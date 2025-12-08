В Вероника Карловы Вары и град Локет Искренне благодарим Надежду за прекрасную прогулку по городу Локет и Карловым Варам! Прекрасное сочетание лёгкости рассказа с глубокими историческими деталями — слушать было одно удовольствие. С вами было комфортно, приятно познавательно и уютно.

Л Лариса Исцеляющая сила Карловых Вар

Карловы Вары-очень атмосферный и уютный город-курорт.

Нас встретили в отеле, отвезли на место, провели читать дальше интересную экскурсию.

Помимо истории Элеонора поделилась рассказами о жизни чехов.

Было свободное время, мы посетили термальный бассейн.

Были с детьми 11 и 15 лет, всем очень понравилось.

Большое спасибо!

M Mariam Исцеляющая сила Карловых Вар Очень интересная экскурсия и Элианора прекрасно провела советую всем

Г Галина Карловы Вары и град Локет Надежда - отличный гид, профессионал своего дела! Очень интересно рассказывает, с юмором.

Любит свою работу, ответит на любые вопросы.

Спасибо Вам, Надежда! Мы очень рады, что выбрали Вас. Здоровья Вам, благополучия, успехов в работе, хороших туристов и побольше😘!

Рекомендуем!

Галина, Иван, Екатерина

А Антон Исцеляющая сила Карловых Вар Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация

Е Егор Исцеляющая сила Карловых Вар Это был прекрасный день в компании с Элеонорой - нас встретили в отеле, провели очень интересную экскурсию по Карловым Варам и всю дорогу вели беседу о истории Чехии, об устройстве быта и жизни чехов. Всем рекомендую

Ю Юлия Исцеляющая сила Карловых Вар Спасибо Элеоноре за чудесную экскурсию. Время пролетело незаметно. Всю дорогу до Карловых Вар гид делилась с нами не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни местных жителей.

Сами Карловы Вары необыкновенно очаровательны, безусловно стоят того, чтобы их посетить!

Т Татьяна Исцеляющая сила Карловых Вар Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Элеоноре за содержательный рассказ по теме и вцелом об истории, традициях и современной Чехии. Все было замечательно. Обязательно порекомендуем друзьям Вашу компанию. Спасибо.

Спасибо за отличный день! Уютный, домашний, семейный формат для знакомства с чешскими курортами. Элеонора легко и быстро овладела вниманием детей, а все вместе мы узнали и много нового о Карловых Варах, и много полезного для будущих планов в отношении Чехии. Спасибо команде Трипстера за удобный сервис с возможностью оставлять реальные отзывы и ориентироваться на них при поиске экскурсий. До новых встреч!

Были на экскурсии с Элеонорой. Все понравилось. Элеонора очень позитивный человек и знающий своё дело экскурсовод. Приятно доехали на авто до Карловых Вар с введением в историю этого города. Прошли основную центральную часть города пешком. Посетили все колоннады с лечебной водой. Поели в приличном ресторане. Узнали много о Карловых Варах и о Чехии в целом. Рекомендуем экскурсию и гида. Большое спасибо!

Е Евгения Исцеляющая сила Карловых Вар Мы провели с Элеонорой 3 экскурсии, удобный маршрут, экскурсовод отвечал на все вопросы, которые возникали во время экскурсии, узнали очень много и интересного, экскурсовод смог заинтересовать как подростка так и людей пожилого возраста. Очень благодарны за время!

А Анна Исцеляющая сила Карловых Вар Нам все очень понравилось! Все интересно, красиво и легко, день пролетел не заметно))) спасибо ещё раз!!!

Нам понравилось в экскурсии всё - время начала экскурсии соблюдено, автомобиль достойный, гид дал нам информацию по всем возникшим в ходе экскурсии вопросам, рекомендовал лучший ресторан - это был лучший обедо-ужин за все время пребывания в Чехии. Будучи впервые в К. В. приятно удивлена и очарована городком. С удовольствием посещу КВ ещё раз. Но в другое время года.

Т Татьяна Исцеляющая сила Карловых Вар Провели замечательный день в увлекательном и интересном путешествии. Получилось все разнообразно, гид была на высоте: внимательна, интеллигентна, а главное очень интересно нам рассказывала, учитывая наши пожелания и состав группы. Однозначно рекомендую.

Н Наталья Исцеляющая сила Карловых Вар Элеонора великолепный рассказчик. Посоветовала очень хороший ресторан для обеда) Учитывала наши особенности, в целом очень интересная, познавательная и не утомительная экскурсия. Спасибо)

Е Елена Исцеляющая сила Карловых Вар Замечательная и содержательная экскурсия. Элеонора провела нам замечательный экскурс по Карловым Варам, узнали много интересных фактов и историй. Спасибо огромное.

И Ирина Исцеляющая сила Карловых Вар Замечательная экскурсия! Очень понравились Карловы Вары. комфортный автомобиль. Интересный рассказчик. Рекомендую!

I Igor Исцеляющая сила Карловых Вар Все было великолепно!

T Tymofiieva Исцеляющая сила Карловых Вар Большая благодарность, Элеоноре. За содержательную экскурсию по Карловым Варам и Чехии в целом. Все было очень здорово!