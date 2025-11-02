Групповая
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы в Минске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборО Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 ноября 2025Посетили Несвиж 2 ноября 2025 года, отличную экскурсию для нас провела Наталья, очень интересно и информативно.
- ДДенис2 ноября 2025Очень приятная и насыщенная прогулка. Время пролетело незаметно. И взрослые и дети в восторге!
- ККатерина1 ноября 2025Приятная прогулка по городу. Наталья с глубокими знаниями по истории своего края.
- ААлексей1 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, много информации, хорошо проработаный маршрут. Наталья замечательный гид, очень рекомендую для знакомства с городом Несвиж. Посещение замка становится более осмысленым и интересным после экскурсии.
- ССавина29 сентября 2025Очень содержательно и интересно. Экскурсовод ответила на все вопросы, время пролетело не заметно
- ООвчаренко23 сентября 2025Это была потряспющая прогулка!!!
Ощущение, что ты приехал в гости и хороший знакомый очень интерсено знакомит тебя со своим домом)
Однозначно рекомендую!
- ТТамара3 сентября 2025Огромное спасибо Наталье за чудес но проведенное время в Несвиже. Название экскурсии говорит само за себя. Она прекрасно осветила все
- ВВиктория1 сентября 2025Спасибо Наталье за проведенную экскурсию по Несвижу, было очень познавательно и интересно!
- ДДиана22 августа 2025Все отлично, спасибо!
- ДДмитрий20 августа 2025Спасибо за экскурсию
- ССВЕТЛАНА19 августа 2025Были на экскурсии по Несвижу 11 августа с Натальей.
Наталья нам очень понравилась, отличные знания своего края и истории.
Рекомендую!
- ААнастасия15 августа 2025Интересная захватывающая экскурсия, гид Наталья очень увлекательно рассказывала про город и его историю. Замок впечатлил своей красотой, как всегда не хватает времени чтобы спокойно погулять, насладиться городом и окрестностями в спокойном режиме. Значит приедем еще! Спасибо за экскурсию
- ШШитов6 августа 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывала интересно, время пролетело незаметно. На дополнительные вопросы подробно отвечала.
- ААлексей5 августа 2025Все хорошо, чтобы было отлично не хватало какой то изюминки, юмора или завлечения аудитории.
- ИИрина26 июля 2025Очень понравилась экскурсовод! Очень эрудированная! Спасибо огромное!
- ЕЕвгения24 июля 2025Несмотря на то, что мы опоздали, Наталья пошла нам навстречу и провела полную, интереснейшую экскурсию, насыщенную интересными историями, без погружения в даты (что мы и хотели от экскурсовода) пешеходную экскурсию.
- ССветлана21 июля 2025Отличная экскурсия! Были с тремя детьми (8 и 10 лет), заинтересованно слушали все! Прогулялись по интересным местам, узнали о городе и его владельцах. Очень интересно и познавательно!
- ООльга18 июля 2025Наталья, спасибо большое! Очень интересная и содержательная экскурсии, два часа прошли незаметно! Увидели и услышали очень много! Тем кто любит
- ННаталья7 июля 2025Содержательную и интересную экскурсию провела Наталья по небольшому, но очень многогранному городку Несвиж. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
- ЯЯна20 июня 2025Экскурсия на 5+. Очень интересно рассказана история города. Не смотря на погоду и пронизывающий ветер, не хотели отпускать гида, на столько с ней комфортно и увлекательно. Город необыкновенно красивый.
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Дом ремесленника»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Несвиже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в декабре 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Дом ремесленника" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Несвиже на 2025 год по теме «Дом ремесленника», 215 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль