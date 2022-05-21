Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении

Еврейский квартал или Йозефов - один из самых знаменитых и старых районов Праги

Еврейский квартал или Йозефов – один из самых знаменитых и старых районов Праги.

Уникальная архитектура синагог, шикарные дворцы, мосты и памятники – это далеко не всё, что ждет вас на маршруте.

А легенды и реальные события этого места с легкостью окунут вас в историю средневековой Праги.

Вы узнаете существует ли таинственный Голем на самом деле.
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает 🤩

  • Рудольфинум
  • Костел Святого Николая
  • Парижская улица
  • Старинные синагоги: Староновая, Майзелова, Испанская, Пинкасова, Клаусова
  • Церковь Святого Сальватора
  • Костел Святого Духа
  • Памятник Кафке
  • Еврейское кладбище
  • Еврейская ратуша
  • Чехов мост

Что вас ждет

Еврейский квартал или Йозефов – один из самых знаменитых и старых районов Праги. Уникальная архитектура синагог, шикарные дворцы, мосты и памятники – это далеко не всё, что ждет вас на маршруте. А легенды и реальные события этого места с легкостью окунут вас в историю средневековой Праги.

Синагоги,роскошный дворец и живописная Влатва

Площадь Яна Палаха, с которой начнется ваш маршрут, носит имя настоящего чешского героя, и вы узнаете его историю.
Конечно, вы не пройдете мимо роскошного дворца – Рудольфинума.
Все пять старинных синагог откроют вам тайны и легенды своего возникновения и названия.
Выйдя на улицу Парижскую, можете представить себя на Елисейских Полях в Париже, ведь эта улица создана по ее образу и подобию.
Вы увидите скульптуру мужчины, который восседает на плечах пустого костюма, шагающего по улице по щиколотку в мостовой. Попробуйте угадать, кому посвящена эта скульптура!
Думаю, ваше внимание обязательно привлекут любопытные часы на Еврейской ратуше, и вы узнаете, в чем их уникальность.
Посетите Еврейское кладбище и не забудьте положить камушек рядом с могилой рабби Лёва на исполнение желания.
Чехов мост — последний пункт нашего путешествия. А если вы перейдете на противоположную сторону реки, то сможете погулять по Летенским садам и насладиться великолепным видом на Прагу и Влтаву с ее прекрасными мостами и набережными.

Загадки экскурсии

Существует ли таинственный Голем на самом деле?
Главная тайна Еврейского квартала Праги — Голем, глиняный монстр, творение рук человеческих. Так миф это или реальность? Давайте попробуем узнать вместе! Вам встретится сам мэр квартала Мордехай Майзель, правда жил он в XVI веке, но к чему эти условности? Ведь он знает огромное количество легенд, сказок и реальных историй. Встреча с ним — просто находка для любого, кто готов окунуться в историю средневековой Праги.

Начало маршрута

Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha). Ближайшее метро: Староместская (Staroměstská), зеленая линия (А). Выходите из метро и поворачиваете налево. Далее пешком по улице Капрова (Kaprova) до перекрестка с трамвайными линиями. По диагонали через перекресток и будет точка начала нашего маршрута – площадь Яна Палаха.

Чем квест-экскурсия лучше обчной

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию,

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно

  • входные билеты в объекты экскурсий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты в объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha)
Завершение: Чехов мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
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  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
  • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
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Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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