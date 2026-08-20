Футбольный Рио-де-Жанейро

Попробовать себя в настоящем матче против бразильцев и посетить стадион «Маракана»
Я увлекаюсь футболом уже 35 лет и посетил более 1000 матчей — от региональных лиг до Суперкубка УЕФА. Сейчас живу в Рио-де-Жанейро и постоянно играю с бразильцами.

Зову попробовать и вас! А перед матчем против восходящих звёзд мы посетим музей стадиона «Маракана», где играли Роналдо и Пеле, и узнаем всё до мельчайших деталей о традициях бразильского футбола.
Футбольный Рио-де-Жанейро
Футбольный Рио-де-Жанейро
Футбольный Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

Музей легендарного стадиона «Маракана». Вы пройдёте в подтрибунные помещения, выйдете к полю и увидите экспозицию, посвящённую легендам бразильского футбола: Пеле, Роналдо, Роналдиньо.

Матч против бразильцев. Вместе с локальным гидом пройдём в фавелу Таварес Бастос и поиграем против команды местных ребят на поле, которое вдохновило создателей компьютерной игры FIFA Street

Вы поймёте, благодаря чему бразильцы стали самыми титулованными футболистами в мире, и пообщаетесь с будущими звёздами.

Услышите о самых принципиальных противостояниях Бразилии, культуре боления на стадионе и атмосфере на матчах.

Посмотрите на трофеи единственных пятикратных обладателей Кубка Мира.

Я расскажу факты, которые будут интересны как футбольному специалисту, так и человеку, только начинающему интересоваться этой игрой.

При необходимости помогу с покупкой билета на матч, объясню, какая трибуна будет для вас самой оптимальной, и дам несколько лайфхаков для комфортного и безопасного посещения игры.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билета в музей — $20 за чел.
  • Такси между локациями — $10 за машину
  • Посещение выставочного зала Maze (по желанию) — $5 за чел.
  • Кофе-пауза или обед (по желанию)

в среду и пятницу в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный$95
Дети до 16 лет$76
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона «Маракана»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Рио уже с 2023 года и больше года работаю, показывая этот город гостям со всего мира. Знаю лучшие виды, тропы, пляжи и места, куда не доходит туристический поток. Веду
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на панорамные вершины, знакомлю с колоритными фавелами, атмосферой футбольных матчей, вкусами бразильской кухни и топовыми достопримечательностями. Посетил более 70 стран, более 20 лет хожу на футбол. Умею сочетать юмор и точную логику маршрута — вы увидите максимум без спешки и лишних переездов. Со мной Рио раскроется ярко, безопасно и незабываемо.

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