы неполной

А Алексей Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше эпоху Радзивилов. Чувствуется что человек хорошо владеет материалом. Экскурсия по Несвижу и вокруг замка, лично нам (группа из трех человек) понравилось больше чем сам замок.

Однозначно рекомендую, стоит своих денег. Очень понравилась экскурсия. В этот день шел дождь,но не смотря на это гид сумел увлечь и буквально перенести нас в

А Анна Несвиж - город-музей под открытым небом Спасибо большое за живописную прогулку и интересный рассказ! Было здорово узнать как историю Несвижа, так и мифы, легенды и байки. Гид Андрей всегда с удовольствием отвечал на мои вопросы, возникающие в процессе повествования, благодарю за экскурсию!

Т Татьяна Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше своем городе. Показалось, что сначала Андрей был слегка скован, но почувствовав нашу заинтересованность, раскрылся как интересный и знающий историю Несвижа рассказчик. Даже наш 14 -летний сын, который обычно "скучает" на экскурсиях, начал задавать Андрею вопросы. Продуманный маршрут, интересный рассказ, великолепный костел и величественный многострадальный замок сделали эту экскурсию незабываемой. Спасибо Андрею! Экскурсия превзошла наши ожидания. Сложилось впечатление, что нам не хватило времени - Андрей мог бы рассказать еще больше интересного о

А Александр Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше Очень грамотный и знающий гид, ответил развернуто на все наши вопросы, супруга в восторге. Два с половиной часа пролетели незаметно, рекомендую. Андрей провел нам прекрасную экскурсию по Несвижу, рассказал про историю города, показал все знаковые места включая ратушу, костел и замок.

С Софья Несвиж - город-музей под открытым небом Получили приятные впечатления от экскурсии и от города Несвиж. Андрей был внимателен к нашим запросам. Выбирал комфортные локации для своей программы.

Ю Юлия Несвиж - город-музей под открытым небом У нас была компания из 4-х взрослых и 2-х подростков, всем было интересно слушать Андрея. Вся экскурсия очень последовательная, много интересных фактов. Андрей обладает обширными знаниями и с удовольствием делился ими с нами. Всем очень понравилось.

О Ольга Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше значимом объекте города - с любовью и максимальной исторической точностью. Прекрасные истории о людях, благодаря которым Несвиж стал тем, что он есть сегодня. Это всегда подкупает. Большая благодарность Андрею от нашей семьи! В течение 2,5 часов - колоссальный объем интереснейшей информации об истории города - от начала до настоящего времени. О каждом

Н Наталья Большая прогулка по Несвижу Людмила интересный рассказчик, приятная в общении и обхождении экскурсовод. Культурное и деликатное объяснение и ответы на вопросы, не сильно погруженных в историю туристов. Время пролетело незаметно, было очень познавательно для всей семьи (дети 21 и 16 лет).

И Илья Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше отвечал на вопросы, возникающие по ходу экскурсии развёрнуто, приводил исторические параллели и взгляд местных жителей на происходящие в прошлом события. Спасибо экскурсоводу за отличную работу!!! Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей

Я Янина Несвиж - город-музей под открытым небом Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)

А Анна Несвиж - город-музей под открытым небом читать дальше по нашим пожеланиям, отвечал на вопросы и подстраивался под интересы участников. Мы не устали, потому что по ходу экскурсии у Андрея предусмотрен отдых на скамеечке: сидим, слушаем и смотрим))



Дети были вовлечены, взрослые тоже узнали много нового. Получился идеальный баланс между познавательностью и развлечением! Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план