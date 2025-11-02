Мои заказы

Дом ремесленника – экскурсии в Несвиже

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом ремесленника» в Несвиже, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
39 отзывов
Групповая
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы в Минске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4180 ₽ за человека
О Несвиже - с любовью
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Пешая
2.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Посетили Несвиж 2 ноября 2025 года, отличную экскурсию для нас провела Наталья, очень интересно и информативно.
  • Д
    Денис
    2 ноября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Очень приятная и насыщенная прогулка. Время пролетело незаметно. И взрослые и дети в восторге!
  • К
    Катерина
    1 ноября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Приятная прогулка по городу. Наталья с глубокими знаниями по истории своего края.
  • А
    Алексей
    1 ноября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Экскурсия очень понравилась, много информации, хорошо проработаный маршрут. Наталья замечательный гид, очень рекомендую для знакомства с городом Несвиж. Посещение замка становится более осмысленым и интересным после экскурсии.
  • С
    Савина
    29 сентября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Очень содержательно и интересно. Экскурсовод ответила на все вопросы, время пролетело не заметно
  • О
    Овчаренко
    23 сентября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Это была потряспющая прогулка!!!
    Ощущение, что ты приехал в гости и хороший знакомый очень интерсено знакомит тебя со своим домом)
    Однозначно рекомендую!
  • Т
    Тамара
    3 сентября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Огромное спасибо Наталье за чудес но проведенное время в Несвиже. Название экскурсии говорит само за себя. Она прекрасно осветила все
    исторические факты города Несвиж. На экскурсии мы были с детьми 6 и 4 года, отличная содержательная экскурсия!!! Буду советовать всем Наталью 👍👍👍

  • В
    Виктория
    1 сентября 2025
    О Несвиже - с любовью
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию по Несвижу, было очень познавательно и интересно!
  • Д
    Диана
    22 августа 2025
    О Несвиже - с любовью
    Все отлично, спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2025
    О Несвиже - с любовью
    Спасибо за экскурсию
  • С
    СВЕТЛАНА
    19 августа 2025
    О Несвиже - с любовью
    Были на экскурсии по Несвижу 11 августа с Натальей.
    Наталья нам очень понравилась, отличные знания своего края и истории.
    Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    15 августа 2025
    О Несвиже - с любовью
    Интересная захватывающая экскурсия, гид Наталья очень увлекательно рассказывала про город и его историю. Замок впечатлил своей красотой, как всегда не хватает времени чтобы спокойно погулять, насладиться городом и окрестностями в спокойном режиме. Значит приедем еще! Спасибо за экскурсию
  • Ш
    Шитов
    6 августа 2025
    О Несвиже - с любовью
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывала интересно, время пролетело незаметно. На дополнительные вопросы подробно отвечала.
  • А
    Алексей
    5 августа 2025
    О Несвиже - с любовью
    Все хорошо, чтобы было отлично не хватало какой то изюминки, юмора или завлечения аудитории.
  • И
    Ирина
    26 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Очень понравилась экскурсовод! Очень эрудированная! Спасибо огромное!
  • Е
    Евгения
    24 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Несмотря на то, что мы опоздали, Наталья пошла нам навстречу и провела полную, интереснейшую экскурсию, насыщенную интересными историями, без погружения в даты (что мы и хотели от экскурсовода) пешеходную экскурсию.
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Отличная экскурсия! Были с тремя детьми (8 и 10 лет), заинтересованно слушали все! Прогулялись по интересным местам, узнали о городе и его владельцах. Очень интересно и познавательно!
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Наталья, спасибо большое! Очень интересная и содержательная экскурсии, два часа прошли незаметно! Увидели и услышали очень много! Тем кто любит
    формат индивидуальных экскурсия будет 100% попадание! И погулять и узнать новое про город и историю по пути! После рассказов Натальи хочется еще раз вернутся!

  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Содержательную и интересную экскурсию провела Наталья по небольшому, но очень многогранному городку Несвиж. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
  • Я
    Яна
    20 июня 2025
    О Несвиже - с любовью
    Экскурсия на 5+. Очень интересно рассказана история города. Не смотря на погоду и пронизывающий ветер, не хотели отпускать гида, на столько с ней комфортно и увлекательно. Город необыкновенно красивый.

