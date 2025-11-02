Т Татьяна О Несвиже - с любовью Посетили Несвиж 2 ноября 2025 года, отличную экскурсию для нас провела Наталья, очень интересно и информативно.

Д Денис О Несвиже - с любовью Очень приятная и насыщенная прогулка. Время пролетело незаметно. И взрослые и дети в восторге!

К Катерина О Несвиже - с любовью Приятная прогулка по городу. Наталья с глубокими знаниями по истории своего края.

А Алексей О Несвиже - с любовью Экскурсия очень понравилась, много информации, хорошо проработаный маршрут. Наталья замечательный гид, очень рекомендую для знакомства с городом Несвиж. Посещение замка становится более осмысленым и интересным после экскурсии.

С Савина О Несвиже - с любовью Очень содержательно и интересно. Экскурсовод ответила на все вопросы, время пролетело не заметно

О Овчаренко О Несвиже - с любовью Это была потряспющая прогулка!!!

Ощущение, что ты приехал в гости и хороший знакомый очень интерсено знакомит тебя со своим домом)

Однозначно рекомендую!

Т Тамара О Несвиже - с любовью читать дальше исторические факты города Несвиж. На экскурсии мы были с детьми 6 и 4 года, отличная содержательная экскурсия!!! Буду советовать всем Наталью 👍👍👍 Огромное спасибо Наталье за чудес но проведенное время в Несвиже. Название экскурсии говорит само за себя. Она прекрасно осветила все

В Виктория О Несвиже - с любовью Спасибо Наталье за проведенную экскурсию по Несвижу, было очень познавательно и интересно!

Д Диана О Несвиже - с любовью Все отлично, спасибо!

Д Дмитрий О Несвиже - с любовью Спасибо за экскурсию

С СВЕТЛАНА О Несвиже - с любовью Были на экскурсии по Несвижу 11 августа с Натальей.

Наталья нам очень понравилась, отличные знания своего края и истории.

Рекомендую!

А Анастасия О Несвиже - с любовью Интересная захватывающая экскурсия, гид Наталья очень увлекательно рассказывала про город и его историю. Замок впечатлил своей красотой, как всегда не хватает времени чтобы спокойно погулять, насладиться городом и окрестностями в спокойном режиме. Значит приедем еще! Спасибо за экскурсию

Ш Шитов О Несвиже - с любовью Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывала интересно, время пролетело незаметно. На дополнительные вопросы подробно отвечала.

А Алексей О Несвиже - с любовью Все хорошо, чтобы было отлично не хватало какой то изюминки, юмора или завлечения аудитории.

И Ирина О Несвиже - с любовью Очень понравилась экскурсовод! Очень эрудированная! Спасибо огромное!

Е Евгения О Несвиже - с любовью Несмотря на то, что мы опоздали, Наталья пошла нам навстречу и провела полную, интереснейшую экскурсию, насыщенную интересными историями, без погружения в даты (что мы и хотели от экскурсовода) пешеходную экскурсию.

С Светлана О Несвиже - с любовью Отличная экскурсия! Были с тремя детьми (8 и 10 лет), заинтересованно слушали все! Прогулялись по интересным местам, узнали о городе и его владельцах. Очень интересно и познавательно!

О Ольга О Несвиже - с любовью читать дальше формат индивидуальных экскурсия будет 100% попадание! И погулять и узнать новое про город и историю по пути! После рассказов Натальи хочется еще раз вернутся! Наталья, спасибо большое! Очень интересная и содержательная экскурсии, два часа прошли незаметно! Увидели и услышали очень много! Тем кто любит

Н Наталья О Несвиже - с любовью Содержательную и интересную экскурсию провела Наталья по небольшому, но очень многогранному городку Несвиж. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!