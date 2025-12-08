Мои заказы

Экскурсии на горячие термальные источники в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Праге на русском языке, цены от €260, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Карловы Вары и град Локет
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Карловы Вары и град Локет: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Насладитесь горячими источниками, карловарскими вафлями и средневековым замком
Начало: Ресепшн отеля
«Изысканность колоннад, фонтанчики общедоступных горячих источников, архитектурный шквал сецессиона — все несомненно порадует ваш взгляд»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Легенды замка Локет и курортная гармония Карловых Вар - из Праги
На машине
11 часов
-
50%
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды замка Локет и курортная гармония Карловых Вар - из Праги
Посетить самый известный курорт Центральной Европы и величественную средневековую крепость
«Посетим Мельничную, Рыночную и Садовую колоннады, и вы попробуете целебные воды из термальных источников»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€420€840 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    8 декабря 2025
    Карловы Вары и град Локет
    Искренне благодарим Надежду за прекрасную прогулку по городу Локет и Карловым Варам! Прекрасное сочетание лёгкости рассказа с глубокими историческими деталями — слушать было одно удовольствие. С вами было комфортно, приятно познавательно и уютно.
  • Л
    Лариса
    2 ноября 2025
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Провели замечательный день в Карловых Варах с Элеонорой.
    Карловы Вары-очень атмосферный и уютный город-курорт.
    Нас встретили в отеле, отвезли на место, провели
    читать дальше

    интересную экскурсию.
    Помимо истории Элеонора поделилась рассказами о жизни чехов.
    Было свободное время, мы посетили термальный бассейн.
    Были с детьми 11 и 15 лет, всем очень понравилось.
    Большое спасибо!
    Всем рекомендуем:)

  • M
    Mariam
    5 июля 2025
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень интересная экскурсия и Элианора прекрасно провела советую всем
  • Г
    Галина
    5 мая 2025
    Карловы Вары и град Локет
    Надежда - отличный гид, профессионал своего дела! Очень интересно рассказывает, с юмором.
    Любит свою работу, ответит на любые вопросы.
    Спасибо Вам, Надежда! Мы очень рады, что выбрали Вас. Здоровья Вам, благополучия, успехов в работе, хороших туристов и побольше😘!
    Рекомендуем!
    Галина, Иван, Екатерина
  • А
    Антон
    13 июня 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация
  • Е
    Егор
    19 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Это был прекрасный день в компании с Элеонорой - нас встретили в отеле, провели очень интересную экскурсию по Карловым Варам и всю дорогу вели беседу о истории Чехии, об устройстве быта и жизни чехов. Всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Спасибо Элеоноре за чудесную экскурсию. Время пролетело незаметно. Всю дорогу до Карловых Вар гид делилась с нами не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни местных жителей.
    Сами Карловы Вары необыкновенно очаровательны, безусловно стоят того, чтобы их посетить!
  • Т
    Татьяна
    5 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Элеоноре за содержательный рассказ по теме и вцелом об истории, традициях и современной Чехии. Все было замечательно. Обязательно порекомендуем друзьям Вашу компанию. Спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    31 декабря 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Спасибо за отличный день! Уютный, домашний, семейный формат для знакомства с чешскими курортами. Элеонора легко и быстро овладела вниманием детей,
    читать дальше

    а все вместе мы узнали и много нового о Карловых Варах, и много полезного для будущих планов в отношении Чехии. Спасибо команде Трипстера за удобный сервис с возможностью оставлять реальные отзывы и ориентироваться на них при поиске экскурсий. До новых встреч!

  • А
    Анна
    10 декабря 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Были на экскурсии с Элеонорой. Все понравилось. Элеонора очень позитивный человек и знающий своё дело экскурсовод. Приятно доехали на авто
    читать дальше

    до Карловых Вар с введением в историю этого города. Прошли основную центральную часть города пешком. Посетили все колоннады с лечебной водой. Поели в приличном ресторане. Узнали много о Карловых Варах и о Чехии в целом. Рекомендуем экскурсию и гида. Большое спасибо!

  • Е
    Евгения
    5 декабря 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Мы провели с Элеонорой 3 экскурсии, удобный маршрут, экскурсовод отвечал на все вопросы, которые возникали во время экскурсии, узнали очень много и интересного, экскурсовод смог заинтересовать как подростка так и людей пожилого возраста. Очень благодарны за время!
  • А
    Анна
    14 ноября 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Нам все очень понравилось! Все интересно, красиво и легко, день пролетел не заметно))) спасибо ещё раз!!!
  • А
    Асия
    13 ноября 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Нам понравилось в экскурсии всё - время начала экскурсии соблюдено, автомобиль достойный, гид дал нам информацию по всем возникшим в
    читать дальше

    ходе экскурсии вопросам, рекомендовал лучший ресторан - это был лучший обедо-ужин за все время пребывания в Чехии. Будучи впервые в К. В. приятно удивлена и очарована городком. С удовольствием посещу КВ ещё раз. Но в другое время года.

  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Провели замечательный день в увлекательном и интересном путешествии. Получилось все разнообразно, гид была на высоте: внимательна, интеллигентна, а главное очень интересно нам рассказывала, учитывая наши пожелания и состав группы. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Наталья
    8 октября 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Элеонора великолепный рассказчик. Посоветовала очень хороший ресторан для обеда) Учитывала наши особенности, в целом очень интересная, познавательная и не утомительная экскурсия. Спасибо)
  • Е
    Елена
    29 сентября 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Замечательная и содержательная экскурсия. Элеонора провела нам замечательный экскурс по Карловым Варам, узнали много интересных фактов и историй. Спасибо огромное.
  • И
    Ирина
    19 июля 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Замечательная экскурсия! Очень понравились Карловы Вары. комфортный автомобиль. Интересный рассказчик. Рекомендую!
  • I
    Igor
    12 июля 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Все было великолепно!
  • T
    Tymofiieva
    5 июля 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Большая благодарность, Элеоноре. За содержательную экскурсию по Карловым Варам и Чехии в целом. Все было очень здорово!
  • И
    Ирина
    13 мая 2019
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Элеонора прекрасный гид! Очень интересную экскурсию провела! Было интересно и познавательно! Элеонора очень внимательный гид, владеет большой информацией, комфортный автомобиль и еще просто приятный человек. Спасибо Вам за экскурсию. Рекомендую.

