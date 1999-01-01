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In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.

Вячеслав И.
Вячеслав И. – Гид из Праги
Я живу в Праге с 1993 года, и за это время успел поработать преподавателем в художественных учебных заведениях и организовал больше 20 своих выставках.

Я искренне влюблен в Прагу — знаю много интересного о ее архитектуре, истории 📖 и всегда рад знакомить и влюблять в этот прекрасный город 🏙️ других.

Именно поэтому еще в 1999 году я стал лицензированным экскурсоводом и с тех пор показываю любимый город всем его гостям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €90 за экскурсию

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In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.
In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.

Что вы увидите

  • Новый город
  • Старый город
  • Старогородская площадь
  • Вифлиемская площадь
  • Вацлавская площадь
Экскурсия по Праге с бокалом вина! На этой экскурсии 🧭, вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Праги, но и узнаете одну, скрытую от туристов сторону души Чехии. Знаете ли Вы, что Чешские вина, каждый год получают призы и медали на самых престижных мировых конкурсах?
Вы узнаете историю 📖 Чешских вин, познакомитесь с их сортами и научитесь в них разбираться и конечно, продегустируете самые лучшие сорта.
Мы будет останавливаться в уютных винотеках в Старом городе и вы поймете, почему сухие Чешские вина специалисты считают одними из самых лучших в мире.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вино
  • сыр
  • закуски
  • кофе
Начало
🚩 Вацлавская плорщадь
Место завершения
🏁 Старый город.
In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.
In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.
In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.
In vino veritas! Экскурсия по Праге с бокалом вина.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав И.
Вячеслав И.
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