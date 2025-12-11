Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 8 часов 12 отзывов Мини-группа до 8 чел. Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов Начало: В районе храма-памятника Александра Невского Расписание: ежедневно в 09:00 €45 за человека Пешая 3 часа 44 отзыва Индивидуальная до 10 чел. София - история и современность Очень доступно, с юмором и в то же время очень познавательно от €60 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 13 отзывов Аудиогид Аудиоэкскурсия по Софии Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом Начало: У театра им. Ивана Вазова Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 €10 за человека Другие экскурсии Софии

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 69 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль