Что вас ждет
Еврейский квартал или Йозефов – один из самых знаменитых и старых районов Праги. Уникальная архитектура синагог, шикарные дворцы, мосты и памятники – это далеко не всё, что ждет вас на маршруте. А легенды и реальные события этого места с легкостью окунут вас в историю средневековой Праги.
Синагоги,роскошный дворец и живописная Влатва
Площадь Яна Палаха, с которой начнется ваш маршрут, носит имя настоящего чешского героя, и вы узнаете его историю.
Конечно, вы не пройдете мимо роскошного дворца – Рудольфинума.
Все пять старинных синагог откроют вам тайны и легенды своего возникновения и названия.
Выйдя на улицу Парижскую, можете представить себя на Елисейских Полях в Париже, ведь эта улица создана по ее образу и подобию.
Вы увидите скульптуру мужчины, который восседает на плечах пустого костюма, шагающего по улице по щиколотку в мостовой. Попробуйте угадать, кому посвящена эта скульптура!
Думаю, ваше внимание обязательно привлекут любопытные часы на Еврейской ратуше, и вы узнаете, в чем их уникальность.
Посетите Еврейское кладбище и не забудьте положить камушек рядом с могилой рабби Лёва на исполнение желания.
Чехов мост — последний пункт нашего путешествия. А если вы перейдете на противоположную сторону реки, то сможете погулять по Летенским садам и насладиться великолепным видом на Прагу и Влтаву с ее прекрасными мостами и набережными.
Загадки экскурсии
Существует ли таинственный Голем на самом деле?
Главная тайна Еврейского квартала Праги — Голем, глиняный монстр, творение рук человеческих. Так миф это или реальность? Давайте попробуем узнать вместе! Вам встретится сам мэр квартала Мордехай Майзель, правда жил он в XVI веке, но к чему эти условности? Ведь он знает огромное количество легенд, сказок и реальных историй. Встреча с ним — просто находка для любого, кто готов окунуться в историю средневековой Праги.
Начало маршрута
Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha). Ближайшее метро: Староместская (Staroměstská), зеленая линия (А). Выходите из метро и поворачиваете налево. Далее пешком по улице Капрова (Kaprova) до перекрестка с трамвайными линиями. По диагонали через перекресток и будет точка начала нашего маршрута – площадь Яна Палаха.
Чем квест-экскурсия лучше обчной
- удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
- комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
- только свои. Без посторонних,
- возможность соревноваться,
- цена — одна на всю компанию,
Важно знать
Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно
- входные билеты в объекты экскурсий.