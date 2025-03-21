Средневековая Прага и монашеские ордены: авторская экскурсия

Все пути пражских экскурсий проходят мимо средневековых монастырей. Здесь их очень много, только монашеских орденов 35! Как чешская столица стала столь мощным религиозным центром, какое влияние средневековые монахи оказали на культуру, науку, социальное развитие и как сделали Европу такой, какой мы её знаем? Обсудим, исследуя главные достопримечательности и тайные уголки города.

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Описание экскурсии

Вы узнаете:

О монашеских орденах и их основателях

Уставах, или конституциях монастырей и о том, как папа римский их утверждал

Чем отличаются католические монастыри от православных

Как монахи влияли на королей и государственную политику

Чем отличаются капуцины от доминиканцев и премонстранты от францисканцев

Чем занимаются бенедиктинцы

Историю ордена иезуитов, изменивших всю Чехию, и тайны его создателя Игнатия де Лойолы

Кроме того, я расскажу об ордене, благодаря которому появилось барокко. Вы познакомитесь с историей этого стиля в Чехии и его великолепными образцами на улицах Праги. Услышите о великих пражских архитекторах и побываете в прекрасных соборах.

По следам пражских монахов

В нашей программе: Градчаны с Пражским Градом, нетуристические лабиринты средневековых улиц, Мала Страна, Старый город, Карлов мост и Новый город. В каждом районе мы будем проходить мимо монастырей. Часто можно даже не заметить, что рядом древняя обитель! Вы зайдёте на их территорию и побываете в храмах.

План путешествия

Страговский монастырь . Древний центр ордена премонстрантов, центр просвещения, первая библиотека в Праге. Я расскажу, кто основал орден, как община оказалась здесь в середине 12 века, почему это место священно для Франции и почему сюда приходят поклониться французские президенты

. Древний центр ордена премонстрантов, центр просвещения, первая библиотека в Праге. Я расскажу, кто основал орден, как община оказалась здесь в середине 12 века, почему это место священно для Франции и почему сюда приходят поклониться французские президенты Лоретанская площадь . Сакральное место для всех католиков. Вы узнаете о мистической копии хижины Девы Марии, знаменитой сокровищнице и монастыре ордена капуцинов

. Сакральное место для всех католиков. Вы узнаете о мистической копии хижины Девы Марии, знаменитой сокровищнице и монастыре ордена капуцинов Район алхимиков . Поговорим об астрологе эпохи Возрождения — Тихо Браге, а также об Иоганне Кеплере, жившем в Праге

. Поговорим об астрологе эпохи Возрождения — Тихо Браге, а также об Иоганне Кеплере, жившем в Праге Градчанская площадь . Осмотрим женский монастырь босых кармелиток. Вы услышите о чудесах с мумией настоятельницы — святой Электры

. Осмотрим женский монастырь босых кармелиток. Вы услышите о чудесах с мумией настоятельницы — святой Электры Пражский Град . Я также познакомлю вас с историей готического собора святого Вита

. Я также познакомлю вас с историей готического собора святого Вита Малостранская площадь . Монастырь иезуитов и собор святого Николая, идеологический центр ордена

. Монастырь иезуитов и собор святого Николая, идеологический центр ордена Мальтийская площадь и Мальтийский орден. Я покажу места где казнили преступников, расскажу о крестоносцах, защищавших Прагу, и церкви «на цепях»

и Мальтийский орден. Я покажу места где казнили преступников, расскажу о крестоносцах, защищавших Прагу, и церкви «на цепях» Карлов мост и монастырь Ордена крестоносцев с красной звездой. Почему он королевский и при чём здесь святой Франциск?

и монастырь Ордена крестоносцев с красной звездой. Почему он королевский и при чём здесь святой Франциск? Площадь святой Анны. Монастырь и комендатура тамплиеров. Обсудим, когда они появились в Чехии, почему перегораживали улицы цепями, кем были первые банкиры Европы и что за легенды связаны с одним пражским привидением

Кроме того, в программе Староместская площадь и Новый город со скульптурами Давида Чёрного, Вацлавской площадью и монастырём францисканцев.

Организационные детали

Экскурсия закончится в центре города, на Вацлавской площади.