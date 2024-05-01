2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории о Праге и о вас - на фотоснимках

Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Прага - город с богатой историей и неповторимой атмосферой.

Индивидуальная фото-прогулка позволит вам не только увидеть культовые места, такие как Староместская площадь, Карлов мост и Пражский Град, но и запечатлеть эти
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моменты на профессиональных фотографиях.

Маршрут для новичков охватывает исторический центр и скрытые жемчужины города, а для искушённых путешественников - Вышеград с его потрясающими видами и менее туристическими районами.

В ходе прогулки вы получите около 70 обработанных фотографий, узнаете интересные факты о достопримечательностях и жизни пражан. Это уникальная возможность запечатлеть ваши эмоции и сохранить воспоминания о Праге на долгие годы

5
9 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏰 Посещение культовых мест
  • 📚 Интересные истории о Праге
  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для фото-прогулки в Праге. В это время город оживает, улицы наполняются жизнью, а световые условия позволяют делать яркие и насыщенные снимки. В июне, июле и августе вы сможете насладиться максимальным количеством солнечных дней, что сделает ваши фотографии особенно красочными.

Весной и осенью Прага также очаровательна. В апреле, мае, сентябре и октябре город преображается, и вы сможете запечатлеть его в мягких, пастельных тонах. Эти месяцы подойдут тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов на улицах.
Сейчас август — это идеальное время.
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках

Что можно увидеть

  • Староместская площадь
  • Карлов мост
  • Пражский Град
  • Собор святого Вита
  • Вышеград
  • Танцующий дом
  • Вацлавская площадь

Описание фото-прогулки

1 маршрут: для тех, кто в Праге впервые

Если вам только предстоит составить впечатление о столице Чехии, я проведу вас по культовым локациям города. Маршрут охватит исторический центр, а на десерт — места, не прописанные в путеводителях. Вы очутитесь на оживлённой Староместской площади, попозируете мне у Карлова моста, погуляете по земле Пражского Града, изумляясь грандиозной постройке — собору святого Вита. Я буду ловить фотоаппаратом ваши неподдельные эмоции и попутно знакомить с историей достопримечательностей, которые вы увидите.

2 маршрут: для искушённых путешественников

Для тех, кто любит и знает Прагу, у меня припасён другой путь. Отправной точкой будет Вышеград, откуда откроется восхитительный и объёмный вид на город. Здесь же вы сможете стать на толику ближе к реальной жизни пражан, поскольку в районе больше жилых домов и меньше отелей. Отсюда вы спуститесь на набережную, осмотрите Танцующий дом и даже покормите белоснежных лебедей, если захочется. И дальше на ваш выбор — мы либо догуляем до Карлова моста, либо отправимся на Вацлавскую площадь, петлять по узким улочкам.

Организационные детали

  • Вы получите:
    — около 70 обработанных фотографий в течение 8 дней
    — полноценный рассказ о достопримечательностях и жизни города
    — массу впечатлений
  • Количество детей не влияет на стоимость экскурсий
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Елена. Я фотограф в Праге. В своих работах я раскрываю индивидуальность каждого человека, подчеркиваю его природную красоту. Я запечатляю счастливые моменты, которые хочется превратить в долгую, передающуюся из поколения в поколение, хронику. Фотографирую с Душой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Е
Добрый день!
Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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н
Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.
Мы были очень рады провести это время вместе с Еленой. Получили отличные снимки и чудесную экскурсию по Праге.
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Марина
Только что побывала на экскурсии по Праге с гидом Леной, и это было просто потрясающе!
Лена оказалась невероятно увлекательным рассказчиком. С первых минут она смогла захватить внимание, рассказывая о городе не
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просто факты, но погружая в атмосферу каждой улицы, здания и памятника. Чувствовалось, что она не только отлично знает историю, но и искренне любит свое дело и саму Прагу.
Каждый её рассказ был полон интересных деталей и историй, о которых не прочитаешь в обычных путеводителях. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, и теперь Прага оставила в душе особое впечатление.
Если вы ищете гида в этом прекрасном городе, Лена — отличный выбор!

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Л
В ноябре посетила с сыном Прагу. Заказали экскурсию «История о Праге и о вас -на фотоснимках». Нашим гидом была Елена, очень открытый, позитивный человек, хорошо знающий историю города и в
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тоже время прекрасный фотограф. Экскурсия была увлекательной. Мы много узнали о Праге, её истории, кроме того, Елена нас снимала на фотоаппарат в разных исторических местах. Так незаметно прошло 3 часа. По окончании нашей экскурсии не хотелось прощаться. Спасибо Елене за интересную прогулку. Всем рекомендую при посещении Праги воспользоваться познавательными экскурсиями команды Трипстера и запечатлеть на память яркие моменты туристической поездки.

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А
Экскурсия была интересная. За 2 часа успели посетить основные достопримечательности Праги и сделать много чудесных снимков. Елена находит интересные ракурсы, показывает какая поза будет интереснее смотреться в кадре, а также
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ловит реальные эмоции и настроение. Фотографии получаются сказочные))) Кроме того, Елена рассказывает много интересных фактов и наблюдений о жизни в Чехии, традициях, культуре. Большая благодарность, что фотографии были отправлены очень оперативно - как раз к моменту приезда домой, была возможность делиться с близкими и друзьями впечатлениями и классными снимками.

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E
Лена прекрасный экскурсовод и замечательный фотограф. С ней приятно и легко, она ведёт по действительно интересным местам. Очень рекомендую.
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