Е Елена Обзорная прогулка по Витебску Дата посещения: 4 мая 2025 Понравилось все. Экскурсовод замечательный. Все ожидания оправдались. Спасибо огромное

С Светлана Квест без гида «Наедине с Витебском» читать дальше вопросы, перемещались от одного исторически значимого места Витебска к другому. Очень удачное решение, т. к. вся информация однозначно остаётся в памяти, а более подробно можно узнать самостоятельно. Спасибо за оригинальную задумку и удачное воплощение (печатный материал также выше всяких похвал) организаторам этой экскурсии-квеста Алле и Катерине, мы с удовольствием всё прошли, несмотря на непогоду! Добрый день! Рады, что выбрали подобный формат знакомства с Витебском! И дети, и взрослые были вовлечены в процесс, отвечая на

Е Екатерина Квест без гида «Наедине с Витебском» Благодарим, было интересно, познавательно, не скучно, ребенку 12 лет очень понравилось и нам тоже.

А Анна Квест без гида «Наедине с Витебском» Занимательное знакомство с Витебском! Нам очень понравилось! Спасибо Екатерине за интересный формат экскурсии! Рекомендуем!

Были с дочкой 8 лет, она активно участвовала в разгадывании заданий и нам с мужем тоже было интересно!

В Валентина Квест без гида «Наедине с Витебском» Всё супер. Проходили квест с дочкой 8 лет, обычно ей на экскурсиях скучно. Скоро надоедает… но здесь она бежала от одной достопримечательности к другой и мы с интересом отгадывали загадки. Отличная задумка и исполнение. Спасибо!

Е Елена Квест без гида «Наедине с Витебском» Большое спасибо Екатерине за ненавязчиво-прекраное знакомство с Витебском. Компания взрослых людей очень душевно-познавательно, с отвлечением на параллельные "наши хотелки", провела день в Вашем замечательном городе❤️

Н Наталья Квест без гида «Наедине с Витебском» Очень интересный формат экскурсии с детьми, дети с удовольствием проходили задания, решали ребусы и находили нужные ответы в зданиях и реальных улицах Витебска. И в конце получили милые сувенирчики от организаторов! 🔥

Е Елена Квест без гида «Наедине с Витебском» Очень грамотно организованный квест! Великолепный раздаточный материал. Задания, заставляющие подумать и запомнить. Катерина приятна в общении и готова ответить на все вопросы. Спасибо! Рекомендуем!

М Марина Квест без гида «Наедине с Витебском» Замечательно провели время! Интересный маршрут, креативные задания, которые понравится разгадывать и детям, и взрослым. Прошли все в своем темпе, заходя в рекомендованные Катериной места. То, что нужно для первого знакомства с этим прекрасным городом.

В Вера Квест без гида «Наедине с Витебском» Отличный формат для изучения города с детьми. Все вовлечены, прогулка проходит динамично. Сам Витебск красивый, рельефный и полон достопримечательностей.

М Мария Квест без гида «Наедине с Витебском» Отличный квест. Очень интересно сделан. Много полезной,интересной и познавательной информации. Много сувениров осталось на память. Все в пределах пешей доступности,маршрут проходит через музеи и кафе,попутно можно посетить. Никакой беготни и суеты. Рекомендую. Интересно будет как детям,так и взрослым.

М Марина Квест без гида «Наедине с Витебском» читать дальше 15 лет, каждый участвовал, младштй обычно экскурсии не любит, в этой экскурсии он активно принимал участие и наверняка лучше нас все запомнит. Спасибо больщое организатору! Нам очень понравилось, вот бы ещё такой формат для других городов и экскурсий. Мы были семьей с детьми 6 и

А Анастасия Квест без гида «Наедине с Витебском» Квест понравился. Очень интересный формат. Мы любим разгадывать загадки, а тут еще и оформлено всё красиво. И удовольствие от прогулки получили и узнали про город интересное. Спасибо!

М Михаил Обзорная прогулка по Витебску мы довольны, много узнали о городе. спасибо!!!

м марина Квест без гида «Наедине с Витебском» читать дальше понравилось. Мы шли в своем темпе, решая задания! Где то задерживались подольше… практически все задания были нам выполнены без подсказок, но в некоторых случаях подскажут очень пригодились. Материалы выполнены отлично! Изучали с удовольствием и знакомились с Витебском!!! Рекомендую всем! Интересно взрослым и подростку 14 лет понравилось) Впервые решили попробовать формат квеста без гида. И не пожалели. Материалы для квеста получили и пошли по маршруту. Нам очень

Н Надежда Квест без гида «Наедине с Витебском» читать дальше каждой был взрослый, у него были подсказки и ответы, на всякий случай. Все задания школьники выполняли самостоятельно. Нам всем очень понравился квест! Интересные вопросы, любопытные факты, прекрасно спланирован маршрут. В итоге узнали много про Витебск, историю, достопримечательности. Прошли и увидели много интересных улиц, памятников, домов, мостов и т. д.

Очень рекомендую квест для знакомства с городов максимально нескучным образом.

Квест еще и отлично сделан, очень профессионально - фотографии, репродукции картин, рисунки, карта. Еще и путеводители с интересными фактами о городе прилагаются. Восторг!:)

Отдельное спасибо Катерине за помощь с выбором мест для наших обедов-ужинов - воспользовались рекомендациями и очень довольны. Приехали в Витебск с группой школьников - 10 класс, 11 человек. Взяли два квеста, разделили ребят на две группы. С

Н Наталия Квест без гида «Наедине с Витебском» читать дальше и впечатляешься! Витебск ❤️‍🔥 😍 Влюбились ❤️‍🔥 Спасибо огромная, Катерина за подарки в конце квеста - вернемся за продолжением знакомства с прекрасным городом! Очень классный квест! Мы вообще очень любим именно такой формат знакомства и погружения в город. Идешь в своём темпе, удивляешься

М Марина Квест без гида «Наедине с Витебском» Квест очень понравился! Дети 10 лет с увлечением искали ответы. Да что там дети, мы - взрослые с большим удовольствием принимали участие. Большое спасибо!

А Анна Квест без гида «Наедине с Витебском» Интересно было проходить с детьми, необычный формат и дети не устают от рассказа гида.