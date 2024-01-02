Есть пиво — будет и радость, считают в Чехии. Ведь традиция пивоварения неразрывно связана с культурой и историей этой страны и ее столицы. Небольшая пивоварня есть почти в каждой части этого удивительного города. Приглашаем вас на экскурсию по улочкам старого и нового города с посещением пивоварен. Вы продегустируете хмельные напитки, сваренные на травах и созревшие в дубовых бочках. Попробуете хмель и солод и увидите достопримечательности теми же глазами, которыми на них смотрят местные жители пятничными вечерами.

Описание

Экскурсия по Праге с посещением лучших минипивоваров. На этой экскурсии вы познакомитесь с самыми важными достопримечательностями Старого и Нового города. Мы не будем три часа сидеть в пивных. Гости Праги хотят узнать о городе, посмотреть в спокойном ритме достопримечательности Праги. Но почему бы по дороге не зайти в спрятанные замечательные пивоварни и не попробовать вкусного не фильтрованного и не пастеризованного пива? Я вам расскажу о технологии варки пива, расскажу о том как варили этот напиток в средние века. Вы узнаете, какие были" пивные законы" вы заглянете в святое святых пивоварен и увидите как бродит пиво, как оно зреет. Своими руками потрогаете знаменитый Жатецкий хмель и солод и попробуете его на вкус. Вы узнаете, что такое нижнее и верхнее брожение и что такое ферментация пива. Вы продегустируете пиво, созревшее в дубовых бочках и сваренное с лекарственными травами и зайдете в готический собор и монастырский сад. После нашей экскурсии ваши мужья и папы будут специалистами по пиву. А жены и дочери узнают историю Праги, полюбуются шедеврами архитектуры и искусства.