Мы разработали маршрут, который охватывает больше 10 достопримечательностей 🏛️. Большинство из них – необычные памятники и скульптуры – странные, забавные, несуразные, трогательные и сентиментальные. Это будет веселое и неожиданное приключение по настоящей Праге с ее нетуристическими секретами, в которое можно отправиться даже в одиночку.

Что вас ожидает:

У вас будут только точки на карте и небольшое описание, ваша задача – самостоятельно обнаружить эти объекты. Чтобы добавить азарта и интриги, мы приготовили самые разные задания, которые потребуют наблюдательности, сообразительности, умения обращать внимания на детали и нестандартного взгляда на мир.

Кроме того, вы пройдете по прекрасным местам города и насладитесь лучшими видами, не пересекаясь с основными потоками туристов.

Если вам захочется чего-то совсем необычного, сложнее и запутаннее, мы можем предложить вам пройти этот квест на английском языке.

Для кого этот квест:

-для компаний или индивидуальных путешественников

-мы не собираем группы, и вы можете быть уверенными в том, что к вашей компании не «пристегнут» какого-нибудь унылого типа или натужного весельчака

-если у вас компания друзей или родственников, или и тех и других – это будет прекрасным шансом не просто узнать много нового о городе, но и поиграть в состязаниях

-наш квест рассчитан на взрослых, мы не обещаем «кладов и шпионских игр», но будет интересно и детям от 10-12 лет

Как проходит квест:

квест начнется в сквере у метро 🚇 Malostranská. Там мы выдаем вам задания на маршрут и выпускаем в «свободное плавание»

вам понадобится смартфон, а лучше планшет (на него мы загрузим вам карту-схему)

во время квеста вам очень поможет загруженная оффлайн-карта Праги (2GIS, MAPY. CZ)

по истечении игрового времени, мы встретимся с вами, чтобы проверить задания и поделиться впечатлениями

Организационные детали: