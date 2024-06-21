И Ирина София - история и современность читать дальше датами, структурирован, на отличном русском языке. Кирил - приятный в общении человек, ненавязчивый, тонко чувствующий настроение людей. Благодарим за замечательную экскурсию и яркие впечатления от всего сердца! P.s. Если появятся новые экскурсии у Кирила, мы с большим удовольствием их посетим. Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г. Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно) Материал не перегружен

Д Дмитрий София - история и современность Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации

T Timur Узнать Софию за 3 часа Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!

Т Татьяна София - история и современность Отличная экскурсия, прекрасный гид)

А Ани София для новичков Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.

O Olena Узнать Софию за 3 часа Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.

J Juliana Узнать Софию за 3 часа Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!

К Ксения София для новичков читать дальше наушники у каждого, которые позволяли нам не бегать следом за гидом, а слушать ее из любой точки в радиусе 100 м. Однозначно, порекомендуем экскурсию с Мариной друзьям, кто соберется посетить Софию. Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -