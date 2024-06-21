1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июня 2024Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г. Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно) Материал не перегружен
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- OOlena12 марта 2024Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
- JJuliana10 марта 2024Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
- ККсения10 февраля 2024Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -
- ННаталья27 декабря 2023Очень понравилась экскурсия! Марина очень ответственный экскурсовод, замечательный и интересный рассказчик и грамотный историк! И очень приятный человек! Спасибо! Наши настоятельные рекомендации всем туристам!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На выходные»
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