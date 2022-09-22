Нынче едем в Чешский Рай
Нынче едем в Чешский Рай — первый и самый знаменитый геопарк ЮНЕСКО в Чехии. Для чехов он один из безусловных символов страны.
При всём при том этот заповедник почти неизвестен российскому Туристу. Замок Сихров, который станет первой целью путешествия, тоже не на слуху у россиян.
Однако в Чехии и Европе о нём наслышаны хотя бы потому, что там долгое время проживали французы де Роган. Хлопцы из этого семейства тысячу лет были надёжной опорой для одних королей и жуткой мигренью для других.
Де Роганы — хрестоматийные герои европейской беллетристики, известные местным школярам примерно как у нас Лёшка Корсак.
При всём при том этот заповедник почти неизвестен российскому Туристу. Замок Сихров, который станет первой целью путешествия, тоже не на слуху у россиян.
Однако в Чехии и Европе о нём наслышаны хотя бы потому, что там долгое время проживали французы де Роган. Хлопцы из этого семейства тысячу лет были надёжной опорой для одних королей и жуткой мигренью для других.
Де Роганы — хрестоматийные герои европейской беллетристики, известные местным школярам примерно как у нас Лёшка Корсак.
Что вас ожидает 🤩
- Чешский Рай
- Замок Сихров
- Замок Груба Скала
- Замок Кост
- Прагу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В XIX столетии 8-й герцог Монбазон, задолжав кредиторам астрономическую сумму, предпочёл сдёрнуть из Парижа в чешскую деревню. С этого и начинается нынешняя история роскошного Сихрова, захватывающие подробности которой обычно рассказывают во время экскурсии по замку.
Следующий ориентир поездки — Груба Скала.
Здесь: виды, воздух, атмосфера и история. Здесь восхитительно всё, в том числе и замковый ресторанчик, где можно достойно отобедать.
К слову сказать, эти места знамениты чешским гранатом так же как Гжель своей сине-белой керамикой. Коль скоро будет к теме интерес, заедем и в Турнов.
После прогулок, разговоров и обеда путь лежит к руинам средневекового замка, игравшего в XIV веке роль серьёзного районного пахана.
Извилистая лесная дорога живописна поленовским лесом и бесконечными ухоженными полями. Сам замок расположен на полукилометровой горе, откуда поля и ёлки больше похожи на аэрофотоснимки. С обзорной площадки замковой башни в ясную погоду можно даже рассмотреть жизнь в Польше.
Исфотографировав окрестности и нарассуждавшись о буднях в средневековых замках, отправимся дальше.
Дальше ожидают природные чудеса, ничуть не напоминающие прежние.
Здешние пейзажи больше похожи на картины Боба Росса. Здесь даже акустика совсем другая — загадочная и приглушённая.
В этих местах прогулка по тропинкам, ущельям и скалам заряжает каким-то незнакомым состоянием и хорошей энергией. Здесь одновременно хочется быть и Миклухо-Маклаем, и спелеологом, и альпинистом. Хотя, пожалуй, больше всего птицей…
Исследовав сказочные дали и напитавшись полезным воздухом, мы отправляемся в Прагу.
Однако по дороге непременно встретиться ещё одна бесспорная звезда Чешского Рая — замок Кост. Главные фишки этого замка — антуражность локации, средневековость ощущений и брутальность истории.
Не знаю, найдутся ли силы на экскурсию по замковым гротам и залам, но даже беглый осмотр снаружи и десяток фотографий на память — вполне достойное завершение и так хорошего дня.
Теперь точно в Прагу… На сегодня всё.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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