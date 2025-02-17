Чехи трепетно относятся к своей истории, воспринимая её как неотъемлемую составляющую национальной самоидентичности.
Все узелки этой экскурсии позволят взглянуть на прошлое страны глазами самих чехов, что любопытно и весьма познавательно.
В поездке гарантированы пасторальные пейзажи, памятники архитектуры, средневековые замки во всевозможных ипостасях и деревенские разносолы.
Все узелки этой экскурсии позволят взглянуть на прошлое страны глазами самих чехов, что любопытно и весьма познавательно.
В поездке гарантированы пасторальные пейзажи, памятники архитектуры, средневековые замки во всевозможных ипостасях и деревенские разносолы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок Окорж — высокохудожественные средневековые руины, пропитанные историей и значением.
- Левый Градец — уникальное место, считающееся прародиной легендарных богемских князей.
- Гору Ржип — чешский (почти) аналог библейского Синая.
- Город Мельник и замок с одноимённым названием — которые для приличного чеха наполнены неисчислимыми смыслами и подтекстами.
О чём поговорим
- О чешской летописной истории.
- Источниках, на которых базируется понимание чехами своего прошлого.
- Основах, из которых складывается нынешняя национальная самоидентичность.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто приехал в Чехию впервые, эта познавательная поездка поможет понять дух страны и её жителей.
- Путешественникам, которые бывали здесь неоднократно, она послужит отличным клеем для соединения предыдущих впечатлений в единую композицию.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi ASX и услуги гида.
- Дополнительные расходы по желанию: обед в местном заведении — около €20 за человека.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у путешественников живейший интерес.Задать вопрос
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