В нескольких часах от Рио вас встретит другая Бразилия — размеренная, зелёная и ароматная. Вы побываете на действующей фазенде и увидите, как выглядит кофе до того, как он становится привычным зёрнышком. От самой хозяйки услышите, как всё устроено на плантациях. А затем попробуете кофе — осознанно и вдумчиво.

Описание экскурсии

6:00–10:00 — дорога до первой локации. Урбанистический Рио уступит место холмам и сельским дорогам. По пути я расскажу, почему именно этот регион стал частью кофейной истории Бразилии и как кофе сформировал ландшафт и экономику страны.

10:00—11:00— историческая кофейная фазенда. Вы окажетесь на действующей плантации. Вместе с хозяйкой мы покажем территорию фазенды и объясним, как была устроена жизнь таких поместий, кто здесь работал и какую роль кофе играл в социальной иерархии Бразилии.

11:00–12:00 — кофейные деревья. Разберём, как климат, высота, почва и рельеф влияют на вкус будущего напитка.

12:00-13:00 — процесс производства: от сбора до обжарки. Вы узнаете, как ягоды собирают, сушат и обрабатывают, чем отличаются разные методы и как решения на каждом этапе меняют вкус. Это ключевая часть экскурсии — здесь становится понятно, почему один и тот же кофе может быть совершенно разным.

13:00-14:00 — дегустация кофе. Вы попробуете кофе осознанно: поговорим о вкусовых нотах, плотности, кислотности и научимся связывать вкус с тем, что вы уже увидели на плантации.

14:00-18:30 — возвращение в Рио-де-Жанейро. По дороге назад — время задать вопросы, обсудить впечатления и ещё раз взглянуть на Бразилию через призму кофе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Fiat Сronos, дегустация и обед на фазенде.