Найдено 3 экскурсии в категории « Императорский дворец » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $71. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 41 отзыв Индивидуальная Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт $71 за человека Пешая На трамвае 4 часа 10 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа Начало: У метро Cinelandia $129 за всё до 6 чел. Пешая 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Рио сквозь века Почувствуйте дух Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о ключевых событиях и культурных достопримечательностях города Начало: От удобного вам места $155 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

