  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

Квест-прогулка «Прага по-другому»

5
13 отзывов
Анна А.
Анна А. – Гид из Праги
Вы примите участие в квест-прогулке, маршрут которой охватывает главные достопримечательности 🏛️ Праги и ее секретные места.

Это будет веселое и познавательное приключение вдали от скопления людей.

Вы научитесь понимать чешскую столицу, почувствуете себя местным жителем и побываете в уголках, о которых «молчат» туристические справочники.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Квест-прогулка «Прага по-другому»
Квест-прогулка «Прага по-другому»

Что вы увидите

  • более 10 главных достопримечательностей
  • уникальных скульптур и арт-объектов
Мы разработали маршрут, который охватывает больше 10 достопримечательностей 🏛️. Большинство из них – необычные памятники и скульптуры – странные, забавные, несуразные, трогательные и сентиментальные. Это будет веселое и неожиданное приключение по настоящей Праге с ее нетуристическими секретами, в которое можно отправиться даже в одиночку.

Что вас ожидает:

  • У вас будут только точки на карте и небольшое описание, ваша задача – самостоятельно обнаружить эти объекты. Чтобы добавить азарта и интриги, мы приготовили самые разные задания, которые потребуют наблюдательности, сообразительности, умения обращать внимания на детали и нестандартного взгляда на мир.
  • Кроме того, вы пройдете по прекрасным местам города и насладитесь лучшими видами, не пересекаясь с основными потоками туристов.
  • Если вам захочется чего-то совсем необычного, сложнее и запутаннее, мы можем предложить вам пройти этот квест на английском языке.

Для кого этот квест:

    -для компаний или индивидуальных путешественников
    -мы не собираем группы, и вы можете быть уверенными в том, что к вашей компании не «пристегнут» какого-нибудь унылого типа или натужного весельчака
    -если у вас компания друзей или родственников, или и тех и других – это будет прекрасным шансом не просто узнать много нового о городе, но и поиграть в состязаниях
    -наш квест рассчитан на взрослых, мы не обещаем «кладов и шпионских игр», но будет интересно и детям от 10-12 лет

    Как проходит квест:

      квест начнется в сквере у метро 🚇 Malostranská. Там мы выдаем вам задания на маршрут и выпускаем в «свободное плавание»
      вам понадобится смартфон, а лучше планшет (на него мы загрузим вам карту-схему)
      во время квеста вам очень поможет загруженная оффлайн-карта Праги (2GIS, MAPY. CZ)
      по истечении игрового времени, мы встретимся с вами, чтобы проверить задания и поделиться впечатлениями

      Организационные детали:

      • Мы можем разработать разные форматы и темы квеста и всегда готовы обсудить ваши пожелания. Подробности уточняйте при бронировании экскурсии 🧭
      Что входит
      • маршрут-квест на русском и английском (по желанию)
      • карта-схема для смартфона/планшета
      • услуги организаторов
      Что не входит
      • Смартфон/планшет
      • Расходы, связанные с выполнением заданий (транспорт, сотовая связь и др. )
      • Личные расходы (еда, напитки)
      Начало
      🚩 метро Malostranská
      Место завершения
      🏁 Betlémské náměstí
      Квест-прогулка «Прага по-другому»
      Квест-прогулка «Прага по-другому»
      Квест-прогулка «Прага по-другому»
      Квест-прогулка «Прага по-другому»

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Анна А.
      Анна А.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Напишите мне

      13 отзывов оставили туристы

      Еще несколько необычных экскурсий в Праге

      Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
      19
      4.5 часов
      Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
      1153 отзыва
      В Дрезден из Праги в мини-группе
      35
      10 часов
      В Дрезден из Праги в мини-группе
      584 отзыва
      Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
      40
      11 часов
      Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
      381 отзыв
      Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
      20
      3 часа
      Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
      337 отзывов
      Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
      Карловы Вары и пивоварня Крушовице
      29
      10 часов
      Карловы Вары и пивоварня Крушовице
      320 отзывов
      Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
      13
      2 часа
      Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
      269 отзывов