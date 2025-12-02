Я покажу Софию через её главные христианские святыни — мы соединим историю города, его архитектуру и духовный опыт. Вы зайдёте в семь храмов разных эпох — каждый с уникальным убранством. Узнаете, почему София названа именно так, как спасали иконы в годы османского владычества и чем знамениты болгарские и русские святые.

от €95 за человека

Описание экскурсии

Собор Александра Невского. Мрамор, мозаики, росписи — чудо храмовой архитектуры.

Собор Святой Софии 6 века — от неё столица Болгарии получила своё имя. Под храмом находится подземный музей с раннехристианскими гробницами — зайдём туда.

Русская церковь Святого Николая Мирликийского — уютный храм с золотыми куполами, построенный в 1912–1914 годах, и место силы.

Ротонда Святого Георгия 4 века — самое древнее здание Софии с уникальными фресками, что скрывались под штукатуркой в османский период.

Малый храм Святого Николая — тихое место молитвы и старинных икон.

Церковь Стара Петка, посвящённая покровительнице здоровья, со средневековыми фресками.

Собор Света Неделя — величественное здание с мраморными колоннами.

Вы узнаете:

как христианство пришло на Балканы и как храмы пережили века османского владычества

какие чудотворные иконы и чьи мощи хранятся в центре Софии

как политика переплетается с верой

какие святые жили в этом городе

почему церкви Софии важны не только для болгар, но и для русских, сербов и всех православных паломников

Кому будет интересно

Паломникам и светским путешественникам: одни смогут поклониться святыням, другие — познакомиться с культурой и историей Софии в разные времена.

