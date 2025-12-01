Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
$129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $179 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$71 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$101 за всё до 8 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$134
$148 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 декабря 2025Пожалуй самая лучшая экскурсия изо всех экскурсий, посещённых в южной Америке. Но надо оговориться, что экскурсия специфическая, и больше наверное рассчитана на мужскую аудиторию. Но в плане видов, которые открываются при перемещении по фавелам, это конечно незабываемо)
- ЕЕлена21 ноября 2025Нашим путеводителем по Рио была Оксана, приятная сеньорита, вхожая в фавелу Санта Марта и отлично ориентирующаяся в городе. Она помогла
- ТТатьяна6 сентября 2025Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Алексею, за такую хорошую и интересную экскурсию! ☺️
Очень понравилось, что было всё от души,
- ККарина17 августа 2025Огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию Оксане! Мы получили невероятный опыт и совершенно новый взгляд на Рио-де-Жанейро. Прогулка по фавеле оказалась
- ААлексей14 августа 2025Очень интересная экскурсия. Одна из самых запоминающихся. И отличный экскурсовод: можно поговорить не только по теме экскурсии, но и «за жизнь»
- ААртём30 июля 2025Дмитрий прекрасный гид - структурированный рассказ живым языком и масса полезной информации о Рио. Рекомендую 100%
Будьте внимательны, по ходу экскурсии
- ЛЛина14 июля 2025Спасибо Алексею за замечательную прогулку, очень интересную, познавательную и дружественную!
- ЕЕлена2 июля 2025Алексей максимально постарался уложить в маршрут самое интересное и чтобы мы успели везде до закрытия. Готов был подстроиться под наш
- ААнтон6 мая 2025Отличный парень Алексей, за что мы благодарны. Все было интересно, максимум информации, максимум помощи, советов, максимум локаций, большое спасибо))
- ААнна9 апреля 2025Спасибо Алексею за очень интересный и объемный тур. За 4 часа мы посетили кажется весь центральный Рио и узнали очень
- ААлексей27 марта 2025Гид Оксана - молодец! Все доступно и понятно объяснила и показала. Было супер!
- ЕЕвгения21 марта 2025Прекрасная экскурсия. За 4 часа Алексей показал все основные достопримечательности центра Рио, дал интересную информацию, помог по всем дополнительным вопросам. Однозначно рекомендую.
- ДДинара16 марта 2025Оксана - идеальный вариант проводника по фавелам. Брали экскурсию по Санта Марте, долго выбирали, в какую именно фавелу пойдем, выбор
- ЛЛена16 марта 2025Все было хорошо. Одесса.
- РРоман16 марта 2025Супер экскурсия. Увидели все, что связано с жизнью фавел. Куча мест, где даже нельзя доставать телефон для фото. Поиграли в футбол, послушали барабанщиков, выпили канпиринью. Очень рекомендуем.
- ААлександр11 марта 2025Классная экскурсия. Потрясный гид Оксана. Мы прогулялись по фавелле, гид ответила на все вопросы, выпили каипиринью, увидели людей с автоматами, торгующих запрещенными веществами, пообщались с семьей местных и послушали игру на барабанах.
- AAlexei16 февраля 2025Очень приятный молодой человек. Всё прошло отлично. Всё что запланировали увидели. Kazakov из Германии.
- ААлиса15 февраля 2025Оксана лучший гид, потрясающий рассказчик и просто хороший человек🔥
- ААнна15 января 2025Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы зашли в гости к
- РРоман4 января 2025Классная экскурсия, все было на высшем уровне, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Необычные дома" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 71 до 195 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 277 ⭐ отзывов, цены от $71. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль