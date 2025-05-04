Мои заказы

Музей Шагала – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Шагала» в Витебске
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Квест
до 4 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Начало: Площади Свободы
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
3850 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
16 дек в 08:15
17 дек в 08:30
1800 ₽ за человека
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
Начало: У дома-музея Марка Шагала
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 13:00
19 сен в 13:00
23 сен в 14:00
3790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Обзорная прогулка по Витебску
    Дата посещения: 4 мая 2025
    Понравилось все. Экскурсовод замечательный. Все ожидания оправдались. Спасибо огромное
  • С
    Светлана
    27 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Добрый день! Рады, что выбрали подобный формат знакомства с Витебском! И дети, и взрослые были вовлечены в процесс, отвечая на
    вопросы, перемещались от одного исторически значимого места Витебска к другому. Очень удачное решение, т. к. вся информация однозначно остаётся в памяти, а более подробно можно узнать самостоятельно. Спасибо за оригинальную задумку и удачное воплощение (печатный материал также выше всяких похвал) организаторам этой экскурсии-квеста Алле и Катерине, мы с удовольствием всё прошли, несмотря на непогоду!

  • Е
    Екатерина
    17 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Благодарим, было интересно, познавательно, не скучно, ребенку 12 лет очень понравилось и нам тоже.
  • А
    Анна
    16 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Занимательное знакомство с Витебском! Нам очень понравилось! Спасибо Екатерине за интересный формат экскурсии! Рекомендуем!
    Были с дочкой 8 лет, она активно участвовала в разгадывании заданий и нам с мужем тоже было интересно!
  • В
    Валентина
    14 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Всё супер. Проходили квест с дочкой 8 лет, обычно ей на экскурсиях скучно. Скоро надоедает… но здесь она бежала от одной достопримечательности к другой и мы с интересом отгадывали загадки. Отличная задумка и исполнение. Спасибо!
    Всё супер. Проходили квест с дочкой 8 лет, обычно ей на экскурсиях скучно. Скоро надоедает… но
  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Большое спасибо Екатерине за ненавязчиво-прекраное знакомство с Витебском. Компания взрослых людей очень душевно-познавательно, с отвлечением на параллельные "наши хотелки", провела день в Вашем замечательном городе❤️
    Большое спасибо Екатерине за ненавязчиво-прекраное знакомство с Витебском. Компания взрослых людей очень душевно-познавательно, с отвлечением на
  • Н
    Наталья
    9 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Очень интересный формат экскурсии с детьми, дети с удовольствием проходили задания, решали ребусы и находили нужные ответы в зданиях и реальных улицах Витебска. И в конце получили милые сувенирчики от организаторов! 🔥
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Очень грамотно организованный квест! Великолепный раздаточный материал. Задания, заставляющие подумать и запомнить. Катерина приятна в общении и готова ответить на все вопросы. Спасибо! Рекомендуем!
    Очень грамотно организованный квест! Великолепный раздаточный материал. Задания, заставляющие подумать и запомнить. Катерина приятна в общении и готова ответить на все вопросы. Спасибо! Рекомендуем!
  • М
    Марина
    7 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Замечательно провели время! Интересный маршрут, креативные задания, которые понравится разгадывать и детям, и взрослым. Прошли все в своем темпе, заходя в рекомендованные Катериной места. То, что нужно для первого знакомства с этим прекрасным городом.
  • В
    Вера
    7 августа 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Отличный формат для изучения города с детьми. Все вовлечены, прогулка проходит динамично. Сам Витебск красивый, рельефный и полон достопримечательностей.
  • М
    Мария
    23 июля 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Отличный квест. Очень интересно сделан. Много полезной,интересной и познавательной информации. Много сувениров осталось на память. Все в пределах пешей доступности,маршрут проходит через музеи и кафе,попутно можно посетить. Никакой беготни и суеты. Рекомендую. Интересно будет как детям,так и взрослым.
  • М
    Марина
    20 июля 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Нам очень понравилось, вот бы ещё такой формат для других городов и экскурсий. Мы были семьей с детьми 6 и
    15 лет, каждый участвовал, младштй обычно экскурсии не любит, в этой экскурсии он активно принимал участие и наверняка лучше нас все запомнит. Спасибо больщое организатору!

  • А
    Анастасия
    5 июля 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Квест понравился. Очень интересный формат. Мы любим разгадывать загадки, а тут еще и оформлено всё красиво. И удовольствие от прогулки получили и узнали про город интересное. Спасибо!
  • М
    Михаил
    23 июня 2025
    Обзорная прогулка по Витебску
    мы довольны, много узнали о городе. спасибо!!!
  • м
    марина
    21 июня 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Впервые решили попробовать формат квеста без гида. И не пожалели. Материалы для квеста получили и пошли по маршруту. Нам очень
    понравилось. Мы шли в своем темпе, решая задания! Где то задерживались подольше… практически все задания были нам выполнены без подсказок, но в некоторых случаях подскажут очень пригодились. Материалы выполнены отлично! Изучали с удовольствием и знакомились с Витебском!!! Рекомендую всем! Интересно взрослым и подростку 14 лет понравилось)

  • Н
    Надежда
    21 июня 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Приехали в Витебск с группой школьников - 10 класс, 11 человек. Взяли два квеста, разделили ребят на две группы. С
    каждой был взрослый, у него были подсказки и ответы, на всякий случай. Все задания школьники выполняли самостоятельно. Нам всем очень понравился квест! Интересные вопросы, любопытные факты, прекрасно спланирован маршрут. В итоге узнали много про Витебск, историю, достопримечательности. Прошли и увидели много интересных улиц, памятников, домов, мостов и т. д.
    Очень рекомендую квест для знакомства с городов максимально нескучным образом.
    Квест еще и отлично сделан, очень профессионально - фотографии, репродукции картин, рисунки, карта. Еще и путеводители с интересными фактами о городе прилагаются. Восторг!:)
    Отдельное спасибо Катерине за помощь с выбором мест для наших обедов-ужинов - воспользовались рекомендациями и очень довольны.

  • Н
    Наталия
    18 июня 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Очень классный квест! Мы вообще очень любим именно такой формат знакомства и погружения в город. Идешь в своём темпе, удивляешься
    и впечатляешься! Витебск ❤️‍🔥 😍 Влюбились ❤️‍🔥 Спасибо огромная, Катерина за подарки в конце квеста - вернемся за продолжением знакомства с прекрасным городом!

  • М
    Марина
    16 июня 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Квест очень понравился! Дети 10 лет с увлечением искали ответы. Да что там дети, мы - взрослые с большим удовольствием принимали участие. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    15 июня 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Интересно было проходить с детьми, необычный формат и дети не устают от рассказа гида.
  • К
    Ксения
    15 июня 2025
    Обзорная прогулка по Витебску
    Очень интересная экскурсия! Наталья рассказывала об истории города увлеченно и с любовью, это настроение передавалось аудитории. Для знакомства с городом замечательное и полезное мероприятие - 2,5 часа пролетели совершенно незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Музей Шагала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест без гида «Наедине с Витебском»
  2. Обзорная прогулка по Витебску
  3. Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Успенский Собор
  2. Благовещенская церковь
  3. Самое главное
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в сентябре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Музей Шагала" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 3850. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2025 год по теме «Музей Шагала», 33 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь