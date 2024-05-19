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манере, которая задала тон всему дню. Несмотря на то, что я живу в Софии уже более года и очень часто гуляю по этим улицам в центре, мое понимание города и восприятие изменились после исторического контекста и фактов, которыми Кирилл поделился с нами во время тура. Спасибо! С нетерпением жду возможности узнать о Софии ещё больше!