Необычные дома в Рио-де-Жанейро

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные дома» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $71, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К символу Рио через леса и фавелы
На машине
4 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Пешая
На трамвае
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
$129 за всё до 6 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Пешая
2.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $179 за всё до 20 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$71 за человека
Курс настоящего кариоки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$101 за всё до 8 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Пешая
4 часа
-
9%
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$134$148 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 декабря 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Пожалуй самая лучшая экскурсия изо всех экскурсий, посещённых в южной Америке. Но надо оговориться, что экскурсия специфическая, и больше наверное рассчитана на мужскую аудиторию. Но в плане видов, которые открываются при перемещении по фавелам, это конечно незабываемо)
  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Нашим путеводителем по Рио была Оксана, приятная сеньорита, вхожая в фавелу Санта Марта и отлично ориентирующаяся в городе. Она помогла
    читать дальше

    нам, совместно с организаторами, с бронированием приватного полета на вертолете и без дверей 🙏🏻. Мы им признательны и добавили этот полет в нашу копилку впечатлений! Вообще ребята всегда были на связи, оперативно отвечали на все наши дурацкие вопросы, всю программу выполнили без неожиданностей. Если бы мы вернулись однажды в Рио то 💯 воспользовались снова их предложениями.

  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Алексею, за такую хорошую и интересную экскурсию! ☺️
    Очень понравилось, что было всё от души,
    читать дальше

    с большой любовью к своей профессии!
    Мы очень рады, что смогли за 4 часа увидеть самые главные места Рио и почувствовать колорит этого города! Отдельное спасибо за фотографии, будем с теплом вспоминать нашу поездку в Бразилию! 🇧🇷
    По возможности, приедем еще и посетим с вами другую экскурсию! 💛
    Татьяна, Екатерина и Николай!

  • К
    Карина
    17 августа 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию Оксане! Мы получили невероятный опыт и совершенно новый взгляд на Рио-де-Жанейро. Прогулка по фавеле оказалась
    читать дальше

    не просто познавательной, но и очень трогательной. Благодаря Оксане мы почувствовали настоящую атмосферу этого места — жизнь, культуру, дух и энергию людей, которые здесь живут.
    Оксана показала нам то, чего невозможно увидеть обычному туристу, поделилась интересными историями и важными деталями, которые заставили нас задуматься и ещё больше полюбить этот город. Мы оценили вашу заботу, внимание к каждому, терпение и чувство юмора.
    Спасибо за вашу открытость, профессионализм и искреннюю любовь к своему делу. Благодаря вам этот день останется для нас особенным и незабываемым! 🌹

  • А
    Алексей
    14 августа 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень интересная экскурсия. Одна из самых запоминающихся. И отличный экскурсовод: можно поговорить не только по теме экскурсии, но и «за жизнь»
  • А
    Артём
    30 июля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Дмитрий прекрасный гид - структурированный рассказ живым языком и масса полезной информации о Рио. Рекомендую 100%

    Будьте внимательны, по ходу экскурсии
    читать дальше

    убирайте все гаджеты, цепочки, украшения и т. д. На площади Махатма Ганди у одного из нас попытались сдернуть цепочку с шеи

  • Л
    Лина
    14 июля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Спасибо Алексею за замечательную прогулку, очень интересную, познавательную и дружественную!
  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Алексей максимально постарался уложить в маршрут самое интересное и чтобы мы успели везде до закрытия. Готов был подстроиться под наш
    читать дальше

    график, был максимально информативен и любезен. Помогал делать фото с удачными ракурсами, что экономит время и оставляет приятные воспоминания Спасибо за заботу!

  • А
    Антон
    6 мая 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Отличный парень Алексей, за что мы благодарны. Все было интересно, максимум информации, максимум помощи, советов, максимум локаций, большое спасибо))
  • А
    Анна
    9 апреля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Спасибо Алексею за очень интересный и объемный тур. За 4 часа мы посетили кажется весь центральный Рио и узнали очень
    читать дальше

    много об его истории, культуре и повседневной жизни. Отдельное спасибо за посещение неявных туристических (они тоже конечно же были), но очень интерсных и атмосферных районов и местечек. Это особенно ценно, когда знакомишся с городом. Хотелось бы также поблагодарить Алексея за все его советы, которые касались не только данной экскурсии, но и всего нашего посещения Рио. Тур замечательный и я очень советую его всем, особенно, если вам действительно интересна история и культура новой страны.

  • А
    Алексей
    27 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Гид Оксана - молодец! Все доступно и понятно объяснила и показала. Было супер!
  • Е
    Евгения
    21 марта 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Прекрасная экскурсия. За 4 часа Алексей показал все основные достопримечательности центра Рио, дал интересную информацию, помог по всем дополнительным вопросам. Однозначно рекомендую.
  • Д
    Динара
    16 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Оксана - идеальный вариант проводника по фавелам. Брали экскурсию по Санта Марте, долго выбирали, в какую именно фавелу пойдем, выбор
    читать дальше

    пал на нее, не пожалели ни разу. Видна увлеченность Оксаны и ее заинтересованность в теме, легко находит общий язык и подход к местным жителям. Хотите увидеть настоящую жизнь бразильцев, фавела обязательна к посещению. В одиночку там ходить не стала бы, но с проводником, который знает местных и все покажет и расскажет - прекрасный вариант для прогулки. Рекомендую от души саму экскурсию и гида 👍

  • Л
    Лена
    16 марта 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Все было хорошо. Одесса.
  • Р
    Роман
    16 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Супер экскурсия. Увидели все, что связано с жизнью фавел. Куча мест, где даже нельзя доставать телефон для фото. Поиграли в футбол, послушали барабанщиков, выпили канпиринью. Очень рекомендуем.
  • А
    Александр
    11 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Классная экскурсия. Потрясный гид Оксана. Мы прогулялись по фавелле, гид ответила на все вопросы, выпили каипиринью, увидели людей с автоматами, торгующих запрещенными веществами, пообщались с семьей местных и послушали игру на барабанах.
  • A
    Alexei
    16 февраля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Очень приятный молодой человек. Всё прошло отлично. Всё что запланировали увидели. Kazakov из Германии.
  • А
    Алиса
    15 февраля 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Оксана лучший гид, потрясающий рассказчик и просто хороший человек🔥
  • А
    Анна
    15 января 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы зашли в гости к
    читать дальше

    одной семьей, побеседовали, побывали еа площадке, где снимался клип Майкла Джексона. Видели и криминальную сторону жизни фавел, но с проводником и днем это безопасно, самостоятельно, конечно, не надо соваться!
    Важный момент: слушайтесь гида и не доставайте телефон вообще, только если она скажет, что можно. Это очень особое место. Но колоритное настолько, что стало одним из самых ярких впечатлений о Рио! Там еще хороший вид на Христа и на город.

    Считаю, что эта экскурсия и полет на вертолете на статуей Христа - обязательны при знакомстве с городом, а вот все остальное вторично. Например, нет особого смысла тратить на очереди 4-5 часов на фуникулер на Сахарную голову или к подножию статуи Христа, если вы всего на пару дней в Рио.

    А вот в фавелу сходите! Если будете заходить в гости к Паоле, передавайте привет ей и ее сыну Мигелю, который мечтает стать актером)

  • Р
    Роман
    4 января 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Классная экскурсия, все было на высшем уровне, спасибо

