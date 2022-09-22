В XIX столетии 8-й герцог Монбазон, задолжав кредиторам астрономическую сумму, предпочёл сдёрнуть из Парижа в чешскую деревню. С этого и начинается нынешняя история роскошного Сихрова, захватывающие подробности которой обычно рассказывают во время экскурсии по замку.

Следующий ориентир поездки — Груба Скала.

Здесь: виды, воздух, атмосфера и история. Здесь восхитительно всё, в том числе и замковый ресторанчик, где можно достойно отобедать.

К слову сказать, эти места знамениты чешским гранатом так же как Гжель своей сине-белой керамикой. Коль скоро будет к теме интерес, заедем и в Турнов.

После прогулок, разговоров и обеда путь лежит к руинам средневекового замка, игравшего в XIV веке роль серьёзного районного пахана.

Извилистая лесная дорога живописна поленовским лесом и бесконечными ухоженными полями. Сам замок расположен на полукилометровой горе, откуда поля и ёлки больше похожи на аэрофотоснимки. С обзорной площадки замковой башни в ясную погоду можно даже рассмотреть жизнь в Польше.

Исфотографировав окрестности и нарассуждавшись о буднях в средневековых замках, отправимся дальше.

Дальше ожидают природные чудеса, ничуть не напоминающие прежние.

Здешние пейзажи больше похожи на картины Боба Росса. Здесь даже акустика совсем другая — загадочная и приглушённая.

В этих местах прогулка по тропинкам, ущельям и скалам заряжает каким-то незнакомым состоянием и хорошей энергией. Здесь одновременно хочется быть и Миклухо-Маклаем, и спелеологом, и альпинистом. Хотя, пожалуй, больше всего птицей…

Исследовав сказочные дали и напитавшись полезным воздухом, мы отправляемся в Прагу.

Однако по дороге непременно встретиться ещё одна бесспорная звезда Чешского Рая — замок Кост. Главные фишки этого замка — антуражность локации, средневековость ощущений и брутальность истории.

Не знаю, найдутся ли силы на экскурсию по замковым гротам и залам, но даже беглый осмотр снаружи и десяток фотографий на память — вполне достойное завершение и так хорошего дня.

Теперь точно в Прагу… На сегодня всё.