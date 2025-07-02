Интересуетесь еврейской историей? Прага — один из лучших городов Европы для её исследования.
Несмотря на драматические события прошлых столетий, ей удалось сохранить шесть синагог — в них расположилась вторая по величине коллекция еврейских экспонатов в мире после Иерусалима. Приглашаю изучить их вместе!
Несмотря на драматические события прошлых столетий, ей удалось сохранить шесть синагог — в них расположилась вторая по величине коллекция еврейских экспонатов в мире после Иерусалима. Приглашаю изучить их вместе!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Майзлова синагога — она познакомит вас с историей евреев в Средние века
Пинкасова синагога, где мы поговорим о Второй мировой войне
Испанская синагога — жемчужина реформистского иудаизма
Старое еврейское кладбище — я расскажу, кто на нём похоронен
Я поделюсь историей пражских евреев, которые начали селиться в Чехии с 10 века. А также мы затронем библейские сюжеты, которые ярко проявляются в устройстве всех синагог мира. Поговорим и про преследования евреев, антисемитизм и, конечно, Вторую мировую войну.
Организационные детали
Для посещения синагог и кладбища нужно купить единый билет. Стоимость — CZK 500 за человека
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Праге
Приветствую вас! Меня зовут Полина. Я родилась и выросла в России. Но уже более 10 лет живу в Праге — одном из самых красивых городов Европы. В туризме я соЗадать вопрос
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