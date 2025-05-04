Квест
до 4 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Начало: Площади Свободы
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
3850 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
16 дек в 08:15
17 дек в 08:30
1800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
Начало: У дома-музея Марка Шагала
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 13:00
19 сен в 13:00
23 сен в 14:00
3790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 мая 2025Обзорная прогулка по ВитебскуДата посещения: 4 мая 2025Понравилось все. Экскурсовод замечательный. Все ожидания оправдались. Спасибо огромное
- ССветлана27 августа 2025Добрый день! Рады, что выбрали подобный формат знакомства с Витебском! И дети, и взрослые были вовлечены в процесс, отвечая на
- ЕЕкатерина17 августа 2025Благодарим, было интересно, познавательно, не скучно, ребенку 12 лет очень понравилось и нам тоже.
- ААнна16 августа 2025Занимательное знакомство с Витебском! Нам очень понравилось! Спасибо Екатерине за интересный формат экскурсии! Рекомендуем!
Были с дочкой 8 лет, она активно участвовала в разгадывании заданий и нам с мужем тоже было интересно!
- ВВалентина14 августа 2025Всё супер. Проходили квест с дочкой 8 лет, обычно ей на экскурсиях скучно. Скоро надоедает… но здесь она бежала от одной достопримечательности к другой и мы с интересом отгадывали загадки. Отличная задумка и исполнение. Спасибо!
- ЕЕлена10 августа 2025Большое спасибо Екатерине за ненавязчиво-прекраное знакомство с Витебском. Компания взрослых людей очень душевно-познавательно, с отвлечением на параллельные "наши хотелки", провела день в Вашем замечательном городе❤️
- ННаталья9 августа 2025Очень интересный формат экскурсии с детьми, дети с удовольствием проходили задания, решали ребусы и находили нужные ответы в зданиях и реальных улицах Витебска. И в конце получили милые сувенирчики от организаторов! 🔥
- ЕЕлена8 августа 2025Очень грамотно организованный квест! Великолепный раздаточный материал. Задания, заставляющие подумать и запомнить. Катерина приятна в общении и готова ответить на все вопросы. Спасибо! Рекомендуем!
- ММарина7 августа 2025Замечательно провели время! Интересный маршрут, креативные задания, которые понравится разгадывать и детям, и взрослым. Прошли все в своем темпе, заходя в рекомендованные Катериной места. То, что нужно для первого знакомства с этим прекрасным городом.
- ВВера7 августа 2025Отличный формат для изучения города с детьми. Все вовлечены, прогулка проходит динамично. Сам Витебск красивый, рельефный и полон достопримечательностей.
- ММария23 июля 2025Отличный квест. Очень интересно сделан. Много полезной,интересной и познавательной информации. Много сувениров осталось на память. Все в пределах пешей доступности,маршрут проходит через музеи и кафе,попутно можно посетить. Никакой беготни и суеты. Рекомендую. Интересно будет как детям,так и взрослым.
- ММарина20 июля 2025Нам очень понравилось, вот бы ещё такой формат для других городов и экскурсий. Мы были семьей с детьми 6 и
- ААнастасия5 июля 2025Квест понравился. Очень интересный формат. Мы любим разгадывать загадки, а тут еще и оформлено всё красиво. И удовольствие от прогулки получили и узнали про город интересное. Спасибо!
- ММихаил23 июня 2025мы довольны, много узнали о городе. спасибо!!!
- ммарина21 июня 2025Впервые решили попробовать формат квеста без гида. И не пожалели. Материалы для квеста получили и пошли по маршруту. Нам очень
- ННадежда21 июня 2025Приехали в Витебск с группой школьников - 10 класс, 11 человек. Взяли два квеста, разделили ребят на две группы. С
- ННаталия18 июня 2025Очень классный квест! Мы вообще очень любим именно такой формат знакомства и погружения в город. Идешь в своём темпе, удивляешься
- ММарина16 июня 2025Квест очень понравился! Дети 10 лет с увлечением искали ответы. Да что там дети, мы - взрослые с большим удовольствием принимали участие. Большое спасибо!
- ААнна15 июня 2025Интересно было проходить с детьми, необычный формат и дети не устают от рассказа гида.
- ККсения15 июня 2025Очень интересная экскурсия! Наталья рассказывала об истории города увлеченно и с любовью, это настроение передавалось аудитории. Для знакомства с городом замечательное и полезное мероприятие - 2,5 часа пролетели совершенно незаметно.
