Кофейная плантация под Рио-де-Жанейро: от зерна до чашки
Понять Бразилию через кофе и узнать, как вкус становится историей, экономикой и образом жизни
В нескольких часах от Рио вас встретит другая Бразилия — размеренная, зелёная и ароматная.
Вы побываете на действующей фазенде и увидите, как выглядит кофе до того, как он становится привычным зёрнышком. От самой хозяйки услышите, как всё устроено на плантациях. А затем попробуете кофе — осознанно и вдумчиво.
6:00–10:00 — дорога до первой локации. Урбанистический Рио уступит место холмам и сельским дорогам. По пути я расскажу, почему именно этот регион стал частью кофейной истории Бразилии и как кофе сформировал ландшафт и экономику страны.
10:00—11:00— историческая кофейная фазенда. Вы окажетесь на действующей плантации. Вместе с хозяйкой мы покажем территорию фазенды и объясним, как была устроена жизнь таких поместий, кто здесь работал и какую роль кофе играл в социальной иерархии Бразилии.
11:00–12:00 — кофейные деревья. Разберём, как климат, высота, почва и рельеф влияют на вкус будущего напитка.
12:00-13:00 — процесс производства: от сбора до обжарки. Вы узнаете, как ягоды собирают, сушат и обрабатывают, чем отличаются разные методы и как решения на каждом этапе меняют вкус. Это ключевая часть экскурсии — здесь становится понятно, почему один и тот же кофе может быть совершенно разным.
13:00-14:00 — дегустация кофе. Вы попробуете кофе осознанно: поговорим о вкусовых нотах, плотности, кислотности и научимся связывать вкус с тем, что вы уже увидели на плантации.
14:00-18:30 — возвращение в Рио-де-Жанейро. По дороге назад — время задать вопросы, обсудить впечатления и ещё раз взглянуть на Бразилию через призму кофе.
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Fiat Сronos, дегустация и обед на фазенде.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской, читать дальшеуменьшить
бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
