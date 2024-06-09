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С высоты 700 метров открываются виды на районы Леблон и Ипанема, скалу Два брата и статую Христа.



В пути можно узнать о значении национального парка Тижука для биоразнообразия Бразилии, истории образования Педра-Бонита и её влиянии на ландшафт и климат Рио. Также будут раскрыты интересные факты о соседней горе Педра-да-Гавеа.



Экскурсия не требует специальной подготовки и подходит даже для тех, кто предпочитает прогулки в шлёпках. Оплата оставшейся части стоимости экскурсии возможна в реалах по курсу Google на день проведения. Для удобства до стартовой точки хайкинга можно добраться на мототакси