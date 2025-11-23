Мои заказы

Замковая башня – экскурсии в Несвиже

Найдено 3 экскурсии в категории «Замковая башня» в Несвиже, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая прогулка по Несвижу
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Нам очень понравилась экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик! Вся информация хорошо структурирована, четко и понятно излагается. Интересно и ни на йоту
    не скучно. На все возникшие у нас вопросы у Андрея был ответ). Еще из плюсов - мы не много находились на одном месте, постепенно перемещались от одного объекта к другому. Рекомендуем.

  • И
    Игорь
    2 ноября 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Большое спасибо Людмиле! Очень понравилось! Отличная прогулка по городу Несвиж с интересным рассказом про него
  • И
    Инна
    2 ноября 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алла
    29 октября 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию! Узнали много интересного об истории Несвижа, прошлись по основным достопримечательностям города. Несмотря на ужасную погоду (+5, дождь), время пролетело незаметно. Рекомендую экскурсию для посещения.
  • А
    Алена
    22 октября 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Спасибо за прогулку!
  • Д
    Дмитрий
    20 октября 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей очень хорошо знает историю города и замка! Мы узнали за время экскурсии множество исторических фактов за что очень благодарны.
    Оказавшись внутри замка после уличной экскурсии складывалось ощущение, что мы здесь уже все знаем и бывали не первый раз. Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Замечательная экскурсия по городу Несвиж. Андрей обстоятельно рассказал об истории города, становлении и развитии. Познакомил с историей рода Радзивиллов, поделился интересными фактами из жизни представителей как прошлых, так и сегодняшних времён. Благодарю и с удовольствием порекомендую своим знакомым данную экскурсию.
  • А
    Александр
    24 сентября 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Отличный гид! Хорошая экскурсия. Без её поездка в Несвижский замок была бы неполной
  • А
    Алексей
    20 сентября 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия. В этот день шел дождь,но не смотря на это гид сумел увлечь и буквально перенести нас в
    эпоху Радзивилов. Чувствуется что человек хорошо владеет материалом. Экскурсия по Несвижу и вокруг замка, лично нам (группа из трех человек) понравилось больше чем сам замок.
    Однозначно рекомендую, стоит своих денег.

  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Спасибо большое за живописную прогулку и интересный рассказ! Было здорово узнать как историю Несвижа, так и мифы, легенды и байки. Гид Андрей всегда с удовольствием отвечал на мои вопросы, возникающие в процессе повествования, благодарю за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсия превзошла наши ожидания. Сложилось впечатление, что нам не хватило времени - Андрей мог бы рассказать еще больше интересного о
    своем городе. Показалось, что сначала Андрей был слегка скован, но почувствовав нашу заинтересованность, раскрылся как интересный и знающий историю Несвижа рассказчик. Даже наш 14 -летний сын, который обычно "скучает" на экскурсиях, начал задавать Андрею вопросы. Продуманный маршрут, интересный рассказ, великолепный костел и величественный многострадальный замок сделали эту экскурсию незабываемой. Спасибо Андрею!

  • А
    Александр
    27 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей провел нам прекрасную экскурсию по Несвижу, рассказал про историю города, показал все знаковые места включая ратушу, костел и замок.
    Очень грамотный и знающий гид, ответил развернуто на все наши вопросы, супруга в восторге. Два с половиной часа пролетели незаметно, рекомендую.

  • С
    Софья
    22 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Получили приятные впечатления от экскурсии и от города Несвиж. Андрей был внимателен к нашим запросам. Выбирал комфортные локации для своей программы.
  • Ю
    Юлия
    20 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    У нас была компания из 4-х взрослых и 2-х подростков, всем было интересно слушать Андрея. Вся экскурсия очень последовательная, много интересных фактов. Андрей обладает обширными знаниями и с удовольствием делился ими с нами. Всем очень понравилось.
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    В течение 2,5 часов - колоссальный объем интереснейшей информации об истории города - от начала до настоящего времени. О каждом
    значимом объекте города - с любовью и максимальной исторической точностью. Прекрасные истории о людях, благодаря которым Несвиж стал тем, что он есть сегодня. Это всегда подкупает. Большая благодарность Андрею от нашей семьи!

  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Людмила интересный рассказчик, приятная в общении и обхождении экскурсовод. Культурное и деликатное объяснение и ответы на вопросы, не сильно погруженных в историю туристов. Время пролетело незаметно, было очень познавательно для всей семьи (дети 21 и 16 лет).
  • И
    Илья
    5 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
    отвечал на вопросы, возникающие по ходу экскурсии развёрнуто, приводил исторические параллели и взгляд местных жителей на происходящие в прошлом события. Спасибо экскурсоводу за отличную работу!!!

  • Я
    Янина
    1 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
  • А
    Анна
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
    по нашим пожеланиям, отвечал на вопросы и подстраивался под интересы участников. Мы не устали, потому что по ходу экскурсии у Андрея предусмотрен отдых на скамеечке: сидим, слушаем и смотрим))

    Дети были вовлечены, взрослые тоже узнали много нового. Получился идеальный баланс между познавательностью и развлечением!

  • П
    Притчина
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Замковая башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая прогулка по Несвижу
  2. Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
  3. Несвиж - город-музей под открытым небом
Какие места ещё посмотреть в Несвиже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Несвижский замок
  2. Самое главное
  3. Центральная площадь
  4. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в декабре 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Замковая башня" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
