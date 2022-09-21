Чешская Швейцария

Десятки миллионов лет назад Мать-Земля рожала новые континенты

Десятки миллионов лет назад Мать-Земля рожала новые континенты. Всё везде бурлило и клокотало, вулканы во всю мощь поддавали жару, а океаны натурально кипели. Твердь то проседала, то складывалась, то вздыбливалась, а то и вовсе лопалась. Мало-помалу взамен Пангеи родились нынешние материки. Тогда-то на севере сегодняшней Чехии и появились Эльбские песчаниковые горы. Потом к делу подключились солнце, мороз и ветер, вылепив диковинные замысловатые формы.
Чешская Швейцария
Чешская Швейцария
Чешская Швейцария
Чешская Швейцария
Чешская Швейцария
Чешская Швейцария
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Описание

Народный слоган «Чешская Швейцария»

Со временем горы заросли лесами, а в них закишело зверьём.
В конце XVIII века сюда понаехали швейцарцы-художники и начали писать картины, популяризируя этим здешнюю красоту.
Позже сложился народный слоган «Чешская Швейцария».
Ещё позже через леса протянули облагороженные тропинки, обезопасили обзорные площадки, а в речки напустили лодочников с лодками.
Ну и, наконец, природный феномен с интригующим названием был усилен пивом, колбасками и недавно выловленной форелью.

Забраться на гору

Ныне «Чешская Швейцария» притягивает миллионы пилигримов, принося сотни миллионов денег государственной казне…
В наших планах, дотуда добравшись, исходить, сколько окажется по силам, забраться на высокую гору, посмотреть на мир сверху вниз, надышаться воздухом и покататься на лодочке.

Ну и отобедать по-людски, само собой…

А потом — в Прагу!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
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Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
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