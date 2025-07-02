Интересуетесь еврейской историей? Прага — один из лучших городов Европы для её исследования. Несмотря на драматические события прошлых столетий, ей удалось сохранить шесть синагог — в них расположилась вторая по величине коллекция еврейских экспонатов в мире после Иерусалима. Приглашаю изучить их вместе!

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Описание экскурсии

Майзлова синагога — она познакомит вас с историей евреев в Средние века

Пинкасова синагога, где мы поговорим о Второй мировой войне

Испанская синагога — жемчужина реформистского иудаизма

Старое еврейское кладбище — я расскажу, кто на нём похоронен

Я поделюсь историей пражских евреев, которые начали селиться в Чехии с 10 века. А также мы затронем библейские сюжеты, которые ярко проявляются в устройстве всех синагог мира. Поговорим и про преследования евреев, антисемитизм и, конечно, Вторую мировую войну.

Организационные детали

Для посещения синагог и кладбища нужно купить единый билет. Стоимость — CZK 500 за человека