2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

1 маршрут: для тех, кто в Праге впервые

Если вам только предстоит составить впечатление о столице Чехии, я проведу вас по культовым локациям города. Маршрут охватит исторический центр, а на десерт — места, не прописанные в путеводителях. Вы очутитесь на оживлённой Староместской площади, попозируете мне у Карлова моста, погуляете по земле Пражского Града, изумляясь грандиозной постройке — собору святого Вита. Я буду ловить фотоаппаратом ваши неподдельные эмоции и попутно знакомить с историей достопримечательностей, которые вы увидите.

2 маршрут: для искушённых путешественников

Для тех, кто любит и знает Прагу, у меня припасён другой путь. Отправной точкой будет Вышеград, откуда откроется восхитительный и объёмный вид на город. Здесь же вы сможете стать на толику ближе к реальной жизни пражан, поскольку в районе больше жилых домов и меньше отелей. Отсюда вы спуститесь на набережную, осмотрите Танцующий дом и даже покормите белоснежных лебедей, если захочется. И дальше на ваш выбор — мы либо догуляем до Карлова моста, либо отправимся на Вацлавскую площадь, петлять по узким улочкам.