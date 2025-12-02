Узнать историю Софии через её святыни - для паломников и светских путешественников
Я покажу Софию через её главные христианские святыни — мы соединим историю города, его архитектуру и духовный опыт. Вы зайдёте в семь храмов разных эпох — каждый с уникальным убранством.
Узнаете, почему София названа именно так, как спасали иконы в годы османского владычества и чем знамениты болгарские и русские святые.
Описание экскурсии
Собор Александра Невского. Мрамор, мозаики, росписи — чудо храмовой архитектуры.
Собор Святой Софии 6 века — от неё столица Болгарии получила своё имя. Под храмом находится подземный музей с раннехристианскими гробницами — зайдём туда.
Русская церковь Святого Николая Мирликийского — уютный храм с золотыми куполами, построенный в 1912–1914 годах, и место силы.
Ротонда Святого Георгия 4 века — самое древнее здание Софии с уникальными фресками, что скрывались под штукатуркой в османский период.
Малый храм Святого Николая — тихое место молитвы и старинных икон.
Церковь Стара Петка, посвящённая покровительнице здоровья, со средневековыми фресками.
Собор Света Неделя — величественное здание с мраморными колоннами.
Вы узнаете:
как христианство пришло на Балканы и как храмы пережили века османского владычества
какие чудотворные иконы и чьи мощи хранятся в центре Софии
как политика переплетается с верой
какие святые жили в этом городе
почему церкви Софии важны не только для болгар, но и для русских, сербов и всех православных паломников
Кому будет интересно
Паломникам и светским путешественникам: одни смогут поклониться святыням, другие — познакомиться с культурой и историей Софии в разные времена.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в музей под собором Святой Софии — 8 левов (€4) за чел., пожертвования и свечи в храмах — по желанию
Интересно будет взрослым и детям от 10 лет
Ваши плечи и колени должны быть прикрыты одеждой. Женщинам желательно взять платок для покрытия головы
Мы пройдём пешком около 3 км, часть храмов имеет ступени — учитывайте свои физические возможности
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Святого Александра Невского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Марина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 548 туристов
Я русская, живущая в Софии с 2005 года. Меня всегда интересовали древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы — античная София и православная София. С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии.