19 отзывов оставили туристы

Дворцы и уличные попрошайки, роскошные конфетарии и пошарпанные бары, дорогие бутики и копеечные лавки, многовековое насаждение европейской культуры и свободолюбивый бразильский дух, прошлое и настоящее, музеи и уличный арт – все это дикое переплетение контрастов вы увидите на обзорной прогулке 👣 по городу.

Что вас ожидает

Район Лапа или бывший “бразильский Монмартр”. На прогулке по кварталу я расскажу о его богемном прошлом, эпохе застоя и превращении его в центр ночной жизни и вечной праздности. Здесь вы увидите знаменитую цветную лестницу Селарона – дар чилийского художника бразильскому народу. При желании можно будет заглянуть в один из баров, попробовать уличный фастфуд, а ближе к вечеру послушать регги или станцевать самбу.

Религиозные памятники города. Вы увидите Носса Сеньора де Кармо, где находятся останки первооткрывателя Бразилии Педру Алвариша Кабрала. Услышите интересную легенду о происхождении церкви Канделария. Поразитесь видом Кафедрального собора, построенного в стиле модерн. В районе Кариока познакомитесь со старинным монастырем святого Антония, одной из главных достопримечательностей колониальной истории Рио-де-Жанейро.

Важные исторические и культурные места. Прогуляемся по Площади 15 ноября и вы узнаете, почему она так названа. Осмотрите Императорский Дворец – бывшую резиденцию императоров Бразилии, где написали первую конституцию страны. В районе Синеланжа возле красивого здания Муниципального театра расскажу вам о театральной жизни города. А также покажу Национальный музей изящных искусств, в котором представлено большое количество экспозиций из разных эпох, начиная с времен средневековья и до наших дней.

После прогулки у вас появится целостное представление о центре Рио-де-Жанейро, вы поймете, как прочно вплетены непростые исторические события в каждую улицу и здание, и как поразительно уживаются в нем крайности, делая его одним из самых ярких городов мира.