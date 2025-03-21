Средневековая Прага и монашеские ордены: авторская экскурсия

Понять, как христианские общины создали архитектуру города и сформировали современную Европу
Все пути пражских экскурсий проходят мимо средневековых монастырей.

Здесь их очень много, только монашеских орденов 35! Как чешская столица стала столь мощным религиозным центром, какое влияние средневековые монахи оказали на культуру, науку, социальное развитие и как сделали Европу такой, какой мы её знаем? Обсудим, исследуя главные достопримечательности и тайные уголки города.
Средневековая Прага и монашеские ордены: авторская экскурсия
Средневековая Прага и монашеские ордены: авторская экскурсия
Средневековая Прага и монашеские ордены: авторская экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • О монашеских орденах и их основателях
  • Уставах, или конституциях монастырей и о том, как папа римский их утверждал
  • Чем отличаются католические монастыри от православных
  • Как монахи влияли на королей и государственную политику
  • Чем отличаются капуцины от доминиканцев и премонстранты от францисканцев
  • Чем занимаются бенедиктинцы
  • Историю ордена иезуитов, изменивших всю Чехию, и тайны его создателя Игнатия де Лойолы

Кроме того, я расскажу об ордене, благодаря которому появилось барокко. Вы познакомитесь с историей этого стиля в Чехии и его великолепными образцами на улицах Праги. Услышите о великих пражских архитекторах и побываете в прекрасных соборах.

По следам пражских монахов

В нашей программе: Градчаны с Пражским Градом, нетуристические лабиринты средневековых улиц, Мала Страна, Старый город, Карлов мост и Новый город. В каждом районе мы будем проходить мимо монастырей. Часто можно даже не заметить, что рядом древняя обитель! Вы зайдёте на их территорию и побываете в храмах.

План путешествия

  • Страговский монастырь. Древний центр ордена премонстрантов, центр просвещения, первая библиотека в Праге. Я расскажу, кто основал орден, как община оказалась здесь в середине 12 века, почему это место священно для Франции и почему сюда приходят поклониться французские президенты
  • Лоретанская площадь. Сакральное место для всех католиков. Вы узнаете о мистической копии хижины Девы Марии, знаменитой сокровищнице и монастыре ордена капуцинов
  • Район алхимиков. Поговорим об астрологе эпохи Возрождения — Тихо Браге, а также об Иоганне Кеплере, жившем в Праге
  • Градчанская площадь. Осмотрим женский монастырь босых кармелиток. Вы услышите о чудесах с мумией настоятельницы — святой Электры
  • Пражский Град. Я также познакомлю вас с историей готического собора святого Вита
  • Малостранская площадь. Монастырь иезуитов и собор святого Николая, идеологический центр ордена
  • Мальтийская площадь и Мальтийский орден. Я покажу места где казнили преступников, расскажу о крестоносцах, защищавших Прагу, и церкви «на цепях»
  • Карлов мост и монастырь Ордена крестоносцев с красной звездой. Почему он королевский и при чём здесь святой Франциск?
  • Площадь святой Анны. Монастырь и комендатура тамплиеров. Обсудим, когда они появились в Чехии, почему перегораживали улицы цепями, кем были первые банкиры Европы и что за легенды связаны с одним пражским привидением

Кроме того, в программе Староместская площадь и Новый город со скульптурами Давида Чёрного, Вацлавской площадью и монастырём францисканцев.

Организационные детали

Экскурсия закончится в центре города, на Вацлавской площади.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Страговского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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