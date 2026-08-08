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«О времена, о нравы!»: вы в Витебске 1907 года

Стать свидетелями непринуждённой беседы двух дам начала 20 века
В 1865-м она уехала из Витебска в кринолине и на извозчике, а вернулась в мир модерна и электричества! Присоединяйтесь к прогулке ироничной всезнающей тётушки, мастерицы рассказывать истории, и её прогрессивной племянницы.

Вы узнаете, чьи моды были смелее, кавалеры — галантнее, истории — пикантнее и почему шампанское всё такое же вкусное!
«О времена, о нравы!»: вы в Витебске 1907 года
«О времена, о нравы!»: вы в Витебске 1907 года
«О времена, о нравы!»: вы в Витебске 1907 года

Описание экскурсии

Что ждёт почтенную публику

  • Вы совершите променад по историческому центру Витебска и увидите его глазами горожанок рубежа 19–20 веков
  • Мы покажем вам место, которое хранит тайны городских замков и помнит шумные балы
  • Пройдёмся по Губернаторскому бульвару и поговорим о яхт-клубе и первом киносеансе
  • Возле дворца губернатора тётушка расскажет о пребывании в Витебске Наполеона, а племянница — о современных нравах
  • На Подвинской улице вы услышите о Витебских нечистиках

А ещё мы немного посплетничаем о том, как известный художник отдавал долги картинами, почему в доме на Соборной улице появилось привидение и чем занимался великан в Европе.

Вы узнаете:

  • почему в Витебске рядом построили два моста
  • как врач изобрёл бесшумную мостовую
  • какие правила были в местном Дворянском собрании
  • как Витебск из тихого губернского городка с керосинками превратился в «электрическую» столицу
  • как проходили балы на Замковой горе
  • как над Двиной кружилась метулица, а под звуки музыки пошёл первый трамвай

Вы увидите:

  • Воскресенскую церковь — лёгкую и воздушную
  • строгую и элегантную ратушу
  • величественный Успенский собор, который возвышается над стремительными водами Западной Двины

Особенности иммерсивной экскурсии

  • На прогулке вы будете свидетелями душевного общения тётушки и племянницы о городе, нравах, моде и горожанах
  • Экскурсия тематическая и не подразумевает глубокого знакомства с историей. Наша цель — погрузить вас в атмосферу Витебска рубежа 19–20 веков. Гиды будут в костюмах, стилизованных под эту эпоху

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 7 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1342 туристов
Витебск — наш любимый город. Именно любовь к нему и его истории объединила нас в одну команду. Мы — аттестованные гиды с опытом работы как с индивидуальными путешественниками, так и
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с группами. Кроме обзорных проводим авторские тематические экскурсии. Давайте познакомимся! Катерина — кандидат культурологии, преподаватель. с 2010 года знакомлю путешественников с красотами родного города. Алла — работаю гидом с 2016 года, по результатам Национального конкурса «Познай Беларусь 2022» вошла в тройку лучших гидов Республики. Кроме работы в команде зарегистрирована на Трипстере и в качестве индивидуального гида. Для нас главное — не сухие факты и цифры, а непринужденное и увлекательное знакомство с родным городом.

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