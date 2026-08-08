В 1865-м она уехала из Витебска в кринолине и на извозчике, а вернулась в мир модерна и электричества! Присоединяйтесь к прогулке ироничной всезнающей тётушки, мастерицы рассказывать истории, и её прогрессивной племянницы.
Вы узнаете, чьи моды были смелее, кавалеры — галантнее, истории — пикантнее и почему шампанское всё такое же вкусное!
Вы узнаете, чьи моды были смелее, кавалеры — галантнее, истории — пикантнее и почему шампанское всё такое же вкусное!
Описание экскурсии
Что ждёт почтенную публику
- Вы совершите променад по историческому центру Витебска и увидите его глазами горожанок рубежа 19–20 веков
- Мы покажем вам место, которое хранит тайны городских замков и помнит шумные балы
- Пройдёмся по Губернаторскому бульвару и поговорим о яхт-клубе и первом киносеансе
- Возле дворца губернатора тётушка расскажет о пребывании в Витебске Наполеона, а племянница — о современных нравах
- На Подвинской улице вы услышите о Витебских нечистиках
А ещё мы немного посплетничаем о том, как известный художник отдавал долги картинами, почему в доме на Соборной улице появилось привидение и чем занимался великан в Европе.
Вы узнаете:
- почему в Витебске рядом построили два моста
- как врач изобрёл бесшумную мостовую
- какие правила были в местном Дворянском собрании
- как Витебск из тихого губернского городка с керосинками превратился в «электрическую» столицу
- как проходили балы на Замковой горе
- как над Двиной кружилась метулица, а под звуки музыки пошёл первый трамвай
Вы увидите:
- Воскресенскую церковь — лёгкую и воздушную
- строгую и элегантную ратушу
- величественный Успенский собор, который возвышается над стремительными водами Западной Двины
Особенности иммерсивной экскурсии
- На прогулке вы будете свидетелями душевного общения тётушки и племянницы о городе, нравах, моде и горожанах
- Экскурсия тематическая и не подразумевает глубокого знакомства с историей. Наша цель — погрузить вас в атмосферу Витебска рубежа 19–20 веков. Гиды будут в костюмах, стилизованных под эту эпоху
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1342 туристов
Витебск — наш любимый город. Именно любовь к нему и его истории объединила нас в одну команду. Мы — аттестованные гиды с опытом работы как с индивидуальными путешественниками, так и
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