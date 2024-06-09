Путешественники всех возрастов и любой физической подготовки могут насладиться лёгким живописным хайкингом на вершину горы Педра-Бонита.
Маршрут проходит по ровной лесной дороге и не требует больших усилий, но вознаграждает потрясающими панорамами.
Маршрут проходит по ровной лесной дороге и не требует больших усилий, но вознаграждает потрясающими панорамами.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Прогулка по национальному парку Тижука
- 🏞️ Лёгкий подъём на гору Педра-Бонита
- 🌅 Невероятные панорамы Рио-де-Жанейро
- 🗿 Вид на статую Христа и гору Педра-да-Гавеа
- 📚 Интересные рассказы о природе и истории
Что можно увидеть
- Леблон
- Ипанема
- Скала Два брата
- Статуя Христа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы погуляете по территории национального парка Тижука — одной из крупнейших городских зелёных зон в мире. Подъём на гору Педра-Бонита займёт около получаса и подойдёт даже самым не подготовленным к хайкингу людям. Панорамы с вершины открываются невероятные: на районы Леблон и Ипанема, скалу Два брата и статую Христа. А ещё практически на расстоянии вытянутой руки вы увидите гигантскую гору Педра-да-Гавеа — самый высокий монолит в мире на побережье океана. На прогулке я расскажу:
- Каково значение парка в сохранении биоразнообразия Бразилии
- Как образовалась Педра-Бонита и сколько ей приблизительно лет
- Как она влияет на ландшафт и климат Рио
- Почему соседняя с ней гора стала предметом спекуляций и легенд
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости экскурсии можно оплатить только в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по курсу Google на день проведения
- Чтобы добраться до стартовой точки хайкинга, нам понадобится мототакси. Стоимость — 14 реалов с человека (туда-обратно).
- Хайкинг не требует специальной физической подготовки и экипировки. Его без труда можно пройти даже в шлёпках.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро São Conrado
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 132 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. РаботалаЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рио-де-Жанейро
Похожие экскурсии из Рио-де-Жанейро
Индивидуальная
4 часа
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 3 чел.