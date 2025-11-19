Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
$71 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 11:00
22 ноя в 09:30
$129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рио сквозь века
Почувствуйте дух Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о ключевых событиях и культурных достопримечательностях города
Начало: От удобного вам места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$155 за всё до 4 чел.
