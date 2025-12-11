Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€45 за человека
София - история и современность
Пешая
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
София - история и современность
Очень доступно, с юмором и в то же время очень познавательно
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Софии
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€10 за человека

