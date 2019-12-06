2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!

Открыть город впервые или заново и получить на память сказочные кадры

ELENA
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ELENA – ваш гид
Прага достойна оказаться не только в вашей памяти, но и на фотографиях.

Атмосферный город, который живёт в своём ритме, такой душевный, изумительно эстетичный и с богатым прошлым.

Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником :)
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!

Что вас ожидает

1 маршрут: для тех, кто в Праге впервые
Если вам только предстоит составить впечатление о столице Чехии, я проведу вас по культовым локациям города. Маршрут охватит исторический центр, а на десерт — места, не прописанные в путеводителях. Вы очутитесь на оживлённой Староместской площади, попозируете мне у Карлова моста, погуляете по земле Пражского Града, изумляясь грандиозной постройке — собору святого Вита. Я буду ловить фотоаппаратом ваши неподдельные эмоции и попутно знакомить с историей достопримечательностей, которые вы увидите.

2 маршрут: для искушённых путешественников
Для тех, кто любит и знает Прагу, у меня припасён другой путь. Отправной точкой будет Вышеград, откуда откроется восхитительный и объёмный вид на город. Здесь же вы сможете стать на толику ближе к реальной жизни пражан, поскольку в районе больше жилых домов и меньше отелей. Отсюда вы спуститесь на набережную, осмотрите Танцующий дом и даже покормите белоснежных лебедей, если захочется. И дальше на ваш выбор — мы либо догуляем до Карлова моста, либо отправимся на Вацлавскую площадь, петлять по узким улочкам.

Организационные детали

  • Вы получите:
    — около 70 обработанных фотографий
    — полноценный рассказ о достопримечательностях и жизни города
    — массу впечатлений
  • Количество детей не влияет на стоимость экскурсий.
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ELENA
ELENA
Меня зовут Елена. Я фотограф в Праге. В своих работах я раскрываю индивидуальность каждого человека, подчеркиваю его природную красоту. Я запечатляю счастливые моменты, которые хочется превратить в долгую, передающуюся из поколения в поколение, хронику. Фотографирую с Душой!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 декабря 2019
Экскурсия была интересная. За 2 часа успели посетить основные достопримечательности Праги и сделать много чудесных снимков. Елена находит интересные ракурсы, показывает какая поза будет интереснее смотреться в кадре, а также ловит реальные эмоции и настроение. Фотографии получаются сказочные))) Кроме того, Елена рассказывает много интересных фактов и наблюдений о жизни в Чехии, традициях, культуре. Большая благодарность, что фотографии были отправлены очень оперативно - как раз к моменту приезда домой, была возможность делиться с близкими и друзьями впечатлениями и классными снимками.
29 ноября 2019
В ноябре посетила с сыном Прагу. Заказали экскурсию «История о Праге и о вас -на фотоснимках». Нашим гидом была Елена, очень открытый, позитивный человек, хорошо знающий историю города и в тоже время прекрасный фотограф. Экскурсия была увлекательной. Мы много узнали о Праге, её истории, кроме того, Елена нас снимала на фотоаппарат в разных исторических местах. Так незаметно прошло 3 часа. По окончании нашей экскурсии не хотелось прощаться. Спасибо Елене за интересную прогулку. Всем рекомендую при посещении Праги воспользоваться познавательными экскурсиями команды Трипстера и запечатлеть на память яркие моменты туристической поездки.

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