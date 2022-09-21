Десятки миллионов лет назад Мать-Земля рожала новые континенты
Десятки миллионов лет назад Мать-Земля рожала новые континенты. Всё везде бурлило и клокотало, вулканы во всю мощь поддавали жару, а океаны натурально кипели. Твердь то проседала, то складывалась, то вздыбливалась, а то и вовсе лопалась. Мало-помалу взамен Пангеи родились нынешние материки. Тогда-то на севере сегодняшней Чехии и появились Эльбские песчаниковые горы. Потом к делу подключились солнце, мороз и ветер, вылепив диковинные замысловатые формы.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Народный слоган «Чешская Швейцария»
Со временем горы заросли лесами, а в них закишело зверьём.
В конце XVIII века сюда понаехали швейцарцы-художники и начали писать картины, популяризируя этим здешнюю красоту.
Позже сложился народный слоган «Чешская Швейцария».
Ещё позже через леса протянули облагороженные тропинки, обезопасили обзорные площадки, а в речки напустили лодочников с лодками.
Ну и, наконец, природный феномен с интригующим названием был усилен пивом, колбасками и недавно выловленной форелью.
Забраться на гору
Ныне «Чешская Швейцария» притягивает миллионы пилигримов, принося сотни миллионов денег государственной казне…
В наших планах, дотуда добравшись, исходить, сколько окажется по силам, забраться на высокую гору, посмотреть на мир сверху вниз, надышаться воздухом и покататься на лодочке.
Ну и отобедать по-людски, само собой…
А потом — в Прагу!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги
Похожие туры в Праге
Индивидуальная
до 4 чел.
Алеся
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
Чехия - одно из крупнейших государств Центральной Европы
Рецепция вашего отеля
€280 за всё до 4 чел.
Групповая
до 49 чел.
Кирилл
Из Праги - в Саксонскую Швейцарию
Групповое путешествие навстречу красотам одного из интереснейших национальных парков Германии
на Вацлавской площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
€60 за 1 человека
Индивидуальная
Tez Tour
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
€255 за экскурсию
Групповая
до 30 чел.
Eurotour
Прогулка по району Нове Место
Прогуляйтесь по оживлённому району Праги - Новому Месту. Он был заложен еще в 14 веке, но проект опередил время
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
€15 за 1 человека
Индивидуальная
до 50 чел.
Алеся
Малая Сторона Праги. Город «маленьких» людей
Я переехала в Прагу из Минска 20 лет назад, и быстро влюбилась в этот городок
Рецепция вашего отеля
€75 за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Eurotour
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Вы отправитесь в путешествие по живописным краям древней Саксонии
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
23 сен
26 сен
30 сен
3 окт
€40 за 1 человека
Групповая
до 30 чел.
Eurotour
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Вы посетите небольшой городок Кутна-Гора, где находится легендарная «Костница»
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
€35 за 1 человека
Групповая
до 49 чел.
Кирилл
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
на Вацлавской площади
23 сен
25 сен
26 сен
30 сен
€25 за 1 человека
Групповая
до 30 чел.
Eurotour
Прага: Всё включено
Проедетесь на автомобиле по Новому городу
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
€40 за 1 человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Anastasiia
Новый город и Вышеград
Карлова площадь около костела Игнатия Лайолы
€80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сергей
Из Праги в Гальштатт, рай на земле
от вашего отеля
€399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Tez Tour
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
€295 за экскурсию
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты