Карловы Вары и град Локет: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Насладитесь горячими источниками, карловарскими вафлями и средневековым замком
«Изысканность колоннад, фонтанчики общедоступных горячих источников, архитектурный шквал сецессиона — все несомненно порадует ваш взгляд»
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Легенды замка Локет и курортная гармония Карловых Вар - из Праги
Посетить самый известный курорт Центральной Европы и величественную средневековую крепость
«Посетим Мельничную, Рыночную и Садовую колоннады, и вы попробуете целебные воды из термальных источников»
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника8 декабря 2025Искренне благодарим Надежду за прекрасную прогулку по городу Локет и Карловым Варам! Прекрасное сочетание лёгкости рассказа с глубокими историческими деталями — слушать было одно удовольствие. С вами было комфортно, приятно познавательно и уютно.
- ЛЛариса2 ноября 2025Провели замечательный день в Карловых Варах с Элеонорой.
Карловы Вары-очень атмосферный и уютный город-курорт.
Нас встретили в отеле, отвезли на место, провели
- MMariam5 июля 2025Очень интересная экскурсия и Элианора прекрасно провела советую всем
- ГГалина5 мая 2025Надежда - отличный гид, профессионал своего дела! Очень интересно рассказывает, с юмором.
Любит свою работу, ответит на любые вопросы.
Спасибо Вам, Надежда! Мы очень рады, что выбрали Вас. Здоровья Вам, благополучия, успехов в работе, хороших туристов и побольше😘!
Рекомендуем!
Галина, Иван, Екатерина
- ААнтон13 июня 2024Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация
- ЕЕгор19 марта 2024Это был прекрасный день в компании с Элеонорой - нас встретили в отеле, провели очень интересную экскурсию по Карловым Варам и всю дорогу вели беседу о истории Чехии, об устройстве быта и жизни чехов. Всем рекомендую
- ЮЮлия10 января 2020Спасибо Элеоноре за чудесную экскурсию. Время пролетело незаметно. Всю дорогу до Карловых Вар гид делилась с нами не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни местных жителей.
Сами Карловы Вары необыкновенно очаровательны, безусловно стоят того, чтобы их посетить!
- ТТатьяна5 января 2020Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Элеоноре за содержательный рассказ по теме и вцелом об истории, традициях и современной Чехии. Все было замечательно. Обязательно порекомендуем друзьям Вашу компанию. Спасибо.
- ДДмитрий31 декабря 2019Спасибо за отличный день! Уютный, домашний, семейный формат для знакомства с чешскими курортами. Элеонора легко и быстро овладела вниманием детей,
- ААнна10 декабря 2019Были на экскурсии с Элеонорой. Все понравилось. Элеонора очень позитивный человек и знающий своё дело экскурсовод. Приятно доехали на авто
- ЕЕвгения5 декабря 2019Мы провели с Элеонорой 3 экскурсии, удобный маршрут, экскурсовод отвечал на все вопросы, которые возникали во время экскурсии, узнали очень много и интересного, экскурсовод смог заинтересовать как подростка так и людей пожилого возраста. Очень благодарны за время!
- ААнна14 ноября 2019Нам все очень понравилось! Все интересно, красиво и легко, день пролетел не заметно))) спасибо ещё раз!!!
- ААсия13 ноября 2019Нам понравилось в экскурсии всё - время начала экскурсии соблюдено, автомобиль достойный, гид дал нам информацию по всем возникшим в
- ТТатьяна11 ноября 2019Провели замечательный день в увлекательном и интересном путешествии. Получилось все разнообразно, гид была на высоте: внимательна, интеллигентна, а главное очень интересно нам рассказывала, учитывая наши пожелания и состав группы. Однозначно рекомендую.
- ННаталья8 октября 2019Элеонора великолепный рассказчик. Посоветовала очень хороший ресторан для обеда) Учитывала наши особенности, в целом очень интересная, познавательная и не утомительная экскурсия. Спасибо)
- ЕЕлена29 сентября 2019Замечательная и содержательная экскурсия. Элеонора провела нам замечательный экскурс по Карловым Варам, узнали много интересных фактов и историй. Спасибо огромное.
- ИИрина19 июля 2019Замечательная экскурсия! Очень понравились Карловы Вары. комфортный автомобиль. Интересный рассказчик. Рекомендую!
- IIgor12 июля 2019Все было великолепно!
- TTymofiieva5 июля 2019Большая благодарность, Элеоноре. За содержательную экскурсию по Карловым Варам и Чехии в целом. Все было очень здорово!
- ИИрина13 мая 2019Элеонора прекрасный гид! Очень интересную экскурсию провела! Было интересно и познавательно! Элеонора очень внимательный гид, владеет большой информацией, комфортный автомобиль и еще просто приятный человек. Спасибо Вам за экскурсию. Рекомендую.
