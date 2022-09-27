Любителям героической кровавости в духе «они там совсем с ума посходили?!» городок Табор зайдёт вообще очень чётко. Безлюдные таборские улочки с сонными одноэтажными домами непременно добавят сюра, безмерно углубив временную воронку.

А средневековые фантомы и мракобесная чертовщина зарядят философичностью с кадансовым аккордом в финале.

Адептам теодицеи Яна Гуса есть смысл побродить по местным музеям и безотлагательно задуматься о сущем пуще прежнего…

Вообще говоря, тема воззрений, быта и соляных коммуникаций Старой Европы — красная нить всего сегодняшнего дня.

Окрестные монастыри, форштадты и яркие южночешские ландшафты дополнительно нарастят градус восприятия и напитают историей ещё сильней.

Финалом же поездки станет Чешский Крумлов, считающийся заслуженным туристическим пупом страны.

На нескольких его квадратных километрах умудрились сгруппироваться архитектурные изыски канувших столетий и заархивировались казусы с иносказаниями.

Чешский Крумлов — это не просто порционная раздача исторических иллюзий, а бурлящий котёл с анналами, деяниями и сочными переживаниями.

Думается, такой финал экспедиции на чешский юг будет прекрасен!

P. S. И, как всегда, о чревоугодии… Его и пива будет вдосталь…