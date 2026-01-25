Индивидуальная
до 4 чел.
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
«Самые атмосферные и концептуальные бары Праги этим вечером распахнут перед вами свои двери»
3 июл в 19:00
4 июл в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Белоснежный Зальцбург
Из Праги в город Моцарта, пейзажей Северных Альп, барокко и музыки
Начало: На площади Республики
«Набережные живописных берегов реки Зальцах, барочные сады Мирабель с оригинальным Карликовым садом — и все эти красоты у подножия Альп»
Расписание: в среду в 07:00
2 сен в 07:00
9 сен в 07:00
€99 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
Начало: Около вашего отеля
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золото, танки и барокко
Погрузитесь в мир средневекового золота, военной мощи и барочной архитектуры на увлекательной экскурсии по Праге и её окрестностям
Начало: Около вашего отеля
«Последняя тема на сегодня — чешское барокко»
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По коктейльным барам Праги с гидом-миксологом (18+)
Исследовать необычные питейные места, которые сложно найти самостоятельно или в путеводителе
Начало: На Тынской улице
«Коктейльные бары города — одни из лучших в Европе, можете мне поверить»
6 июл в 20:30
13 июл в 20:30
от €100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Было очень интересно и необычно.
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И
Мы с женой уже не в первый раз в Праге и были уверены, что нас сложно удивить. Но Андрей смог
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Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень
+4
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V
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В
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Е
Сегодня провели чудесный день! Посмотрели барочное село Голашовице,побывали в замке Конопиште,прогулялись по Чешскому Крумлову. Благодарим Андрея - человека с потрясающими знаниями и любовью к истории - за желание показать уникальные уголки этих""туристических магнитов"" Чехии!
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А
Мы с женой были впервые в Праге, и остались просто в восторге! Очень интересный, интеллигентный рассказчик Андрей!
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Спасибо Анне за прогулку по тематическим барам: интересные места, прекрасные рекомендации по коктейлям и увлекательный рассказ. Прекрасный собеседник - с удовольствием посетила бы и другие экскурсии Анны
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В
Отличная программа для интересного, весёлого и красивого вечера в Праге.
Анна ведёт рассказ задорно, соответственно ситуации. Бары колоритные, коктейли вкусные.
Анна ведёт рассказ задорно, соответственно ситуации. Бары колоритные, коктейли вкусные.
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Замечательная экскурсия с прекрасным рассказчицей. Интересно, однозначно рекомендую
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Всего 32 отзыва в Праге в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Бары и ночная жизнь»
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Сейчас в Праге в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 99 до 360. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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