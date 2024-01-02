Пивные радости

Индивидуальная экскурсия в Праге
Есть пиво — будет и радость, считают в Чехии. Ведь традиция пивоварения неразрывно связана с культурой и историей этой страны и ее столицы. Небольшая пивоварня есть почти в каждой части этого удивительного города. Приглашаем вас на экскурсию по улочкам старого и нового города с посещением пивоварен. Вы продегустируете хмельные напитки, сваренные на травах и созревшие в дубовых бочках.

Попробуете хмель и солод и увидите достопримечательности теми же глазами, которыми на них смотрят местные жители пятничными вечерами.
Пивные радости
Пивные радости
Пивные радости
Пивные радости
Пивные радости
Пивные радости
Пивные радости
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Новый город
  • Старый город
  • Францисканский монастырь
  • Улочки Старого города
  • Старогородскую площадь

Описание

Экскурсия по Праге с посещением лучших минипивоваров. На этой экскурсии вы познакомитесь с самыми важными достопримечательностями Старого и Нового города. Мы не будем три часа сидеть в пивных. Гости Праги хотят узнать о городе, посмотреть в спокойном ритме достопримечательности Праги. Но почему бы по дороге не зайти в спрятанные замечательные пивоварни и не попробовать вкусного не фильтрованного и не пастеризованного пива? Я вам расскажу о технологии варки пива, расскажу о том как варили этот напиток в средние века. Вы узнаете, какие были" пивные законы" вы заглянете в святое святых пивоварен и увидите как бродит пиво, как оно зреет. Своими руками потрогаете знаменитый Жатецкий хмель и солод и попробуете его на вкус. Вы узнаете, что такое нижнее и верхнее брожение и что такое ферментация пива. Вы продегустируете пиво, созревшее в дубовых бочках и сваренное с лекарственными травами и зайдете в готический собор и монастырский сад. После нашей экскурсии ваши мужья и папы будут специалистами по пиву. А жены и дочери узнают историю Праги, полюбуются шедеврами архитектуры и искусства.

Ежедневно в 11.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Пиво
  • Закуски
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь. Красные старинные трамаи
Завершение: Старогородская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пиво и закуски оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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