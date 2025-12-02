Мои заказы

7 храмов духовного сердца Болгарии

Узнать историю Софии через её святыни - для паломников и светских путешественников
Я покажу Софию через её главные христианские святыни — мы соединим историю города, его архитектуру и духовный опыт. Вы зайдёте в семь храмов разных эпох — каждый с уникальным убранством.

Узнаете, почему София названа именно так, как спасали иконы в годы османского владычества и чем знамениты болгарские и русские святые.
Описание экскурсии

Собор Александра Невского. Мрамор, мозаики, росписи — чудо храмовой архитектуры.

Собор Святой Софии 6 века — от неё столица Болгарии получила своё имя. Под храмом находится подземный музей с раннехристианскими гробницами — зайдём туда.

Русская церковь Святого Николая Мирликийского — уютный храм с золотыми куполами, построенный в 1912–1914 годах, и место силы.

Ротонда Святого Георгия 4 века — самое древнее здание Софии с уникальными фресками, что скрывались под штукатуркой в османский период.

Малый храм Святого Николая — тихое место молитвы и старинных икон.

Церковь Стара Петка, посвящённая покровительнице здоровья, со средневековыми фресками.

Собор Света Неделя — величественное здание с мраморными колоннами.

Вы узнаете:

  • как христианство пришло на Балканы и как храмы пережили века османского владычества
  • какие чудотворные иконы и чьи мощи хранятся в центре Софии
  • как политика переплетается с верой
  • какие святые жили в этом городе
  • почему церкви Софии важны не только для болгар, но и для русских, сербов и всех православных паломников

Кому будет интересно

Паломникам и светским путешественникам: одни смогут поклониться святыням, другие — познакомиться с культурой и историей Софии в разные времена.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в музей под собором Святой Софии — 8 левов (€4) за чел., пожертвования и свечи в храмах — по желанию
  • Интересно будет взрослым и детям от 10 лет
  • Ваши плечи и колени должны быть прикрыты одеждой. Женщинам желательно взять платок для покрытия головы
  • Мы пройдём пешком около 3 км, часть храмов имеет ступени — учитывайте свои физические возможности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Святого Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 548 туристов
Я русская, живущая в Софии с 2005 года. Меня всегда интересовали древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы — античная София и православная София. С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии.

