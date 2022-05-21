Что вас ждет

Еврейский квартал или Йозефов – один из самых знаменитых и старых районов Праги. Уникальная архитектура синагог, шикарные дворцы, мосты и памятники – это далеко не всё, что ждет вас на маршруте. А легенды и реальные события этого места с легкостью окунут вас в историю средневековой Праги.

Синагоги,роскошный дворец и живописная Влатва

Площадь Яна Палаха, с которой начнется ваш маршрут, носит имя настоящего чешского героя, и вы узнаете его историю.

Конечно, вы не пройдете мимо роскошного дворца – Рудольфинума.

Все пять старинных синагог откроют вам тайны и легенды своего возникновения и названия.

Выйдя на улицу Парижскую, можете представить себя на Елисейских Полях в Париже, ведь эта улица создана по ее образу и подобию.

Вы увидите скульптуру мужчины, который восседает на плечах пустого костюма, шагающего по улице по щиколотку в мостовой. Попробуйте угадать, кому посвящена эта скульптура!

Думаю, ваше внимание обязательно привлекут любопытные часы на Еврейской ратуше, и вы узнаете, в чем их уникальность.

Посетите Еврейское кладбище и не забудьте положить камушек рядом с могилой рабби Лёва на исполнение желания.

Чехов мост — последний пункт нашего путешествия. А если вы перейдете на противоположную сторону реки, то сможете погулять по Летенским садам и насладиться великолепным видом на Прагу и Влтаву с ее прекрасными мостами и набережными.

Загадки экскурсии

Существует ли таинственный Голем на самом деле?

Главная тайна Еврейского квартала Праги — Голем, глиняный монстр, творение рук человеческих. Так миф это или реальность? Давайте попробуем узнать вместе! Вам встретится сам мэр квартала Мордехай Майзель, правда жил он в XVI веке, но к чему эти условности? Ведь он знает огромное количество легенд, сказок и реальных историй. Встреча с ним — просто находка для любого, кто готов окунуться в историю средневековой Праги.

Начало маршрута

Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha). Ближайшее метро: Староместская (Staroměstská), зеленая линия (А). Выходите из метро и поворачиваете налево. Далее пешком по улице Капрова (Kaprova) до перекрестка с трамвайными линиями. По диагонали через перекресток и будет точка начала нашего маршрута – площадь Яна Палаха.

Чем квест-экскурсия лучше обчной

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию,

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно