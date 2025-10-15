Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Начало: На Дворцовой площади
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 11:00
15 окт в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в октябре 2025
Сейчас в Брюсселе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 160. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 24 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь