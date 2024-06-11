Чехия и Европа: исторические хитросплетения

Информативные беседы, красивая архитектура и пейзажи - в вояже по Кутна-Горе, Чаславу и замку Жлебы
Кутна-Гора была важнейшим цивилизационным узелком чешского государства. Часлав повлиял на становление всего европейского пространства.

А экстравагантный замок Жлебы связан с именами аристократов из числа самых влиятельных «менеджеров» Священной Римской империи.

Вы исследуете эти интереснейшие места и станете на шаг ближе к пониманию европейских исторических головоломок.
Чехия и Европа: исторические хитросплетения
Чехия и Европа: исторические хитросплетения
Чехия и Европа: исторические хитросплетения
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По Европе не галопом

Чтобы по-настоящему узнать и понять Европу, нужно больше по ней передвигаться и чаще выезжать за пределы столиц. Её замки — великолепные рассказчики, маленькие города — прекрасные показчики, а сельские таверны — отличные кормители.

Мы отправимся маршрутом, в котором всё это будет. Вас ждёт множество красивых пейзажей, впечатляющая архитектура, уютные провинциальные городки и великолепный замок с богатыми интерьерами и интересным прошлым.

Причудливый ход европейской истории — на примере Чехии

История Европы — это наглядный принцип домино. Сотни лет, вспыхивая то там, то сям, одни казусы и курьёзы тянули за собой другие, заваливая событийными костяшками весь континент. Так, драка в кабаке спустя века могла привести к мировой войне, а случайная встреча в церкви — определить судьбы нескольких материков.

Помимо тьмы логических ребусов Европа богата и локальными историческими шарадами, которые мы попробуем разгадать в путешествии по Чехии.

К примеру, экстравагантный замок Жлебы уже любопытен, как всякий замок с семисотлетней историей. Однако вместе с тем он пронизан невидимыми нитями, крепко увязавшими одни коллизии с другими, что делает знакомство с ним лишь интереснее. Здесь мы предметно поговорим и об архитектурных тенденциях, и о гуситских войнах, и повспоминаем Гогенцоллернов, Виттельсбахов и Ауэршпегов.

Сонный городок Часлав накроет вас беспечным умиротворением и погрузит в фэнтезийные сны. При этом в былые времена местечко сыграло ключевую роль в торговых делах и судьбоносных перипетиях. Каких? Обсудим при встрече.

Что же касается Кутна-Горы, то это даже не вишенка на экскурсионном торте, а самая что ни на есть большущая помадная роза! Этот город — настоящий вулкан, некогда заливавший Европу денежной лавой и королевскими указами, а потом даривший ей писателей, художников и артистов. В малюсенький городок ежегодно стекается до полутора миллионов путешественников, а это, согласитесь, сигнал о том, что интересного здесь немало.

P.S. К слову сказать, чудесные харчевни с достойной кухней будут встречаться повсеместно.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит размышлять и интересуется историей. В качестве безусловного бонуса к информативным беседам прилагаются живописные ландшафты, исключительно красивые архитектурные изыски и аппетитные кулинарные разносолы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi ASX и услуги гида
  • Дополнительные расходы: обед в местном заведении
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. И возьмите с собой паспорт

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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