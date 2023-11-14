Мишень сегодняшнего путешествия — Кутна Гора. Однако вначале будет замок Чешский Штерберг. Готический колосс, как и многие его европейские собратья, сотни лет служил надёжным защитником и стражем. Нынче неприятельские атаки остались в прошлом, но решительная готовность к подвигам чувствуется и сейчас. Почти 800 лет Чешским Штернберком владеют потомки рыцаря Зденека из Дивишова. Нынче здесь коротает дни пан Зденек Штернберк, что это лишь добавляет ощущений во время экскурсии по замку.

Пропитавшись историей и основательно настроившись на средневековую волну, самое время добраться до Кутной Горы. Нынче этот город тих и провинциален, однако его прошлое тугим узлом связано со всей средневековой Европой. В свои лучшие годы Кутна Гора была европейской серебряной житницей и монетной кузницей – из добываемой здесь руды столетиями чеканилась настоящая полновесная валюта.

Кутна Гора была уникальным Монетным двором с замкнутым производственным циклом. При этом развивалось не только ремесло, но и масштабная городская инфраструктура. Находясь под неусыпным контролем королей, к XIV веку Кутна Гора стала почти государством в государстве. С тех пор уплыло много столетий, и город давно не играет своей прежней роли.

Его сегодняшняя прелесть в уютной провинциальности и узких улочках, во множестве музеев и памятников, а так же и в струящейся отовсюду Истории. Обойдя всё самое интересное и поговорив о славном кутногорском прошлом, отобедаем в одном милейшем заведении и отправимся домой в Прагу.