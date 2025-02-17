Андрей — ваш гид в Праге

Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у путешественников живейший интерес.