Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита

Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Путешественники всех возрастов и любой физической подготовки могут насладиться лёгким живописным хайкингом на вершину горы Педра-Бонита.

Маршрут проходит по ровной лесной дороге и не требует больших усилий, но вознаграждает потрясающими панорамами.
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С высоты 700 метров открываются виды на районы Леблон и Ипанема, скалу Два брата и статую Христа.

В пути можно узнать о значении национального парка Тижука для биоразнообразия Бразилии, истории образования Педра-Бонита и её влиянии на ландшафт и климат Рио. Также будут раскрыты интересные факты о соседней горе Педра-да-Гавеа.

Экскурсия не требует специальной подготовки и подходит даже для тех, кто предпочитает прогулки в шлёпках. Оплата оставшейся части стоимости экскурсии возможна в реалах по курсу Google на день проведения. Для удобства до стартовой точки хайкинга можно добраться на мототакси

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌳 Прогулка по национальному парку Тижука
  2. 🏞️ Лёгкий подъём на гору Педра-Бонита
  3. 🌅 Невероятные панорамы Рио-де-Жанейро
  4. 🗿 Вид на статую Христа и гору Педра-да-Гавеа
  5. 📚 Интересные рассказы о природе и истории

Что можно увидеть

  • Леблон
  • Ипанема
  • Скала Два брата
  • Статуя Христа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы погуляете по территории национального парка Тижука — одной из крупнейших городских зелёных зон в мире. Подъём на гору Педра-Бонита займёт около получаса и подойдёт даже самым не подготовленным к хайкингу людям. Панорамы с вершины открываются невероятные: на районы Леблон и Ипанема, скалу Два брата и статую Христа. А ещё практически на расстоянии вытянутой руки вы увидите гигантскую гору Педра-да-Гавеа — самый высокий монолит в мире на побережье океана. На прогулке я расскажу:

  • Каково значение парка в сохранении биоразнообразия Бразилии
  • Как образовалась Педра-Бонита и сколько ей приблизительно лет
  • Как она влияет на ландшафт и климат Рио
  • Почему соседняя с ней гора стала предметом спекуляций и легенд

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости экскурсии можно оплатить только в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по курсу Google на день проведения
  • Чтобы добраться до стартовой точки хайкинга, нам понадобится мототакси. Стоимость — 14 реалов с человека (туда-обратно).
  • Хайкинг не требует специальной физической подготовки и экипировки. Его без труда можно пройти даже в шлёпках.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро São Conrado
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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