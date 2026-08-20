Я увлекаюсь футболом уже 35 лет и посетил более 1000 матчей — от региональных лиг до Суперкубка УЕФА. Сейчас живу в Рио-де-Жанейро и постоянно играю с бразильцами. Зову попробовать и вас! А перед матчем против восходящих звёзд мы посетим музей стадиона «Маракана», где играли Роналдо и Пеле, и узнаем всё до мельчайших деталей о традициях бразильского футбола.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

Музей легендарного стадиона «Маракана». Вы пройдёте в подтрибунные помещения, выйдете к полю и увидите экспозицию, посвящённую легендам бразильского футбола: Пеле, Роналдо, Роналдиньо.

Матч против бразильцев. Вместе с локальным гидом пройдём в фавелу Таварес Бастос и поиграем против команды местных ребят на поле, которое вдохновило создателей компьютерной игры FIFA Street

Вы поймёте, благодаря чему бразильцы стали самыми титулованными футболистами в мире, и пообщаетесь с будущими звёздами.

Услышите о самых принципиальных противостояниях Бразилии, культуре боления на стадионе и атмосфере на матчах.

Посмотрите на трофеи единственных пятикратных обладателей Кубка Мира.

Я расскажу факты, которые будут интересны как футбольному специалисту, так и человеку, только начинающему интересоваться этой игрой.

При необходимости помогу с покупкой билета на матч, объясню, какая трибуна будет для вас самой оптимальной, и дам несколько лайфхаков для комфортного и безопасного посещения игры.

Организационные детали

Дополнительные расходы