Народный слоган «Чешская Швейцария»

Со временем горы заросли лесами, а в них закишело зверьём.

В конце XVIII века сюда понаехали швейцарцы-художники и начали писать картины, популяризируя этим здешнюю красоту.

Позже сложился народный слоган «Чешская Швейцария».

Ещё позже через леса протянули облагороженные тропинки, обезопасили обзорные площадки, а в речки напустили лодочников с лодками.

Ну и, наконец, природный феномен с интригующим названием был усилен пивом, колбасками и недавно выловленной форелью.

Забраться на гору

Ныне «Чешская Швейцария» притягивает миллионы пилигримов, принося сотни миллионов денег государственной казне…

В наших планах, дотуда добравшись, исходить, сколько окажется по силам, забраться на высокую гору, посмотреть на мир сверху вниз, надышаться воздухом и покататься на лодочке.

Ну и отобедать по-людски, само собой…

А потом — в Прагу!