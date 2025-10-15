Мои заказы

Брюссель: сюр или реализм
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Начало: На Дворцовой площади
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Брюссель и короли
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 11:00
15 окт в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 8 чел.

