19 отзывов оставили туристы

Район Лапа или бывший “бразильский Монмартр”. На прогулке по кварталу я расскажу о его богемном прошлом, эпохе застоя и превращении его в центр ночной жизни и вечной праздности. Здесь вы увидите знаменитую цветную лестницу Селарона – дар чилийского художника бразильскому народу. При желании можно будет заглянуть в один из баров, попробовать уличный фастфуд, а ближе к вечеру послушать регги или станцевать самбу.
Религиозные памятники города. Вы увидите Носса Сеньора де Кармо, где находятся останки первооткрывателя Бразилии Педру Алвариша Кабрала. Услышите интересную легенду о происхождении церкви Канделария. Поразитесь видом Кафедрального собора, построенного в стиле модерн. В районе Кариока познакомитесь со старинным монастырем святого Антония, одной из главных достопримечательностей колониальной истории Рио-де-Жанейро.
Важные исторические и культурные места. Прогуляемся по Площади 15 ноября и вы узнаете, почему она так названа. Осмотрите Императорский Дворец – бывшую резиденцию императоров Бразилии, где написали первую конституцию страны. В районе Синеланжа возле красивого здания Муниципального театра расскажу вам о театральной жизни города. А также покажу Национальный музей изящных искусств, в котором представлено большое количество экспозиций из разных эпох, начиная с времен средневековья и до наших дней.
После прогулки у вас появится целостное представление о центре Рио-де-Жанейро, вы поймете, как прочно вплетены непростые исторические события в каждую улицу и здание, и как поразительно уживаются в нем крайности, делая его одним из самых ярких городов мира.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
Отличная экскурсия. Слава очень интересный собеседник. Маршрут был очень комфортен. Обязательно рекомендую экскурсию именно с ним.
Лариса
4 марта 2020
24 февраля 2020 г были на экскурсии с Тимуром. Очень интересная экскурсия, а наш гид просто замечательный человек! Такие как он не бросает людей со своими проблемами, а быстро решает их. Рекомендую как отличного профессионала!
Александра
23 февраля 2020
Было супер! По просьбе пошли в место не предусмотренное экскурсией - бесценно!!!
Ирина
20 февраля 2020
Мы с Урала. В Рио оказались «проездом», на один день. Экскурсию выбирали уже перед вылетом. Не скрою, фото экскурсовода было не обнадеживающее, но отзывы были приятные. С самого начала Слава был на связи, спасибо ему большое. Он помог нам в аэропорту разобраться с такси и все время был очень внимателен. Он оказался приятным компаньоном и собеседником с отличным чувством юмора. Он прекрасно ориентируется в городе, прогулка прошла быстро и интересно. Поскольку, мы были очень ограничены во времени, Слава предложил нам отличный вариант. Мы остались довольны. Всем рекомендую, не пожалеете.
Ирина
29 января 2020
Аня-отличный гид! Помогла понять в какую любопытную страну мы приехали! Великолепный рассказчик и грамотный гид! Думаю, впечатления именно от этой экскурсии останутся надолго! Умничка!
Наталья
19 января 2020
Отличная экскурсия! Большое спасибо Брониславу за увлекательную прогулку. Считаю, что эта экскурсия была одной из самых интересных в Рио.
Serafim
30 декабря 2019
Все отлично, прекрасный гид
DMITRIEVA
12 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Действительно увидели Рио с разных сторон. Слава замечательный гид и рассказчик. Показал такие уголки города, куда сами вряд ли добрались.
Елена
5 декабря 2019
Большое спасибо Ане за экскурсию! Я по-другому увидела Рио, теперь он мне нравится даже больше:) Аня очень приятная девушка, отличный собеседник, видно, как она любит город, время пролетело незаметно, но мы так много успели увидеть! И я получила много рекомендаций, как приятно провести время в городе;) Аня, спасибо тебе! :) Лена
Татьяна
29 сентября 2019
Огромное спасибо Ане за показанный Рио. За 3 часа мы узнали очень много а главное увидели еще больше. Спасибо Анечка за ваш Рио!
На территории национального парка “Тижука” находится гора “Педра Бонита”, о том, какие потрясающие виды с нее открываются в педрассветный час, знают, пожалуй, только местные жители. Со мной вы совершите нетрудный подъем на вершину, узнаете много интересных историй о жизни в Рио и увидите город с невероятно красивого ракурса в самое таинственное время суток.
Побывать в нетуристических местах города и получить советы по его покорению
Рио-де-Жанейро — это не просто город контрастов, это особое состояние души! Мы, влюблённые в него люди, откроем вам все тайны местной жизни. Вы узнаете, кто такие кариоки, как они отдыхают и чему радуются. Мы поделимся самыми известными локациями города и его секретными местами, легендами и забавными фактами. Вы научитесь общаться с Рио на «ты» и завоюете этот город вечного праздника.
Чтобы почувствовать невероятную смесь ярких культур, составляющих образ Бразилии, нужно приобщиться к национальной кухне. На экскурсии вы попробуете фейжуаду – самое популярное бразильское блюдо, научитесь его готовить по домашнему семейному рецепту, узнаете не только об истории бразильской кухни, но и увидите, как в Рио-де-Жанейро живут обычные люди.
Именно в бразильском карнавале проявляется характер Рио-де-Жанейро. Чтобы ощутить атмосферу главного праздника города, необязательно приезжать на сам карнавал. В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной бразильской кухни до религий и верований - имеет африканские корни. На экскурсии вы познакомитесь с исторически значимыми для афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир.
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Вы увидите все главные достопримечательности города, посмотрите на него с высоты птичьего полета, искупаетесь в священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу. Мы расскажем об истории Рио, менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!
Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
Пытаясь самостоятельно подняться на вершину холма Корковадо к символу Рио — монументу Христа-Искупителя, вы найдёте несколько вариантов подъёма, однако в реальности все они в высокий сезон сопряжены с потерями времени в очередях на подъём и спуск, а кроме того, лишают вас возможности посетить другие интересные и красивые места. Мы разработали маршрут, в котором помимо неутомительного посещения знаменитой статуи вас будет ждать крупнейший городской лес мира, богемный район Санта-Тереза, легендарные фавелы, роскошные пляжи и, разумеется, дегустация асаи!