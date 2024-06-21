Экскурсии выходного дня в Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Софии на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Софию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 100 за всё до 20 чел.
София для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 85 за всё до 15 чел.
София - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
от 75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    София - история и современность
    Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г. Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно) Материал не перегружен
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    датами, структурирован, на отличном русском языке. Кирил - приятный в общении человек, ненавязчивый, тонко чувствующий настроение людей. Благодарим за замечательную экскурсию и яркие впечатления от всего сердца! P.s. Если появятся новые экскурсии у Кирила, мы с большим удовольствием их посетим.

  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид)
  • А
    Ани
    31 марта 2024
    София для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине
  • O
    Olena
    12 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала
  • J
    Juliana
    10 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
  • К
    Ксения
    10 февраля 2024
    София для новичков
    Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -
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    наушники у каждого, которые позволяли нам не бегать следом за гидом, а слушать ее из любой точки в радиусе 100 м. Однозначно, порекомендуем экскурсию с Мариной друзьям, кто соберется посетить Софию.

  • Н
    Наталья
    27 декабря 2023
    София для новичков
    Очень понравилась экскурсия! Марина очень ответственный экскурсовод, замечательный и интересный рассказчик и грамотный историк! И очень приятный человек! Спасибо! Наши настоятельные рекомендации всем туристам!

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в июле 2024
Сейчас в Софии в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 100. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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