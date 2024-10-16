4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро «Cinelandia»
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
$112 за всё до 6 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: В районе São Conrado
«Вы погуляете по территории национального парка Тижука — одной из крупнейших городских зелёных зон в мире»
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
117$100 за всё до 3 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Природные жемчужины Рио
Погрузитесь в атмосферу Рио: лес Тижука, водопад Орту и лагуна Родригу-ди-Фрейтас ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: В удобном для вас месте по договорённости
«В его центре находится огромный национальный парк Тижука — самый большой лесной массив на планете в городской черте»
Завтра в 10:00
18 окт в 10:00
101$91 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Парки»
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