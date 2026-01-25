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необыкновенно. Анна прекрасный рассказчик, очень интересно и увлекательно все рассказывала, отвечала на все вопросы. Просто знает все все про Чехию и Прагу! Столько всего нового узнали! В полном восторге от экскурсии! Анна умеет преподнести занимательно информацию, хочется слушать и слушать, и все это идет вместе с тематическими коктейлями!

Спасибо большое за посвещение в историю этой невероятной страны и города.