Средневековая Прага и монашеские ордены: авторская экскурсия

Здесь их очень много, только монашеских орденов 35! Как чешская столица стала столь мощным религиозным центром, какое влияние средневековые монахи оказали на культуру, науку, социальное развитие и как сделали Европу такой, какой мы её знаем? Обсудим, исследуя главные достопримечательности и тайные уголки города.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- О монашеских орденах и их основателях
- Уставах, или конституциях монастырей и о том, как папа римский их утверждал
- Чем отличаются католические монастыри от православных
- Как монахи влияли на королей и государственную политику
- Чем отличаются капуцины от доминиканцев и премонстранты от францисканцев
- Чем занимаются бенедиктинцы
- Историю ордена иезуитов, изменивших всю Чехию, и тайны его создателя Игнатия де Лойолы
Кроме того, я расскажу об ордене, благодаря которому появилось барокко. Вы познакомитесь с историей этого стиля в Чехии и его великолепными образцами на улицах Праги. Услышите о великих пражских архитекторах и побываете в прекрасных соборах.
По следам пражских монахов
В нашей программе: Градчаны с Пражским Градом, нетуристические лабиринты средневековых улиц, Мала Страна, Старый город, Карлов мост и Новый город. В каждом районе мы будем проходить мимо монастырей. Часто можно даже не заметить, что рядом древняя обитель! Вы зайдёте на их территорию и побываете в храмах.
План путешествия
- Страговский монастырь. Древний центр ордена премонстрантов, центр просвещения, первая библиотека в Праге. Я расскажу, кто основал орден, как община оказалась здесь в середине 12 века, почему это место священно для Франции и почему сюда приходят поклониться французские президенты
- Лоретанская площадь. Сакральное место для всех католиков. Вы узнаете о мистической копии хижины Девы Марии, знаменитой сокровищнице и монастыре ордена капуцинов
- Район алхимиков. Поговорим об астрологе эпохи Возрождения — Тихо Браге, а также об Иоганне Кеплере, жившем в Праге
- Градчанская площадь. Осмотрим женский монастырь босых кармелиток. Вы услышите о чудесах с мумией настоятельницы — святой Электры
- Пражский Град. Я также познакомлю вас с историей готического собора святого Вита
- Малостранская площадь. Монастырь иезуитов и собор святого Николая, идеологический центр ордена
- Мальтийская площадь и Мальтийский орден. Я покажу места где казнили преступников, расскажу о крестоносцах, защищавших Прагу, и церкви «на цепях»
- Карлов мост и монастырь Ордена крестоносцев с красной звездой. Почему он королевский и при чём здесь святой Франциск?
- Площадь святой Анны. Монастырь и комендатура тамплиеров. Обсудим, когда они появились в Чехии, почему перегораживали улицы цепями, кем были первые банкиры Европы и что за легенды связаны с одним пражским привидением
Кроме того, в программе Староместская площадь и Новый город со скульптурами Давида Чёрного, Вацлавской площадью и монастырём францисканцев.
Организационные детали
Экскурсия закончится в центре города, на Вацлавской площади.