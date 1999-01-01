Экскурсия по Праге с бокалом вина! На этой экскурсии 🧭, вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Праги, но и узнаете одну, скрытую от туристов сторону души Чехии. Знаете ли Вы, что Чешские вина, каждый год получают призы и медали на самых престижных мировых конкурсах?

Вы узнаете историю 📖 Чешских вин, познакомитесь с их сортами и научитесь в них разбираться и конечно, продегустируете самые лучшие сорта.

Мы будет останавливаться в уютных винотеках в Старом городе и вы поймете, почему сухие Чешские вина специалисты считают одними из самых лучших в мире.